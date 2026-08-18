/रोबोटिक आर्म के सहारे स्पेस में उतरे भारतीय मूल के अनिल मेनन, 10 दिन में दूसरा खतरनाक मिशन शुरू, देखिए LIVE वीडियो

अंतरिक्ष की दुनिया में भारतीय मूल के NASA अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से उन्होंने मात्र 10 दिनों के अंदर अपनी दूसरी स्पेसवाक 18 अगस्त, मंगलवार को शुरू कर दी है. इस बार अनिल मेनन स्पेस स्टेशन के मरम्मत करने के लिए बाहर निकले हैं. इस बहुत ही कठिन और जरूरी मिशन में उनके साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोफी एडेनोट भी शामिल हैं, जो स्पेसवाक करने वाली फ्रांस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं.
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनिल मेनन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट इस मिशन के तहत करीब साढ़े छह घंटे तक स्पेस स्टेशन के बाहर रहेंगे. यह मिशन 18 अगस्त को दोपहर करीब 01:35 बजे से शुरू हो गया है. दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना बदलने का काम सौंपा गया है. यह एंटीना स्पेस स्टेशन और ह्यूस्टन में स्थित नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर के बीच हाई-स्पीड संचार का काम करता है. स्पेस स्टेशन के साथ आवाज, वीडियो और डेटा की मजबूत कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इस एंटीना का अपग्रेड होना बहुत जरूरी माना जा रहा है.
इस ऑपरेशन के दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के Z1 ट्रस सेगमेंट से पुराने एंटीना को हटाएंगे और उसकी जगह एक बाहरी प्लेटफॉर्म पर रखे स्पेयर यानी अतिरिक्त एंटीना को लगाएंगे. इस काम के लिए कई नाजुक इलेक्ट्रिकल और डेटा कनेक्शनों को कनेक्ट करना होगा, जिससे नए हार्डवेयर को ऑन किया जा सके.
इस मिशन की सबसे मुख्य बात यह है कि अनिल मेनन स्पेस स्टेशन के बाहर काम करते समय कनाडाआर्म2 रोबोटिक आर्म पर सवार होंगे. इसकी सहायता से वह स्पेस स्टेशन के उस हिस्सों तक पहुंचेंगे, जहां पहुंचना मुश्किल है. इस दौरान सोफी एडेनोट स्टेशन से जुड़ी रहेंगी और दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रोबोटिक आर्म क्या होता है? इसका जवाब है कि रोबोटिक आर्म एक विशाल, बहुत शक्तिशाली और हाई-टेक मैकेनिकल क्रेन या इंसानी हाथ की तरह काम करने वाली मशीन होती है. इसे स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है.
अभियान 75 के हिस्से के रूप में स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद से यह अनिल मेनन की दूसरी एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी यानी स्पेसवाक है. वहीं सोफी एडेनोट के लिए यह एक पहला मौका है. यह फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री स्पेसवाक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं, जो यूरोपीय अंतरिक्ष उड़ान इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
मिशन कंट्रोलर्स को उम्मीद है कि एंटीना बदले जाने से आने वाले सालों के लिए स्पेस स्टेशन की संचार क्षमता में सुधार होगा. इससे वैज्ञानिक डेटा, ऑपरेशनल जानकारी और आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लाइव बातचीत और बेहतर तरीके से हो सकेगी.
साल 2021 में नासा द्वारा चुने गए डॉक्टर और एयरोस्पेस इंजीनियर अनिल मेनन वर्तमान में अंतरिक्ष में मौजूद सबसे प्रमुख भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों में से एक बन गए हैं.
अगर आप अनिल मेनन की दूसरी स्पेसवॉक को लाइव देखना चाहते हैं, तो इसे NASA और ESA लाइवस्ट्रीम कर रहे हैं. इस स्पेसवॉक को ESA WebTV और ESA के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है.
LIVE: @astro_anil and @Soph_astro are going on a spacewalk to replace an antenna outside the International Space Station. Todays six-and-a-half-hour spacewalk is scheduled to begin at around 8:35am ET (1235 UTC). https://t.co/kNVm15qRzn
NASA (@NASA) August 18, 2026