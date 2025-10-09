अब आसमान नहीं अंतरिक्ष है मंजिल, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का Air Force Day पर देशवासियों को मैसेज

Shubhanshu Shukla News: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो पहले भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट थे और अब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं. शुक्ला ने Air Force Day को बहुत गर्व के साथ मनाया. उन्होंने कहा, हर 8 अक्टूबर का एक बहुत ही खास मतलब होता है. शुक्ला ने बताया कि, कैसे वह डुंडीगल की वायुसेना की अकादमी में कैडेट थे और फिर भारत के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान जैसे मिग-21, मिग-29, जगुआर और एसयू-3- एमकेआई उड़ाने लगेंगे. शुक्ला ने कहा, हर साल 8 अक्टूबर याद दिलाता है कि मैंने वर्दी क्यों पहनी. भारतीय सेना ने मुझे सिर्फ पंख ही नहीं बल्कि देश सेवा करने का सम्मान भी दिया.

शुभांशु शुक्ला का रिकॉर्ड

शुक्ला Axiom-4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने. यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बहुत बड़ी और खास उपलब्धि है. उनकी यह भूमिका दिखाती है कि भारत की मिल्ट्री विमान उड़ाने का अनुभव और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने का उनका सपना आपस में जुड़े हुए हैं.

वायु सेना दिवस की भावना

Air Force Day के बारे में सोचते हुए शुक्ला ने वायु सेना की नई भावना को ऐसे बताया कि, हमारे आसमान की रक्षा करते हुए वायु सेना एक ऐसा चरित्र बनाती है जो वर्दी उतार देने के बाद भी हमारे साथ रहता है. हमारा पुराना आदर्श वाक्य(Motto)हमेशा से शान से आसमान को छूना रहा है. आज यह पूरी शान से आसमान के साथ अंतरिक्ष को भी छू रहा है.

Every 8th of October reminds me why I chose to wear the uniform.

From my first day as a cadet at the Air Force Academy in Dundigal to flying combat missions across India’s skies, this journey has been one of purpose, pride, and passion. pic.twitter.com/TbvMjryr4S — Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) October 8, 2025

भारतीय नागरिकों को सलाम

उन्होंने अपने संदेश के आखिर में नीली वर्दी पहने वायु सेना के सभी पुरुषों और महिलाओं को और भारत के सभी नागरिकों को सलाम किया. उन्होंने कहा, वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं. अब तो आसमान भी सीमा नहीं रहा. जुनून और लक्ष्य से भरी शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा दिखाती है कि भारतीय वायु सेना का स्वभाव कैसा है. साथ ही, यह एक नए दौर की शुरूआत है जहां भारत सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी महान सफलता पाने के लिए तैयार है.