Gaganyaan Mission: एस्ट्रोनॉट्स ने बताया अंतरिक्ष में क्या-क्या करेगा गगनयान, साल के अंत में होगा यान का पहला परीक्षण

ISRO Gaganyaan Mission: भारत की तरफ से जाने वाले गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी स्पेस यात्रा से पृथ्वी के जीवन के बारे में काफी कुछ सीखा है.
ISRO News: शनिवार, 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक चर्चा में बताया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर हमारी सोच बदल जाती है. आगे उन्होंने कहा, जब अंतरिक्ष यात्री हमारे ग्रह को दूर से देखते हैं तो उन्हें पृथ्वी के नाजुक संतुलन की गहरी समझ होती है. इस दूरी से हमें एहसास होता है कि हमारी ग्रह कितना कीमती है. उन्होंने इस अनुभव को पाने के लिए खुद को बहुत ही भाग्यशाली बताया. इसे लेकर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने भी अपने विचार लोगों से शेयर किए.
अंतरिक्ष में जाने का क्या है मकसद?
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का मानना है कि, अंतरिक्ष से देखने पर किसी भी देश की सीमा नहीं दिखाई देती. आगे उन्होंने कहा, जो भी लोग हवाई क्षेत्र मे काम करते हैं वह हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते हैं, जैसे कि चांद या मंगल ग्रह पर जाना. लेकिन जब भी मैं एस्ट्रोनॉटस से मिलता हूं तो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि, वहां किसी देश की सीमा नहीं है.
स्पेस में इंसानों का जाना कैसा है?
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप की बातें दिखाती है कि अब ज्यादातर लोग यह मानने लगे हैं कि अंतरिक्ष पर रिसर्च सिर्फ नई तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि दुनिया के सभी देश एक-साथ मिलकर कैसे काम करते हैं. ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन ने अपनी बात रखते हुए कहा, अंतरिक्ष में हम जो भी काम करे उसका फायदा धरती पर रहने वालों को ही मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, अगर अंतरिक्ष में की गई गतिविधियों का धरती पर कोई फायदा नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं है.
कब होगा अगला प्रक्षेपण?
ये विचार ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारत अपने महत्वाकांक्षी Gaganyaan Mission की तैयारी में लगा है. उम्मीद है कि मिशन का पहला बिना इंसान वाला प्रक्षेपण दिसंबर 2025 में होगा. अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि, यह मिशन सिर्फ अगली पीढ़ी को प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि स्वास्थ्य, संचार और संसाधनों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों को भी बढ़ावा देगा. इन तकनीकों से धरती पर लाखों लोगों को फायदा होगा.
