3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

भारत सरकार अगले 5 सालों में अंतरिक्ष विज्ञान (Astrophysics) पर 3,600 करोड़ रुपए का खर्च करेगी. इस योजना में जमीन पर 2 नए और बड़े टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, एक पुरानी दूरबीन को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, लोगों को अंतरिक्ष दिखाने और जानकारी देने के लिए आधुनिक प्लेनेटेरियम बनाया जाएगा. इन सुविधाओं से नई खोज करने, डेटा इकट्ठा करने और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में मदद मिलेगी. DST के अधिकारी करंदीकर ने आगे बताया कि, इस योजना का एक बड़ा हिस्सा नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप (NLST) होगा.

यह टेलीस्कोप क्या जानकारी देगा?

यह टेलीस्कोप सूर्य से जुड़ी जानकारी बहुत तेजी से देगा. इसके अलावा यह भारत के आदित्य-L1 मिशन के साथ मिलकर काम करेगा. इन दोनों की मदद से अंतरिक्ष के मौसम का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा और इसे बनाने में लगभग 800 से 1000 करोड़ खर्च होंगे. यह भारत का पहला सैटेलाइट है जिसे खास तौर पर सूरज और उसकी गतिविधियों को समझने के लिए स्पेस में भेजा गया है.

कहां लगाई जाएगी ये सैटेलाइट?

यह दूरबीन लद्दाख के हानले इलाके में हिमालय की 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाएगी. इतनी ऊंचाई पर आसमान बिल्कुल साफ रहता है जिससे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों को देखना बहुत आसान होता है. यह दूरबीन रोशनी और गर्मी दोनों को पकड़ने में माहिर होगी. यह भारत में जमीन पर लगी अब तक की सबसे आधुनिक दूरबीन होगी जिसकी लागत 1800 करोड़ आएगी.

पुराने टेलीस्कोप का क्या होगा?

लद्दाख में पहले में मौजूद हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को भी और बेहतर बनाया जाएगा. यह टेलीस्कोप एक ठंडे और सूखे रेगिस्तान में है जहां आबादी बहुत कम है. यहां की हवा बहुत साफ है और नमी बहुत कम है. इसी वजह से यहां से तारों और ग्रहों को देखना दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है. एक बहुत ही आधुनिक कॉस्मोस-2 तारामंडल बनाया जाएगा. इसमें अंतरिक्ष के असली नजारों को बिल्कुल असली जैसा दिखाया जा सकेगा.