Advertisement
trendingNow12979685
Hindi Newsविज्ञान

Mars: भारतीय वैज्ञानिकों की अनोखी खोज, मंगल जैसे हालात में जिंदा रही 'बेकरी यीस्ट'

Science News: भारतीय वैज्ञानिकों ने साबित कर के दिखा दिया है कि बेकरी यीस्ट या Baking Yeast भी मंगल जैसी मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रह सकती है. इन मुश्किल हालातों में तेज झटकेदार तरंग और जहरीले नमक शामिल है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mars: भारतीय वैज्ञानिकों की अनोखी खोज, मंगल जैसे हालात में जिंदा रही 'बेकरी यीस्ट'

Baking Yeast on Mars: हम सभी बेकरी में इस्तेमाल होने वाले यीस्ट(खमीर)को ब्रेड, पिज्जा, जलेबी, या बीयर बनाने में उसकी भूमिका बनाने के लिए जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि यह साधारण यीस्ट दूसरे ग्रहों पर जीवन के रहस्य सुलझाने में मदद कर सकती है. भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज की है कि बेकरी की यीस्ट मंगल जैसी बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रख सकती है. इस खोज को बेंगलुरु(IISC)और अहमदाबाद(PRL)के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है.

कैसे किया गया ये शोध?
मंगल ग्रह की सतह पर बार-बार उल्कापिंडों के टकराने से बहुत तेज झटकेदार तरंगें(Shock Waves)पैदा होती हैं. साथ ही वहां की मिट्टी में पर्क्लोरेट लवण नाम के जहरीले यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. भारतीय वैज्ञानिकों ने इन दोनों हालातों की नकल करने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जिसका नाम खगोल रसायन विज्ञान के लिए उच्च-तीव्रता शॉक ट्यूब(HISTA)है और इसे PRL में बनाया गया है. इससे जो शॉक वेव्स पैदा हुईं हुई उनकी गति साउंड से 5.6 गुना ज्यादा थी.

यह भी पढ़ें: स्पेस में टॉयेलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स? जानिए हाईटेक 'वैक्यूम टॉयलेट' और यूरीन रीसाइक्लिंग की तकनीक!

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद वैज्ञानिकों ने सैकरोमाइसीज सेरेविसिया(Bakery Yeast)को 100 मिलीमोलर सोडियम पर्क्लोरेट(जहरीला नमक)के घोल में डुबोया. फिर उन्होंने, यह देखने के लिए कि यीस्ट कैसी प्रतिक्रिया करता है, कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा. कुछ कोशिकाओं को सिर्फ झटकेदार तरंगें दी गईं. कुछ को केवल पर्क्लोरेट के घोल में रखा गया और कुछ को दोनों मुश्किल हालात एक साथ दिए गए.

इसकी नतीजे क्या निकले?
इतने मुश्किल हालात के बाद भी यीस्ट की कोशिकाएं(Yeast Cells)जिंदा रहीं. हालांकि, उनकी बढ़ने की गति धीमी हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई. वैज्ञानिकों ने पाया कि, उनके जिंदा रहने के पीछे यीस्ट कोशिकाओं का एक अद्भुत खुद को बचाने वाला सिस्टम काम कर रहा था. जब इन कोशिकाओं पर तनाव आता हो तो वो अपने अंदर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेन्सेट्स नाम की खाज चीजें बनाती हैं. ये छोटी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद RNA और प्रोटीन को नुकसान से बचाती हैं.

यह भी पढ़ें: Lost Cities: इटली की झील में मिला 3000 साल पुराना 'डूबा गांव', नीचे छिपे थे 600 खंभे और...

क्यों खास है ये खोज?
यह रिसर्च इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग विज्ञानों को साथ मिलाकर काम किया गया. पहला, शॉक वेव फिजिक्स, दूसरा रहा रासायनिक जीव विज्ञान और आणविक कोशिका जीव विज्ञान(Molecular Cell Biology). ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था जहां जीवित कोशिकाओं को झटकेदार तरंगों के बीच रखकर उनकी जैविक जांच की गई हो. इस खोज से संकेत मिलता है कि अगर धरती का इतना साधारण जीव भी मंगल जैसे हालात में टिक सकता हो दूसरे ग्रहों पर भी छोटे जीवों का जीवन मौजूद रहा हो.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Life on Mars

Trending news

कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना