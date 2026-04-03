ब्रह्मांड का 'बागी' ग्रह! भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा वो 'एलियन वर्ल्ड' जिसका होना नामुमकिन था; जानें क्या है रहस्य

Indian Scientists Discover Forbidden Planet: अंतरिक्ष की गहराइयों में अक्सर ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इंसान के दिमाग को चकरा देती हैं. भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसे 'अजीबोगरीब' ग्रह की खोज की है, जिसे विज्ञान की भाषा में फॉरबिडन (Forbidden) मतलब वर्जित ग्रह कहा जा रहा है. इसका मतलब यह है कि मौजूदा विज्ञान के नियमों के हिसाब से इस ग्रह को वहां होना ही नहीं चाहिए था. लेकिन यह न केवल वहां मौजूद है, बल्कि अंतरिक्ष के सारे पुराने सिद्धांतों को चुनौती भी दे रहा है. यह ग्रह अपने तारे के इतने करीब है कि इसे अब तक नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह शान से वहां चक्कर काट रहा है. तो आइए जानते हैं TOI-5205 b नाम के इस अनोखे ग्रह की पूरी कहानी.

क्या है इस 'बागी' ग्रह की कहानी?

इस अजीबोगरीब ग्रह का नाम TOI-5205 b है. यह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति (Jupiter) के आकार का है. लेकिन खास बात इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके साथ रहने वाले इसके सूरज (तारे) में है. आमतौर पर बड़े ग्रह (जैसे बृहस्पति) बड़े तारों के चारों ओर बनते हैं. लेकिन यह ग्रह एक बहुत ही छोटे और ठंडे तारे के चक्कर काट रहा है, जिसे रेड ड्वार्फ (M-dwarf) कहा जाता है. यह तारा हमारे सूर्य से 40% छोटा है. वैज्ञानिकों का मानना था कि इतने छोटे तारे के पास इतनी गैस और धूल ही नहीं होती कि वह बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह बना सके. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी चींटी एक हाथी को जन्म दे दे!

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भारतीय वैज्ञानिकों ने की यह खोज

इस खोज में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का बड़ा हाथ है. बर्मिंघम विश्वविद्यालय की खगोल भौतिक विज्ञानी (Astrophysicist) अंजली पिएट्टे और अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल वैज्ञानिक शुभम कनोडिया ने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) के डेटा का इस्तेमाल करके इस राज से पर्दा उठाया है. शुभम कनोडिया का कहना है कि यह ग्रह विज्ञान के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है. क्योंकि उन्होंने पाया कि इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी है. ऐसी विचित्र जोड़ी अंतरिक्ष में बहुत कम देखने को मिलती है.

क्यों कहा जा रहा है इसे 'वर्जित' ग्रह

वैज्ञानिकों ने इसे 'वर्जित' ग्रह इसलिए कहा क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के पुराने मॉडल कहते थे कि छोटे तारे सिर्फ छोटे और पथरीले ग्रह (जैसे हमारी पृथ्वी) ही बना सकते हैं. बृहस्पति जैसे गैसीय और बड़े ग्रह बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, वह इन छोटे तारों के पास होती ही नहीं. लेकिन TOI-5205 b ने इन सभी दावों को झुठला दिया है. यह ग्रह अपने तारे की 6% रोशनी को रोक देता है, जिससे वैज्ञानिकों को इसे पकड़ने में आसानी हुई.

जेम्स वेब टेलिस्कोप ने खोली पोल

इस ग्रह को खोजने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब ने बड़ी भूमिका निभाई. वैज्ञानिकों ने देखा कि इस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें मौजूद हैं. सबसे अजीब बात यह है कि इस ग्रह के अंदर वाले हिस्से में भारी तत्व (Heavy Elements) इसकी बाहरी परतों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा हो सकते हैं. इसका मतलब यह ग्रह ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और हो सकता है.

ग्लोबल लेवल पर भारत का डंका

इस खोज को प्रतिष्ठित 'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित किया गया है. यह खोज साबित करती है कि बाहरी ग्रहों (Exoplanets) की खोज के मामले में भारत अब अमेरिका और यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.

अब आगे क्या होगा?

इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं और कैसे कुछ ग्रह अपने तारे की गर्मी को झेलकर भी खुद को बचा लेते हैं. यह खोज हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जिन्हें हम अब तक 'नामुमकिन' मानते थे.

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