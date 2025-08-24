Gaganyaan Mission: एस्ट्रोनॉट्स ने बताया अंतरिक्ष में क्या-क्या करेगा गगनयान, साल के अंत में होगा यान का पहला परीक्षण
Advertisement
trendingNow12894586
Hindi Newsविज्ञान

Gaganyaan Mission: एस्ट्रोनॉट्स ने बताया अंतरिक्ष में क्या-क्या करेगा गगनयान, साल के अंत में होगा यान का पहला परीक्षण

ISRO Gaganyaan Mission: भारत की तरफ से जाने वाले गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी स्पेस यात्रा से पृथ्वी के जीवन के बारे में काफी कुछ सीखा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gaganyaan Mission: एस्ट्रोनॉट्स ने बताया अंतरिक्ष में क्या-क्या करेगा गगनयान, साल के अंत में होगा यान का पहला परीक्षण

ISRO News: शनिवार, 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक चर्चा में बताया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर हमारी सोच बदल जाती है. आगे उन्होंने कहा, जब अंतरिक्ष यात्री हमारे ग्रह को दूर से देखते हैं तो उन्हें पृथ्वी के नाजुक संतुलन की गहरी समझ होती है. इस दूरी से हमें एहसास होता है कि हमारी ग्रह कितना कीमती है. उन्होंने इस अनुभव को पाने के लिए खुद को बहुत ही भाग्यशाली बताया. इसे लेकर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने भी अपने विचार लोगों से शेयर किए. 

अंतरिक्ष में जाने का क्या है मकसद?
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का मानना है कि, अंतरिक्ष से देखने पर किसी भी देश की सीमा नहीं दिखाई देती. आगे उन्होंने कहा, जो भी लोग हवाई क्षेत्र मे काम करते हैं वह हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते हैं, जैसे कि चांद या मंगल ग्रह पर जाना. लेकिन जब भी मैं एस्ट्रोनॉटस से मिलता हूं तो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि, वहां किसी देश की सीमा नहीं है.

यह भी पढ़ें: ISRO Vision 2047: स्पेस की दुनिया में भारत का बजेगा डंका, 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर NASA को दिखाएगा ठेंगा

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेस में इंसानों का जाना कैसा है?
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप की बातें दिखाती है कि अब ज्यादातर लोग यह मानने लगे हैं कि अंतरिक्ष पर रिसर्च सिर्फ नई तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि दुनिया के सभी देश एक-साथ मिलकर कैसे काम करते हैं. ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन ने अपनी बात रखते हुए कहा, अंतरिक्ष में हम जो भी काम करे उसका फायदा धरती पर रहने वालों को ही मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, अगर अंतरिक्ष में की गई गतिविधियों का धरती पर कोई फायदा नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं है.

कब होगा अगला प्रक्षेपण?
ये विचार ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारत अपने महत्वाकांक्षी Gaganyaan Mission की तैयारी में लगा है. उम्मीद है कि मिशन का पहला बिना इंसान वाला प्रक्षेपण दिसंबर 2025 में होगा. अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि, यह मिशन सिर्फ अगली पीढ़ी को प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि स्वास्थ्य, संचार और संसाधनों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों को भी बढ़ावा देगा. इन तकनीकों से धरती पर लाखों लोगों को फायदा होगा. 

यह भी पढें: अंतरिक्ष में दिखा 'भगवान के हाथ' जैसा नजारा, NASA ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीर

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

isro gaganyaan mission

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;