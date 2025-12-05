Advertisement
भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी Milky Way की 'जुड़वा बहन' अलकनंदा, जानिए धरती से कितनी दूर है ये आकाशगंगा?

Twin Galaxy Alaknanda: जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अलकनंदा नाम की बहुत बड़ी सर्पिल आकाशगंगा को खोजा है. यह आकाशगंगा बिग बैंग होने के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद बनी थी. 

 

Dec 05, 2025, 01:11 PM IST
Science News: वैज्ञानिकों को शुरुआती ब्रह्मांड में एक ऐसी आकाशगंगा मिली है जो देखने में बहुत पहचानी हुई लगती है. उन्होंने इसका नाम अलकनंदा रखा है जो हिमालय की एक नदी और आकाशगंगा के लिए हिंदी शब्द दोनों पर आधारित है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों में पता चला है कि यह आकाशगंगा बहुत बड़े एबेल 2744 क्लस्टर की तरफ है. इस आकाशगंगा में इतनी ज्यादा व्यवस्था दिखी कि वैज्ञानिक हैरान रह गए.

किसने की ये खोज?
अलकनंदा की खोज दो भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वाडेकर ने की है. ये दोनों इस आकाशगंगा समूह की James Webb Telescope से ली गई गहरी तस्वीरों का अध्ययन कर रहे थे. उनका ध्यान एक सर्पिल आकाशगंगा पर गया जो हैरान करने वाली हद तक हमारी मिल्की वे (Milky Way) के युवा रूप जैसी दिख रही थी. इस आकाशगंगा की रोशनी को हम तक पहुंचने में 11 अरब साल से ज्यादा का समय लगा है. यह आकाशगंगा हमसे 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है.

कितनी बड़ी है यह आकाशगंगा?
इतना शुरुआती ब्रह्मांड का हिस्सा होने के बावजूद अलकनंदा की बनावट बहुत ही व्यवस्थित और मजबूत है. यह आकाशगंगा लगभग 30,000 प्रकाश-वर्ष तक फैली हुई है. इसमें एक चमकील बीच का हिस्सा है जिसे घेरती हुई दो साफ और चौड़ी सर्पिल भुजाएं (Spiral Arms) हैं. ये एक शानदार सर्पिल डिज़ाइन की सबसे बड़ी पहचान है. वैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना था कि इतनी व्यवस्थित बनावट बनने में अरबों साल लगते होंगे.

इतनी जल्दी कैसे बनी अलकनंदा?
रिसर्च बताते हैं कि आलकनंदा की आधे से ज्यादा तारे सिर्फ 200 मिलियन सालों में ही बन गई. इससे पता चलता है कि शुरुआती आकाशगंगाओं में गैस का आना और ठंडा होना इतनी तेज गति से हुआ जो वैज्ञानिकों के मौजूदा अनुमानों से कहीं ज्यादा था. यह बड़ी खोज गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग (Gravitational Lensing) की मदद से संभव हुई. अलकनंदा एबेल 2744 नाम के तारामंडल (Star Cluster) के पास दखाई देती है।

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

alaknanda galaxy

