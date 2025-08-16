भारत की जमीन के नीचे बड़ी हलचल...वैज्ञानिकों की चेतावनी, क्या बढ़ने वाला है भूकंप का खतरा?

Indian Tectonic Plates: American Geophysical Union जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स 2 हिस्सों में टूट रही है जो काफी चिंता वाली बात है. इस वजह से इसका एक हिस्सा धरती के अंजरूनी कोर में धंस रहा है. अगर आसान भाषा में कहें तो धरती पर मौजूद जमीनी हिस्से का नक्शा बदल सकता है. इस रिसर्च की मानें तो, भारत की धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स अगर इसी तरह से खिसकती या टूटती रही तो इसका असर भारत के साथ एशिया के कई देशों पर इसका गहरा असर पड़ेगा.

रिसर्च में क्या कहा गया?

आपको बता दें कि हमारी धरती कुल 7 Tectonic Plates पर टिकी हुई है. जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो धरती के नीचे घर्षण(Friction)पैदा होता है जिससे भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं. अगर भारतीय प्लेट टूटती है तो वह कोर में समा जाएगी. इस स्टडी के मुताबिक, पिछले 60 मिलियल सालों से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है.

क्या सच में धंस रही है धरती?

यूरोप और एशिया की सीमा पर मौजूद प्लेट को Eurasian Plate कहते हैं. इस प्लेट के भारतीय प्लेट्स टकराने की वजह से ही डिलैमिनेशन(Delamination)नाम की प्रक्रिया हो रही है. इस प्रक्रिया के दौरान प्लेट का जो हिस्सा ज्यादा घना(Dense)है वह धरती के अंदर धंस रहा है. यहीं वजह है कि इंडियन प्लेट्स में दरार आ रही है.

इसका क्या असर पड़ेगा?

इसका नतीजा ये होगा कि, प्लेट के खिसकने से उस जगह पर भूकंप का खतरा काफी बढ़ जाता है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक साइमन क्लेम्परर बताते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में टेक्टॉनिक प्लेट्स पर दबाव बहुत अधिक रहता है जिससे इन प्लेट्स में दरार पड़ सकती है जिससे भूकंप आ सकता है. हालांकि इस लेकर वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह घटना अभी शुरुआती दौर में है और इस पर अधिक रिसर्च की जरूरत है.

