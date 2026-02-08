Advertisement
ISS भी नहीं बचा भारत की नजरों से...सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में पीछा कर ली 15 तस्वीरें, अब होगी असली जासूसी

Indian Satellite: भारत अब तक जमीन पर दुश्मनों पर नजर रखता था लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में भी जासूसी करने के लिए तैयार है. अहमदाबाद की एक कंपनी ने ऐसी तकनीक बनाई है जो एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट की तस्वीरें ले सकता है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:00 AM IST
Science Latest News: अहमदाबाद की एक कंपनी अजीस्ता इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा कारनामा किया है जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ. इस कंपनी ने तकनीक विकसित की है जिससे अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट की तस्वीरें ले सकता है. इसे आसान शब्दों में कक्षा में जासूसी (In-Orbit Spying) कहा जा रहा है. भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसी स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया है. इससे भारत को यह जानने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट क्या कर रहे हैं और क्या वे भारत के लिए खतरा तो नहीं है. 

सैटेलाइट ने ली ISS की फोटो
भारत के स्वदेशी सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की तस्वीरें सफलतापूर्वक खींची. हालांकि, ISS एक बहुत बड़ी चीज है जिसे ट्रैक करना आसान है लेकिन भारत की किसी प्राइवेट कंपनी के लिए दूसरे सैटेलाइट की फोटो लेना बहुत बड़ी शुरुआत है. भविष्य में इसकी मदद से अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स पर भी नजर रखी जा सकेगी. 

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका में 'पाताल' की खोज? बर्फ के नीचे दिखीं डरावनी आकृतियां, अचानक गायब हो गई सबमरीन

कैसे ली गई अंतरिक्ष की ये तस्वीरें?
सैटेलाइट ने 2 बार तस्वीरें लेने की कोशिश की. पहली बार वह 300 किमी दूर था और दूसरी बार करीब 245 किमी की दूरी से फोटो क्लिक की. ISS बहुत तेज रफ्तार से चलता है और भारत के छोटे सैटेलाइट ने उसका पीछा किया और बिल्कुल सटीक निशाना साधकर उसकी 15 अलग-अलग तस्वीरें लीं. 

अजीस्ता के लिए सफलता के मायने
इस कंपनी के लिए यह सिर्फ एक फोटी क्लिक करना नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाना था. इस मिशन का इस्तेमाल होने वाली तकनीक, कैमरा और सॉफ्टवेयर पूरी तरह भारत में बने हैं. अब भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वह अंतरिक्ष में घूम रही किसी भी चीज का पीछा कर सकता है और उसकी पहचान कर सकता है. 

भविष्य में मिसाइलों पर भी रखेगा नजर
अजिस्ता के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि, 'उनके सैटेलाइट AFR ने दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष में मौजूद चीजों की तस्वीरें लेने में सक्षम है. यह तकनीक अंतरिक्ष में घूम रही किसी भी चीज का पीछा करने और उसकी पहचान करने में माहिर है.

अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा
कई देश अब सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं जो दूसरे देशों के सैटेलाइटों के काम में रुकावट डाल सकते हैं, उन्हें जाम कर सकते हैं या उनके बहुत करीब जाकर जासूसी कर सकते हैं. अंतरिक्ष में अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है इसलिए नजर रखना जरूरी है. भारत के पास अभी स्पेस में 50 से ज्यादा कीमती सैटेलाइट्स हैं जिनकी कीमत 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है. 

ISRO के बाद प्राइवेट कंपनियों का दम
इसरो ने पहले भी SPADEX जैसे प्रयोगों से सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने और चलाने की क्षमता दिखाई थी. लेकिन अजिस्ता ने दिखाया कि अब प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में जासूसी और निगरानी का काम कर सकती हैं. ISS की फोटो लेना तो बस शुरुआत है. भविष्य में यहीं तकनीक उन सैटेलाइट्स को भी पकड़ लेगी जो छिपने की कोशिश करेंगे या जो भारत के लिए खतरा होंगे. 

स्वदेशी सैटेलाइट AFR का कमाल
मात्र 80 किलो का यह सैटेलाइट भारत की किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा खुद डिजाइन और तैयार किया गया पहला सैटेलाइट है. इसे 13 जून को एलन मस्क की कंपनी SpaceX के रॉकेट के स्पेस में भेजा गया था. यह सैटेलाइट पिछले ढाई साल से अंतरिक्ष में बखूबी अपना काम कर रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अभी ढाई साल और शान से काम करता रहेगा. 

यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

सिर्फ फोटो ही नहीं वीडियो भी
यह सैटेलाइट समुद्र में जहाजों की निगरानी, रात के अंधेरे में तस्वीरें लेना और अंतरिक्ष से वीडियो बनाने जैसा काम पहले से ही कर रहा है. दुनिया भर के कई देश और सेनाएं इसकी सेवा ले रही हैं. अहमदाबाद में कंपनी अब एक नया प्लांट लगा रही है जहां ऐसे कैमरे बनाए जा रहे हैं जो ISS की इतनी साफ फोटो ले सकें कि 25 सेंटीमीटर तक कि छोटी चीज भी साफ दिखाई दे.

