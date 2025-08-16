भारत की जमीन के नीचे बड़ी हलचल...वैज्ञानिकों की चेतावनी, क्या बढ़ने वाला है भूकंप का खतरा?
Advertisement
trendingNow12883127
Hindi Newsविज्ञान

भारत की जमीन के नीचे बड़ी हलचल...वैज्ञानिकों की चेतावनी, क्या बढ़ने वाला है भूकंप का खतरा?

World Map: कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती का भौगोलिक नक्शा बदल सकता है. आइए जानते हैं American Geophysical Union में छपी रिपोर्ट के बारे में.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की जमीन के नीचे बड़ी हलचल...वैज्ञानिकों की चेतावनी, क्या बढ़ने वाला है भूकंप का खतरा?

Indian Tectonic Plates: American Geophysical Union जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स 2 हिस्सों में टूट रही है जो काफी चिंता वाली बात है. इस वजह से इसका एक हिस्सा धरती के अंजरूनी कोर में धंस रहा है. अगर आसान भाषा में कहें तो धरती पर मौजूद जमीनी हिस्से का नक्शा बदल सकता है. इस रिसर्च की मानें तो, भारत की धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स अगर इसी तरह से खिसकती या टूटती रही तो इसका असर भारत के साथ एशिया के कई देशों पर इसका गहरा असर पड़ेगा.

रिसर्च में क्या कहा गया?
आपको बता दें कि हमारी धरती कुल 7 Tectonic Plates पर टिकी हुई है. जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो धरती के नीचे घर्षण(Friction)पैदा होता है जिससे भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं. अगर भारतीय प्लेट टूटती है तो वह कोर में समा जाएगी. इस स्टडी के मुताबिक, पिछले 60 मिलियल सालों से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है. 

यह भी पढें: 40 साल बाद भी रोंगटे खड़े कर देती है ये NASA की तस्वीर! एस्ट्रोनॉट ने किया ऐसा स्पेसवॉक जिसे देख...

क्या सच में धंस रही है धरती?
यूरोप और एशिया की सीमा पर मौजूद प्लेट को Eurasian Plate कहते हैं. इस प्लेट के भारतीय प्लेट्स टकराने की वजह से ही डिलैमिनेशन(Delamination)नाम की प्रक्रिया हो रही है. इस प्रक्रिया के दौरान प्लेट का जो हिस्सा ज्यादा घना(Dense)है वह धरती के अंदर धंस रहा है. यहीं वजह है कि इंडियन प्लेट्स में दरार आ रही है. 

इसका क्या असर पड़ेगा?
इसका नतीजा ये होगा कि, प्लेट के खिसकने से उस जगह पर भूकंप का खतरा काफी बढ़ जाता है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक साइमन क्लेम्परर बताते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में टेक्टॉनिक प्लेट्स पर दबाव बहुत अधिक रहता है जिससे इन प्लेट्स में दरार पड़ सकती है जिससे भूकंप आ सकता है. हालांकि इस लेकर वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह घटना अभी शुरुआती दौर में है और इस पर अधिक रिसर्च की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 2 अरब साल पुराने पानी का स्वाद, पीते ही कहा ये तो...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

indian Tectonic Plates

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;