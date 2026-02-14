Advertisement
कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं चलेगी लू! अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी, मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

Heatwave Warnings: उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत में मौसम अभी सूखा और साफ है जो इस पूरे हफ्ते ऐसा ही बना रहेगा. भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी धूप खिली है और बारिश नहीं हो रही है जो रविवार तक बना रहेगा. 

 

Feb 14, 2026
Science News: भारत के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार को मौसम सूखा और साफ रहेगा, साथ ही उत्तर और मध्य भारत में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, पहाड़ों पर हुई हलचल की वजह से रात में कुछ जगहों पर बादल छाए थे लेकिन अब उनका असर खत्म हो गया है. इसलिए शनिवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है और पूरे देश में रविवार तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. बता दें कि, पूरे भारत में धूप खिली रहेगी और बारिश नहीं होगी लेकिन उत्तर और मध्य भारत में ठंड बरकरार रहेगी. 

कब तक सामान्य रहेगा मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 फरवरी तक देश में कहीं भी बारिश या बर्फबारी की उम्मीद नहीं है. तब तक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ और सूखा रहेगा. देश के बड़े हिस्से में उत्तर की तरफ से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी. इससे सुबह और रात के समय अच्छी ठंड बनी रहेगी लेकिन दिन में धूप की वजह से तापमान सामान्य रहेगा. 

किन राज्यों में होगा असर?
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा. इन सभी राज्यों में लोगों को ठंड महसूस होगी. लेकिन, इसके उलट समुद्र के किनारे वाले इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है. मुंबई, गोवा और रत्नागिरा जैसे शहरों में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा हो सकता है. यहां दोपहर के समय लू जैसा एहसास हो सकता है. 

अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे?
दक्षिण भारत में समुद्र की तरफ से आने वाली नमी की वजह से कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं. लेकिन, अगले 24 घंटों में बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये बादल इतने मजबूत नहीं हैं कि पानी बरसा सकें. कुल मिलाकर, शनिवार को पूरे देश में मौसम एक जैसा बना रहेगा. उत्तर-मध्य भारत में सुबह के समय ठंड रहेगी जबकि पश्चिमी समुद्री किनारों पर तापमान काफी ज्यादा रहेगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

