Mars: भारतीय वैज्ञानिकों की अनोखी खोज, मंगल जैसे हालात में जिंदा रही 'बेकरी यीस्ट'

Baking Yeast on Mars: हम सभी बेकरी में इस्तेमाल होने वाले यीस्ट(खमीर)को ब्रेड, पिज्जा, जलेबी, या बीयर बनाने में उसकी भूमिका बनाने के लिए जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि यह साधारण यीस्ट दूसरे ग्रहों पर जीवन के रहस्य सुलझाने में मदद कर सकती है. भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज की है कि बेकरी की यीस्ट मंगल जैसी बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रख सकती है. इस खोज को बेंगलुरु(IISC)और अहमदाबाद(PRL)के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है.

कैसे किया गया ये शोध?

मंगल ग्रह की सतह पर बार-बार उल्कापिंडों के टकराने से बहुत तेज झटकेदार तरंगें(Shock Waves)पैदा होती हैं. साथ ही वहां की मिट्टी में पर्क्लोरेट लवण नाम के जहरीले यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. भारतीय वैज्ञानिकों ने इन दोनों हालातों की नकल करने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जिसका नाम खगोल रसायन विज्ञान के लिए उच्च-तीव्रता शॉक ट्यूब(HISTA)है और इसे PRL में बनाया गया है. इससे जो शॉक वेव्स पैदा हुईं हुई उनकी गति साउंड से 5.6 गुना ज्यादा थी.

इसके बाद क्या हुआ?

इसके बाद वैज्ञानिकों ने सैकरोमाइसीज सेरेविसिया(Bakery Yeast)को 100 मिलीमोलर सोडियम पर्क्लोरेट(जहरीला नमक)के घोल में डुबोया. फिर उन्होंने, यह देखने के लिए कि यीस्ट कैसी प्रतिक्रिया करता है, कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा. कुछ कोशिकाओं को सिर्फ झटकेदार तरंगें दी गईं. कुछ को केवल पर्क्लोरेट के घोल में रखा गया और कुछ को दोनों मुश्किल हालात एक साथ दिए गए.

इसकी नतीजे क्या निकले?

इतने मुश्किल हालात के बाद भी यीस्ट की कोशिकाएं(Yeast Cells)जिंदा रहीं. हालांकि, उनकी बढ़ने की गति धीमी हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई. वैज्ञानिकों ने पाया कि, उनके जिंदा रहने के पीछे यीस्ट कोशिकाओं का एक अद्भुत खुद को बचाने वाला सिस्टम काम कर रहा था. जब इन कोशिकाओं पर तनाव आता हो तो वो अपने अंदर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेन्सेट्स नाम की खाज चीजें बनाती हैं. ये छोटी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद RNA और प्रोटीन को नुकसान से बचाती हैं.

क्यों खास है ये खोज?

यह रिसर्च इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग विज्ञानों को साथ मिलाकर काम किया गया. पहला, शॉक वेव फिजिक्स, दूसरा रहा रासायनिक जीव विज्ञान और आणविक कोशिका जीव विज्ञान(Molecular Cell Biology). ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था जहां जीवित कोशिकाओं को झटकेदार तरंगों के बीच रखकर उनकी जैविक जांच की गई हो. इस खोज से संकेत मिलता है कि अगर धरती का इतना साधारण जीव भी मंगल जैसे हालात में टिक सकता हो दूसरे ग्रहों पर भी छोटे जीवों का जीवन मौजूद रहा हो.