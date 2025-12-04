Advertisement
मिल गई आकाशगंगा की 'जुड़वा बहन अलकनंदा', James टेलीस्कोप से भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Twin of Milkyway Galaxy: अलकनंदा नाम की एक गई आकाशगंगा खोजी गई है. इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों राशि जैन और योगेश वाडेकर ने की है. उन्होंने इसकी खोज करने के लिए JWST का इस्तेमाल किया. 

 

Dec 04, 2025, 09:01 AM IST
Alaknanda Galaxy: भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अचंभित कर देने वाली खोज की है. उन्हें एक पूरी तरह से बनी हुी सर्पिल आकाशगंगा मिली है जो हमारी अपनी आकाशगंगा के जैसी दिखती है. यह आकाशगंगा इतनी पुरानी है कि उस समय ऐसी बनावट वाली संरचनाओं का होना असंभव माना जाता था. इस आकाशगंगा का नाम अलकनंदा रखा गया है. इसकी खोज भारतीय शोधकर्ताओं राशि जैन और योगेश वाडेकर ने James Webb Telescope का इस्तेमाल करके की है. यह बिग बैंग के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद मौजूद थी. 

क्या है अलकनंदा की खासियतें?
अलकनंदा नाम हिमालय की एक नदी और आकाशगंगा के हिंदी नाम से लिया गया है. यह दिखने में बहुत ही खास है. इशकी 2 बड़ी घुमावदार भुजाएं (Spiral Arms) हैं और बीच में एक चमकीला उभार है. यह फैलाव 30,000 प्रकाश वर्ष तक है. यह आकाशगंगा उस पुरानी सोच को चुनौती देती है जिसके मुताबिक ग्रैंड डिजाइन वाली सर्पिल आकाशगंगा को इतना सुंदर आकार लेने में अरबों साल लगते हैं. 

क्या है अलकनंदा आकाशगंगा?
Alaknanda Galaxy नए तारे पैदा करने का एक बड़ा केंद्र है. यह हर साल लगभग 60 सूर्य के वजन के बराबर नए तारे बना रही है. यह दर हमारी आकाशगंगा से लगभग 20 गुना ज्यादा है. इस वजह से अब आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, इसके मूल विज्ञान की दोबारा जांच की जा रही है. अब वैज्ञानिकों को लगता है कि, क्या गैस के जमाव और डिस्क के बनने जैसी प्रतिक्रियाएं जो आकाशगंगाओं को सर्पिल आकार देती हैं, सोचे गए समय से ज्यादा तेजी से काम करती हैं.

कैस हुई इसकी खोज?
इस आकाशंगगा को जेम्स वेब टेलीस्कोप की Infrared की मदद से खोजा गया है. अलकनंदा आकाशगंगा एक बड़े समूह, जिसे एबेल 2744 कहते हैं, के पास दिखाई देती है. इस समूह का ग्रैविटी एक अंतरिक्षीय आवर्धक लेंस (Cosmic Magnifying Glass) की तरह काम करता है जिसे Gravitational Lensing कहते हैं. इस लेंसिंग की वजह से आकाशंगगा की चमक दोगुनी हो गई और उसकी घुमावदार भुजाएं साफ दिखाई दीं.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
वैज्ञानिक जैन और वाडेकर ने 21 अलग-अलग फिल्टरों की मदद से ली गई तस्वीरों की जांच की. उन्होंने आकाशगंगा की विशेषताओं और तारे बनने की गति को सही से मापा. एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नाम की पत्रिका में छपी उनकी खोज में अलकनंदा को अब तक खोजी गई सबसे शुरुआती और सबसे शानदार घुमावदार आकाशगंगाओं में से एक बताया गया है. 

इस खोज का क्या महत्व है?
इसके मिलने का मतलब है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जटिल और व्यवस्थित बनावटें बन सकती थीं जितना पहले सोचा नहीं गया था. अगर आकाशगंगाएं इतनी तेज से बड़ी हो सकती हैं तो ग्रहों के बनने और शायद जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हालात भी पहले की कल्पना से कहीं ज्यादा जल्दी बन गए होंगे. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

James Webb telescopealaknanda galaxy

