बिना 'धमाके' के हुआ गायब! सीधे ब्लैक होल में समा गया सूरज से 13 गुना बड़ा तारा

वैज्ञानिकों को पहली बार ऐसा ठोस सबूत मिला है जहां एक विशाल तारा बिना फटे सीधे ब्लैक होल में समा गया. आमतौर पर तारे खत्म होने से पहले एक बड़ा धमाका करते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं. पुरानी तस्वीरों और डेटा की मदद से हुई इस खोज से अब यह समझना आसान होगा कि कुछ तारे अपना जीवन कैसे खत्म करते हैं. इस घटना की शुरुआत पहली बार 2014 में देखी गई थी तब नासा ने एक टेलीस्कोप की मदद से एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक बड़े तारे को धीरे-धीरे चमकते हुए रिकॉर्ड किया था.

वैज्ञानिकों ने क्या रिकॉर्ड किया?

यह तारा करीब 3 साल तक चमकता रहा लेकिन फिर अचानक धुंधला होकर गायब हो गया और अपने पीछे बस धूल का एक बादल छोड़ गया. उस समय टेलीस्कोप ने यह सब रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन वैज्ञानिकों को असल बात अब समझ आई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किशले डे और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च में बताया कि, यह तारा बिना किसी धमाके के सीधे खत्म होकर ब्लैक होल बन गया.

कौन सा था यह तारा?

इस तारे का नाम M31-2014-DS1 था जो हमसे बहुत दूर स्थित था. शुरुआत में यह तारा हमारे सूरज से 13 गुना भारी था लेकिन समय के साथ इसकी तेज हवाओं के कारण इसका वजन कम होता हया और अंत में यह सूरज से सिर्फ 5 गुना भारी रह गया. वैज्ञानिक हमेशा से मानते थे कि इतने बड़े तारे खत्म होने से पहले एक बड़ा धमाका (Supernova) करते हैं.

कैसे हुई ये खोज?

यह खोज NASA के एक मिशन NEOWISE की मदद से हुई जो अंतरिक्ष में ऐसी रोशनी को पकड़ता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वे एक ऐसा खास इशारा खोज रहे थे जो तब मिलता है जब कोई तारा मर रहा होता है. मरने से पहले तारा अपनी बाहरी परतों को छोड़ देता है और धूल के बादलों से घिर जाता है जिससे एक हल्की सी चमक पैदा होती है.

इस खोज के क्या फायदा होगा?

इस रिसर्च में शामिल हार्वर्ड के वैज्ञानिक मॉर्गन मैकलियोड ने कहा कि, हमें यह तो पता है कि ब्लैक होल तारों से ही बनते हैं. लेकिन अब आखिरकार हमें अपनी आंखों से यह होते हुए देखने का मौका मिल रहा है. इस नई जानकारी से वैज्ञानिकों की पुरानी सोच बदल सकती है. अब वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि, ब्रह्मांड के बड़े तारे असल में कैसे खत्म होते हैं और अंतरिक्ष में ब्लैक होल कैसे और कितनी तरह से बनते हैं.