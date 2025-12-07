भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे 'ब्रह्मांड के राक्षस', उगल रहे हैं आकाशगंगा से 50 गुना 'बड़ी आग'

Science News: खगोलविदों ने ब्लैक होल से चलने वाले 53 नए और बहुत शक्तिशाली क्वासरों की खोज की है. ये क्वासर लगभग प्रकाश की गति से प्लाज्मा के विशालकाय जेट बाहर फेंक रहे हैं. ये जेट इतने बड़े हैं कि इनकी चौड़ाई 72 लाख प्रकाश वर्ष तक है जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा की चौड़ाई से लगभग 50 गुना तक ज्यादा है. ये विशालकाय पिंड, जिन्हें विशालकाय रेडियो क्वासर (Giant Radio Quasars) कहा जाता है, कुल 369 रेडियो क्वासरों के समूह का एक हिस्सा हैं. इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है. यह डेटा पुणे में स्थित मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप से कलेक्ट किया गया था.



क्या होते हैं क्वासर?

माना जाता है कि सभी बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में सूर्य से लाखों-अरबों गुना बड़े ब्लैक होल होते हैं. लेकिन हर ब्लैक होल क्वासर नहीं बनाता. क्वासर तब बनता है जब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल का एक बहुत बड़ा भंडार होता है. यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों तरफ एक्रिशन डिस्क में तेजी से घूमता है.

क्यों क्वासर में बनते हैं जेट्स?

ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) के कारण यह पदार्थ बहुत गर्म हो जाता है और चमकता है. हालांकि, ब्लैक होल सारा पदार्थ नहीं खा पाता. मजबूत चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म गैस या प्लाज्मा को ब्लैक होल के ध्रुवों तक पहुंचाते हैं. यहां इसे लगभग प्रकाश की गति से शक्तिशाल जुड़वा जेटों के रूप में अंतरिक्ष में बाहर फेंक दिया जाता है.

आस-पास के माहौल का असर

टीम के लीडर सत्यसाची पाल ने बताया कि ऐसे विशाल क्वासरों को खोजना मुश्किल है क्योंकि जेटों को जोड़ने वाला हिस्सा अक्सर इतना कमजोर होता है कि उसे पकडना मुश्किल काम हो जाता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि, कम से कम 14% विशाल रोडियो क्वासर आकाशगंगाओं के घने समूहों के पास मौजूद हैं.

अंत में टूट जाते हैं

घने इलाकों में जेट आस-पास की गैस से टकराकर धीमे हो जाते हैं या टूट जाते हैं और खाली क्षेत्रों में वो तेजी से बढ़ते हैं. वैज्ञानिकों ने देखा कि जुड़वा जेट लंबाई या चमक में अक्सर असमान होते हैं. टीम के सदस्य सुशांत के. मंडल ने बताया कि यह असमानता दिखाती है कि जेट एक तरफ घने बादल से जूझ रहा है और दूसरी तरफ खाली जगह में तेजी से फैल रहा है. यह पूरा शोध 13 नवंबर को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट सीरीज में छपा था.