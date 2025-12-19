Advertisement
trendingNow13046260
Hindi Newsविज्ञान167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

International Competition: नासा के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में पहला स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया है. चेन्नई की टीम ने एक ऐसा सिस्टम करने का आइडिया दिया जिससे भारत के 70 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

NASA Space Apps Challenge 2025: अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA के एक बड़े मुकाबले में चेन्नई की एक भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है. इस टीम का नाम फोटोनिक्स ओडिसी है. इस टीम ने ऐसा सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है जिससे देश के गांव-गांव और दूर-दराज के इलाकों में तेज इंटरनेट पहुंच सके. उन्होंने कहा कि, इंटरनेट किसी कंपनी की सेवा नहीं बल्कि बिलजी-पानी की तरह सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा होनी चाहिए.

कितने लोगों को होगा इसका फायदा?
इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत के उन 70 करोड़ लागों तक इंटरनेट को पहुंचाना है जिनके पास अभी ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है. इस टीम में मनीष, राजालिंगम, राशि और शक्ति जैसे प्रतिभाशाली युवा शामिल हैं. इसमें 167 देशों के करीब 1 लाख 14 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. कुल 11,500 प्रोजेक्ट्स में से विजेताओं को चुना गया. NASA के एक्सपर्ट्स ने इस भारतीय टीम को मोस्ट इंस्पिरेशनल अवॉर्ड दिया. 

यह भी पढ़ें: अब अंतरिक्ष में भी चलेगा 'USA First'? ट्रंप ने शुरू की चांद पर अमेरिकी कॉलोनी की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

कौन रहीं विजेता टीमें?
एक अन्य टीम एस्ट्रो स्वीपर्स में भी भारतीय मूल के सदस्य शामिल थे. उन्होंने अंतरिक्ष में कचरे और कानूमी समस्याओं को सुलझाने पर काम किया जिसके लिए उन्हें गैलेक्टिक इम्पैक्ट अवॉर्ड मिला. इसके अलावा रेजोनेंट एक्सोप्लैनेट्स नाम की अमेरिकी टीम ने AI की मदद से अंतरिक्ष में नए ग्रहों को खोजने का तरीका बताया. 

यह भी पढ़ें: Gaganyaan: रॉकेट में आई खराबी तब भी सेफ रहेंगे अंतरिक्ष यात्री, ISRO ने तैयार किया नया सुरक्षा कवच

क्या है नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज?
इस मुकाबले  की बात करें तो यह 2012 में शुरू किया गया है जिसके पीछे का आइडिया बड़ा ही अनोखा था. इसके पीछे का मकसद दुनिया भर के दिमागों को एक साथ लाना है जिससे वे NASA के डेटा का इस्तेमाल करके धरती और अंतरिक्ष की असली समस्याओं को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि सॉल्व भी कर सकें. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa space apps challengelatest science news

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते