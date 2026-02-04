Advertisement
trendingNow13097191
Hindi Newsविज्ञान3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

Science News: भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बेहतर बनाने के लिए अगले 5 सालों में 3,600 करोड़ खर्च किए जाएंगे. लद्दाख में न नई मशीन और आधुनिक टेलीस्कोप लगाए जाएंगे और जो मशीनें पहले से मौजूद हैं उन्हें और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा. 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

भारत सरकार अगले 5 सालों में अंतरिक्ष विज्ञान (Astrophysics) पर 3,600 करोड़ रुपए का खर्च करेगी. इस योजना में जमीन पर 2 नए और बड़े टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, एक पुरानी दूरबीन को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, लोगों को अंतरिक्ष दिखाने और जानकारी देने के लिए आधुनिक प्लेनेटेरियम बनाया जाएगा. इन सुविधाओं से नई खोज करने, डेटा इकट्ठा करने और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में मदद मिलेगी. DST के अधिकारी करंदीकर ने आगे बताया कि, इस योजना का एक बड़ा हिस्सा नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप (NLST) होगा. 

यह टेलीस्कोप क्या जानकारी देगा?
यह टेलीस्कोप सूर्य से जुड़ी जानकारी बहुत तेजी से देगा. इसके अलावा यह भारत के आदित्य-L1 मिशन के साथ मिलकर काम करेगा. इन दोनों की मदद से अंतरिक्ष के मौसम का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा और इसे बनाने में लगभग 800 से 1000 करोड़ खर्च होंगे. यह भारत का पहला सैटेलाइट है जिसे खास तौर पर सूरज और उसकी गतिविधियों को समझने के लिए स्पेस में भेजा गया है. 

यह भी पढ़ें: NASA Moon Mission: 52 साल का इंतजार खत्म...चांद पर फिर कदम रखेगा इंसान, जानें क्यों जरूरी है फ्यूल टेस्ट?

Add Zee News as a Preferred Source

कहां लगाई जाएगी ये सैटेलाइट?
यह दूरबीन लद्दाख के हानले इलाके में हिमालय की 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाएगी. इतनी ऊंचाई पर आसमान बिल्कुल साफ रहता है जिससे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों को देखना बहुत आसान होता है. यह दूरबीन रोशनी और गर्मी दोनों को पकड़ने में माहिर होगी. यह भारत में जमीन पर लगी अब तक की सबसे आधुनिक दूरबीन होगी जिसकी लागत 1800 करोड़ आएगी. 

यह भी पढ़ें: रॉकेट में कोई रिस्क नहीं... ISRO अध्यक्ष बोले- 'गगनयान के लिए चाहिए 100 में से 100 नंबर'

पुराने टेलीस्कोप का क्या होगा?
लद्दाख में पहले में मौजूद हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को भी और बेहतर बनाया जाएगा. यह टेलीस्कोप एक ठंडे और सूखे रेगिस्तान में है जहां आबादी बहुत कम है. यहां की हवा बहुत साफ है और नमी बहुत कम है. इसी वजह से यहां से तारों और ग्रहों को देखना दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है. एक बहुत ही आधुनिक कॉस्मोस-2 तारामंडल बनाया जाएगा. इसमें अंतरिक्ष के असली नजारों को बिल्कुल असली जैसा दिखाया जा सकेगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

astrophysics

Trending news

J&K में एक साथ दो ऑपरेशन: जंगल में आतंकियों को घेरा, घुटनों तक बर्फ में डटे सैनिक
Indian Army news
J&K में एक साथ दो ऑपरेशन: जंगल में आतंकियों को घेरा, घुटनों तक बर्फ में डटे सैनिक
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
Rahul Gandhi
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?