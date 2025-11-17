अब नहीं बच पाएंगे पानी-खाने में छिपे हुए दुश्मन, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया 'अजूबा', रंग से पता चलेगी सच्चाई

Scientific Research: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास, पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स टीम ने शानदार खोज की है. रिसर्चर्स की इस टीम ने एक पोर्टेबल, ऑटोमेटेड ऑप्टिकल डिवाइस बनाया है,जो पानी, खाना और पर्यावरण में कीटनाशक अवशेषों की बेहद कम सांद्रता का पता लगा सकता है. यह कीटनाशक अवशेष इंसान और वातावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं.

ऐसे अवशेषों का पता लगाने के लिए पारंपरिक लैबोरेटरी तरीके, खास तौर से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑर्गेनोफॉस्फेट मैलाथियान, महंगी और समय लेने वाले हैं. और इनके लिए बेहद अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है.

वैज्ञानिकों ने बनाया नया डिवाइस

साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत इस नई रिसर्च को अंजाम दिया है. यह नया डिवाइस किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है, यूजर फ्रेंडली है, जो कीटनाशक अवशेष के बारे में रियल टाइम डेटा देता है.

नया स्मार्ट MDD डिवाइस एक कलरमेटिक डिटेक्शन सिस्टम है, जिसमें गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (AuNPs) होते हैं. साथ ही इसमें एक एप्टामर मॉलिक्यूल भी शामिल है जिसे मैलाथियान को खास तौर से पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है.

लाल से नीला हो जाता है रंग

इसके मिलने से रंग बदलकर लाल से नीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं. उपकरण में जो ऑप्टिकल सिस्टम लगा है, वह इसे सटीकता से मापता है.

टीम ने कहा, इस ऑटोमैटिक प्रोसेस से मैनुअल हैंडलिंग की जरूरत खत्म हो जाती है और इससे जल्द और सटीक नतीजे मिलते हैं. यह नतीजे जर्नल रिव्यू ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में पब्लिश हुए हैं.

आईआईटी मद्रास के एप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमैडिकल इंजीनियरिंग की प्रो. सुजाता नारायणन उन्नी ने बताया, 'यह तकनीक काफी उपयोगी साबित हो सकती है. यह किसानों, खाद्य सुरक्षा एजेंसियों और पर्यावरण नियामकों को कीटनाशकों से होने वाले नुकसान को भांपने में मदद करती है. इसके (कीटनाशक) कण चाहे सिंचाई के पानी में हों, उपज में हों या मिट्टी में. इससे सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी.'

डिवाइस पर क्या बोले वैज्ञानिक?

उन्नी ने आगे कहा, 'यह जल निकायों में कीटनाशकों के फ्लो पर नजर रखने में भी मदद कर सकता है, जो पर्यावरण के लिहाज से बड़ी चिंता है.' टीम ने लगभग 250 पिकोमोलर की पहचान की और इनके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नतीजों के साथ संबंधों को जांचा-परखा. ऐसे माप जो पोर्टेबल उपकरणों में शायद ही कभी देखे जाते हैं.

वर्तमान में इसका लैब में टेस्ट किया जा रहा है. जल्द ही ये उपकरण फलों, सब्जियों और खेत के पानी के स्रोतों के नमूनों को जांचने में काम आएगा. पंजाब यूनिवर्सिटी के कैमिकल साइंस डिपार्टमेंट और कैमिस्ट्री में एडवांस्ड स्टडी सेंटर के डॉ. रोहित कुमार शर्मा ने बताया, 'हम कीटनाशकों की एक बड़ी सीरीजका पता लगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जिससे स्थायी कृषि प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में इसकी भूमिका और मजबूत होगी.'