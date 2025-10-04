सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका से भारत का सफर! क्या होगा अगर धरती के आर-पार खोदी जाए सुरंग?

Science News in Hindi: धरती के अंदर सुरंग खोदने का विचार हमेशा से ही इंसानों को बहुत रोचक लगता रहा है.सोचिए अगर भारत से अमेरिका तक चंद मिनटों में पहुंचा जा सके तो कैसा रहेगा. अगर धरती के आर-पार सुरंग खोदी जाए तो क्या असर पड़ेगाा. धरती के अंदर अगर सुरंग को खोद दिया गया तो दूसरे देश जाना काफी आसान हो जाता है. लेकिन अभी धरती पर किसी भी देश के पास ऐसी इंजीनियरिंग क्षमता मौजूद नहीं है. अब कई शोधकर्ता सुरंग खोदने और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धरती के अंदर कितनी दूरी तक जा सकते हैं.

कितनी करनी पड़ेगी खुदाई?

अगर हम धरती के दूसरे छोर तक जाने के लिए सुरंग खोदते हैं तो यह दूरी लगभग 12,742 किमी की होगी. जबकि रूस के वैज्ञानिकों ने कोला सुपरडीप बोरहोल नाम की सबसे गहरी सुरंग खोदी थी जो 12 किलोमीटर तक गहरी है. यह प्रोजेक्ट 1970 में शुरू किया गया था और 5 साल अंदर ही यह गहराई हासिल कर ली गई थी लेकिन 1989 में इसे मशीन में दिक्कत की वजह से बंद करना पड़ा.

गहराई में कितना होता है तापमान?

आप जितनी ही गहराई में जाते जाएंगे तापमान उतना बढ़ता जाएगा और 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाएगा. वहां की चट्टानें भी बहुत सख्त और मुश्किल होती हैं और दबाव इतना ज्यादा होता है कि मशीनें भी काम करना बंद कर देती हैं. इन वजहों से इस सुरंग को खोदना बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है. अगर दोनों तरफ से खुदाई शुरू की जाए तब भी यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों की छोर से 6,000 किमी की दूरी तय करनी होगी.

धरती के सेंटर का पार करने पर क्या होगा?

अगर ऐसी सुरंग खोद ली जाती है और हम उसमें छलांग मारते हैं तो Gravitational Force की वजह से 9.8 मीटर प्रति सेकंड की तेजी सेंटर की तरफ बढ़ेंगे. सेंटर तक पहुंचने में 21 मिनट का समय लगेगा जिसमें अधिकतम गति 28,000 किमी प्रति घंटे की होगी. सुरंग के दूसरे बिंदू को एंटीपोड कहा जाता है.