Advertisement
trendingNow13113610
Hindi Newsविज्ञानबिना धमाके के हुआ गायब! सीधे ब्लैक होल में समा गया सूरज से 13 गुना बड़ा तारा

बिना 'धमाके' के हुआ गायब! सीधे ब्लैक होल में समा गया सूरज से 13 गुना बड़ा तारा

Black Hole Mysteries: एक भारतीय वैज्ञानिक ने पहली बार कैमरे में वह नजारा कैद किया है जब एक सूरज जैसा तारा ब्लैक होल के अंदर समा रहा था. इस तरह की घटना को सबसे पहले 2014 में देखा गया था. तब NASA के टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक बहुत बड़े तारे को धीरे-धीरे चमकते देखा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना 'धमाके' के हुआ गायब! सीधे ब्लैक होल में समा गया सूरज से 13 गुना बड़ा तारा

वैज्ञानिकों को पहली बार ऐसा ठोस सबूत मिला है जहां एक विशाल तारा बिना फटे सीधे ब्लैक होल में समा गया. आमतौर पर तारे खत्म होने से पहले एक बड़ा धमाका करते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं. पुरानी तस्वीरों और डेटा की मदद से हुई इस खोज से अब यह समझना आसान होगा कि कुछ तारे अपना जीवन कैसे खत्म करते हैं. इस घटना की शुरुआत पहली बार 2014 में देखी गई थी तब नासा ने एक टेलीस्कोप की मदद से एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक बड़े तारे को धीरे-धीरे चमकते हुए रिकॉर्ड किया था. 

वैज्ञानिकों ने क्या रिकॉर्ड किया?
यह तारा करीब 3 साल तक चमकता रहा लेकिन फिर अचानक धुंधला होकर गायब हो गया और अपने पीछे बस धूल का एक बादल छोड़ गया. उस समय टेलीस्कोप ने यह सब रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन वैज्ञानिकों को असल बात अब समझ आई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किशले डे और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च में बताया कि, यह तारा बिना किसी धमाके के सीधे खत्म होकर ब्लैक होल बन गया. 

यह भी पढ़ें: जब 'बर्फ का गोला' बन गई थी हमारी पृथ्वी, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला धरती का सबसे बड़ा रहस्य

Add Zee News as a Preferred Source

कौन सा था यह तारा?
इस तारे का नाम M31-2014-DS1 था जो हमसे बहुत दूर स्थित था. शुरुआत में यह तारा हमारे सूरज से 13 गुना भारी था लेकिन समय के साथ इसकी तेज हवाओं के कारण इसका वजन कम होता हया और अंत में यह सूरज से सिर्फ 5 गुना भारी रह गया. वैज्ञानिक हमेशा से मानते थे कि इतने बड़े तारे खत्म होने से पहले एक बड़ा धमाका (Supernova) करते हैं. 

कैसे हुई ये खोज?
यह खोज NASA के एक मिशन NEOWISE की मदद से हुई जो अंतरिक्ष में ऐसी रोशनी को पकड़ता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वे एक ऐसा खास इशारा खोज रहे थे जो तब मिलता है जब कोई तारा मर रहा होता है. मरने से पहले तारा अपनी बाहरी परतों को छोड़ देता है और धूल के बादलों से घिर जाता है जिससे एक हल्की सी चमक पैदा होती है. 

यह भी पढ़ें: Brain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

इस खोज के क्या फायदा होगा?
इस रिसर्च में शामिल हार्वर्ड के वैज्ञानिक मॉर्गन मैकलियोड ने कहा कि, हमें यह तो पता है कि ब्लैक होल तारों से ही बनते हैं. लेकिन अब आखिरकार हमें अपनी आंखों से यह होते हुए देखने का मौका मिल रहा है. इस नई जानकारी से वैज्ञानिकों की पुरानी सोच बदल सकती है. अब वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि, ब्रह्मांड के बड़े तारे असल में कैसे खत्म होते हैं और अंतरिक्ष में ब्लैक होल कैसे और कितनी तरह से बनते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Black Hole Collision

Trending news

मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
IMD
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?