भारत में मिला 37 हजार साल पुराना कांटे वाला बांस! पूरे एशिया के हिम युग का सीक्रेट सुलझाया

Bamboo Fossil in Manipur: भारत में हुई एक खोज ने पूरे एशिया के आइस एज यानी हिम युग का सीक्रेट सुलझा दिया है. आइस एज का मतलब धरती पर हजारों साल पहले का वो समय, जब धरती का तापमान काफी कम हुआ करता था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी. भारत के रिसर्चरों की टीम एक नदी के गाद वाले जमाव में कुछ जांच रही थी तभी एक अलग सी चीज दिखाई दी. वह बांस था. यह एशिया में सबसे पुराने कांटेदार बांस का फॉसिल था.

तस्वीर देखिए, यहां 37 हजार साल पहले बांस तनकर खड़ा था. मणिपुर की इंफाल घाटी में चिरांग नदी के गाद वाले जमाव में शोधकर्ताओं को सही-सलामत बांस का तना मिला है. इस पर बहुत पहले गायब हो चुके कांटों के निशान हैं. एशिया का यह सबसे पुराना कांटेदार बांस का फॉसिल पूरे एशियाई महाद्वीप के वनस्पति इतिहास का नया अध्याय लिख सकता है.

बांस के निशान इतने अहम क्यों?

बांस के फॉसिल बहुत कम मिलते हैं क्योंकि उनके खोखले तने और रेशेदार टिशू तेजी से खराब हो जाते हैं. इससे भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में उनके बहुत कम निशान रह जाते हैं. वैज्ञानिक आमतौर पर बांस के बचाव को मुख्य रूप से आज की प्रजातियों की तुलना उनके निवास से करके समझते थे.

37,000-year-old bamboo from Manipur reveals Asia’s ice age secret Scientists from Birbal Sahni institution of Palaeosciences (BSIP), an autonomous institute of the Department of Science and Technology (DST) during field surveys in the silt-rich deposits of the Chirang River in… pic.twitter.com/WEnwMm1IXZ — PIB India (@PIB_India) November 27, 2025

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिक को मणिपुर की इंफाल वैली में चिरांग नदी के गाद-वाली जगह में सर्वे के दौरान अचानक एक बांस का तना मिला जिस पर अजीब निशान थे. उनके विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि ये कांटों के निशान हैं. इससे इसकी पहचान और महत्व के बारे में और जांच शुरू हुई.

लैब में इसकी बनावट जैसे नोड्स, कलियों और कांटों के निशान की चांज करके इसे चिमोनोबाम्बुसा जीनस का बताया गया. बैम्बुसा बैम्बोस और चिमोनोबाम्बुसा कैलोसा जैसे मौजूदा कांटेदार बांसों से तुलना करने पर इसके बचाव करने वाले गुणों और इकोलॉजिकल भूमिका को फिर से बनाने में मदद मिली. लैब में इसकी मॉर्फोलॉजी नोड्स, बड्स और कांटों के निशान की स्टडी के ज़रिए उन्होंने इसे चिमोनोबाम्बुसा जीनस का बताया. बैम्बुसा बैम्बोस और चिमोनोबाम्बुसा कैलोसा जैसे जीवित कांटेदार बांसों से तुलना करने पर इसके बचाव करने वाले गुणों और इकोलॉजिकल भूमिका को फिर से बनाने में मदद मिली.

ये कांटे जानवरों से बचाते थे

यह पहला फॉसिल सबूत है कि बांस में कांटेदारपन यानी शाकाहारी जानवरों से बचाव का एक तरीका हिम युग के दौरान एशिया में पहले से मौजूद था. इसका बचाव खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ठंडे और सूखे वैश्विक मौसम के समय से आता है. यूरोप समेत कई दूसरे इलाकों से बांस खत्म हो गया था. फॉसिल से पता चलता है कि जहां हिम युग के खराब हालात ने बांस के वैश्विक फैलाव को रोक दिया था. वहीं पूर्वोत्तर भारत ने एक सुरक्षित जगह दी जहां यह पौधा फलता-फूलता रहा.

यह खोज जर्नल रिव्यू ऑफ पैलियोबॉटनी एंड पैलिनोलॉजी में छपी है. यह कांटों के निशान जैसी नाजुक डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए खास है. ऐसी खासियतें जो लगभग कभी फॉसिल नहीं बनतीं. यह खोज हिम युग के दौरान इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट को एक जरूरी शरणस्थली के तौर पर भी दिखाती है. यहां ठंडे और सूखे मौसम ने यूरोप जैसी जगहों से बांस को खत्म कर दिया, वहीं पूर्वोत्तर भारत के गर्म और नमी वाले हालात ने इसे बचाए रखा.

