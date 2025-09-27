Advertisement
भारत के लिए आर-पार की लड़ाई...देरी की तो GDP को 5% का होगा घाटा, रिसर्चर्स बोले-'छोटी गलती और देश पर टूटेगा कहर'

India Climate Change: भारत, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर का सामना करने में भी आगे माना जाता है. अब देश के लिए मजबूती सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:56 AM IST
Science News in Hindi: जलवायु परिवर्तन से अधिक मजबूत या लचीला बनना अब सस्ता है बजाय इसके कि हम ठोस कदम उठाने में देकी करे और ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से लौटना मुश्किल है. हाल ही में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि जलवायु लचीलापन(Climate Resilience)वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, हर नई आपदा आने पर देशों को जो भारी नुकसान होता है, उससे कम खर्चीला है. यह रिपोर्ट भारत के लिए एक सबक है क्योंकि यह सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और माना जाता है कि आने वाले समय में इस जलवायु आपदाओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ सकता है. 

किसने की ये स्टडी?
एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री एंड्रिया टिटन की टीम ने रिसर्च की जिसके नतीजे चिंताजनक थे. उन्होंने जलवायु मॉडलों का इस्तेमाल करके देखा गया कि मौसम की भयंकर घटनाएं किस तरह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाती है और जरूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करती है. अध्ययन में पाया गया कि, ये प्रभाव बहुत ही हानिकारक हैं और अगर देश अलग-अलग जगहों से सामान मंगाकर भी खुद को बचाने की कोशिश करेंगे तो यह बेकार होगा. 

क्या भारत के लिए चिंता की बात है?
भारत में पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ जलवायु आपदाएं आई हैं, चाहें वह तेजी से बढ़ती गर्मी हो या भयंकर मानसून. इन घटनाओं से ना सिर्फ बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ बल्कि जान-माल का भी नुकसान हुआ है. विश्व बैंक(World Bank)ने भी भारत में बढ़ रहे संकट पर ध्यान दिलाया है. उनका कहना है कि जलवायु संकट की वजह से खराब उत्पादकता और फसलों के नुकसान से देश को 2030 तक अपने कुल घरेलू उत्पाद(GDP)में 5% का नुकसान हो सकता है. 

कितना हो सकता है नुकसान?
रिसर्च में इस्तेमाल किए गए जलवायु मॉडल्स ने हिसाब लगाया कि आने वाले समय में अगर बड़ा बदलाव होता है तो दुनिया भर में यह नुकसान 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो सकता है. भारत, जो खेती और Manufacturing पर अधिक निर्भर करता है, देश को इस नुकसान की वजह से होने वाले बुरे असर को झेलना पड़ेगा. टिटन ने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में छोटी सी गलती भी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है. 

ज्यादा संकट किसकी वजह से है?
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ देश जलवायु परिवर्तन का सामना असामान तौर पर करेंगे और संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. हालांकि, इस संकट को पैदा करने और बिगाड़ने में उनका योगदान USA और China जैसे विकसित देशों के मुकाबले ना के बराबर है. भारत, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यहां की 1 अरब से ज्यादा आबादी को भारी नुकसान और तबाही झेलनी पड़ सकती है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

