167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

NASA Space Apps Challenge 2025: अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA के एक बड़े मुकाबले में चेन्नई की एक भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है. इस टीम का नाम फोटोनिक्स ओडिसी है. इस टीम ने ऐसा सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है जिससे देश के गांव-गांव और दूर-दराज के इलाकों में तेज इंटरनेट पहुंच सके. उन्होंने कहा कि, इंटरनेट किसी कंपनी की सेवा नहीं बल्कि बिलजी-पानी की तरह सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा होनी चाहिए.

कितने लोगों को होगा इसका फायदा?

इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत के उन 70 करोड़ लागों तक इंटरनेट को पहुंचाना है जिनके पास अभी ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है. इस टीम में मनीष, राजालिंगम, राशि और शक्ति जैसे प्रतिभाशाली युवा शामिल हैं. इसमें 167 देशों के करीब 1 लाख 14 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. कुल 11,500 प्रोजेक्ट्स में से विजेताओं को चुना गया. NASA के एक्सपर्ट्स ने इस भारतीय टीम को मोस्ट इंस्पिरेशनल अवॉर्ड दिया.

यह भी पढ़ें: अब अंतरिक्ष में भी चलेगा 'USA First'? ट्रंप ने शुरू की चांद पर अमेरिकी कॉलोनी की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

कौन रहीं विजेता टीमें?

एक अन्य टीम एस्ट्रो स्वीपर्स में भी भारतीय मूल के सदस्य शामिल थे. उन्होंने अंतरिक्ष में कचरे और कानूमी समस्याओं को सुलझाने पर काम किया जिसके लिए उन्हें गैलेक्टिक इम्पैक्ट अवॉर्ड मिला. इसके अलावा रेजोनेंट एक्सोप्लैनेट्स नाम की अमेरिकी टीम ने AI की मदद से अंतरिक्ष में नए ग्रहों को खोजने का तरीका बताया.

यह भी पढ़ें: Gaganyaan: रॉकेट में आई खराबी तब भी सेफ रहेंगे अंतरिक्ष यात्री, ISRO ने तैयार किया नया सुरक्षा कवच

क्या है नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज?

इस मुकाबले की बात करें तो यह 2012 में शुरू किया गया है जिसके पीछे का आइडिया बड़ा ही अनोखा था. इसके पीछे का मकसद दुनिया भर के दिमागों को एक साथ लाना है जिससे वे NASA के डेटा का इस्तेमाल करके धरती और अंतरिक्ष की असली समस्याओं को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि सॉल्व भी कर सकें.