Advertisement
trendingNow13032359
Hindi Newsविज्ञान

भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे 'ब्रह्मांड के राक्षस', उगल रहे हैं आकाशगंगा से 50 गुना 'बड़ी आग'

Quasar in Space: खगोलविदों ने 53 शक्तिशाली क्वासरों की पहचान की है जो ब्रह्मांड में विशालकाय जेट छोड़ रहे हैं. ये जेट हमारे मिल्की वे आकाशगंगा से भी 50 गुना अधिक चौड़े हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे 'ब्रह्मांड के राक्षस', उगल रहे हैं आकाशगंगा से 50 गुना 'बड़ी आग'

Science News: खगोलविदों ने ब्लैक होल से चलने वाले 53 नए और बहुत शक्तिशाली क्वासरों की खोज की है. ये क्वासर लगभग प्रकाश की गति से प्लाज्मा के विशालकाय जेट बाहर फेंक रहे हैं. ये जेट इतने बड़े हैं कि इनकी चौड़ाई 72 लाख प्रकाश वर्ष तक है जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा की चौड़ाई से लगभग 50 गुना तक ज्यादा है. ये विशालकाय पिंड, जिन्हें विशालकाय रेडियो क्वासर (Giant Radio Quasars) कहा जाता है, कुल 369 रेडियो क्वासरों के समूह का एक हिस्सा हैं. इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है. यह डेटा पुणे में स्थित मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप से कलेक्ट किया गया था. 
 
क्या होते हैं क्वासर?
माना जाता है कि सभी बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में सूर्य से लाखों-अरबों गुना बड़े ब्लैक होल होते हैं. लेकिन हर ब्लैक होल क्वासर नहीं बनाता. क्वासर तब बनता है जब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल का एक बहुत बड़ा भंडार होता है. यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों तरफ एक्रिशन डिस्क में तेजी से घूमता है.

यह भी पढ़ें: NASA वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा...अलास्का से आर्कटिक तक, हर जगह अलग है ग्लेशियर की रफ्तार

क्यों क्वासर में बनते हैं जेट्स?
ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) के कारण यह पदार्थ बहुत गर्म हो जाता है और चमकता है. हालांकि, ब्लैक होल सारा पदार्थ नहीं खा पाता. मजबूत चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म गैस या प्लाज्मा को ब्लैक होल के ध्रुवों तक पहुंचाते हैं. यहां इसे लगभग प्रकाश की गति से शक्तिशाल जुड़वा जेटों के रूप में अंतरिक्ष में बाहर फेंक दिया जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आस-पास के माहौल का असर
टीम के लीडर सत्यसाची पाल ने बताया कि ऐसे विशाल क्वासरों को खोजना मुश्किल है क्योंकि जेटों को जोड़ने वाला हिस्सा अक्सर इतना कमजोर होता है कि उसे पकडना मुश्किल काम हो जाता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि, कम से कम 14% विशाल रोडियो क्वासर आकाशगंगाओं के घने समूहों के पास मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: क्वांटम की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व! 100 साल बाद गलत साबित हुए आइंस्टीन, चीनी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट

अंत में टूट जाते हैं
घने इलाकों में जेट आस-पास की गैस से टकराकर धीमे हो जाते हैं या टूट जाते हैं और खाली क्षेत्रों में वो तेजी से बढ़ते हैं. वैज्ञानिकों ने देखा कि जुड़वा जेट लंबाई या चमक में अक्सर असमान होते हैं. टीम के सदस्य सुशांत के. मंडल ने बताया कि यह असमानता दिखाती है कि जेट एक तरफ घने बादल से जूझ रहा है और दूसरी तरफ खाली जगह में तेजी से फैल रहा है. यह पूरा शोध 13 नवंबर को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट सीरीज में छपा था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

quasar jets

Trending news

एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
Omar Abdullah on India Alliance
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?