/Earth Prize 2026: जिस कचरे को आप फेंक देते हैं, उसी से भारतीय बच्चों ने बना डाली पानी साफ करने वाली टेक्नोलॉजी

पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक आज पूरी दुनिया के लिए एक अदृश्य और जानलेवा खतरा बन चुका है. बड़े-बड़े वैज्ञानिक और महंगे वाटर प्यूरीफायर भी इस सूक्ष्म प्लास्टिक को पानी से निकालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं. लेकिन भारत के तीन 16 साल के स्कूली छात्रों ने इस गंभीर समस्या का एक बेहद आसान, प्राकृतिक और सस्ता समाधान ढूंढ निकाला है. रसोई के बेकार कचरे यानी इमली के बीजों की मदद से उन्होंने एक ऐसा पाउडर तैयार किया है जो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को चुंबक के जरिए खींचकर अलग कर देता है. उनके इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट 'प्लस-स्टिक' ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित 'द अर्थ प्राइज 2026' दिलवाया है. आइए जानते हैं इमली की गुठली से पानी साफ करने के इस अनोखे फॉर्मूले के बारे में.
माइक्रोप्लास्टिक बेहद छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जो कपड़े, बोतल और प्लास्टिक की चीजों के टूटने से पानी में मिल जाते हैं. ये कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य फिल्टर इन्हें रोक नहीं पाते. इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत के 16 वर्षीय छात्रों विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता ने 'प्लस-स्टिक' (Plas-Stick) नाम का बायोडिग्रेडेबल पाउडर विकसित किया है.
ग्रामीण इलाकों में पानी के इस्तेमाल और भंडारण को देखकर छात्रों को समझ आया कि जहां महंगी मशीनें नहीं पहुँच सकतीं, वहां स्थानीय और सस्ती चीजों का इस्तेमाल करना होगा. उन्होंने भारत में हर घर में मिलने वाली और कचरे में फेंकी जाने वाली इमली की गुठलियों पर शोध किया. इमली के बीजों से बना पाउडर जब दूषित पानी में मिलाया जाता है, तो यह माइक्रोप्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को आपस में चिपकाकर बड़े टुकड़ों में बदल देता है.
इस आविष्कार की सबसे खास बात इसकी सादगी है. जब इमली का पाउडर पानी के प्लास्टिक कणों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है, तो उन्हें हाथ में पकड़े जाने वाले चुंबक (Magnet) की मदद से आसानी से बाहर खींच लिया जाता है. इसके लिए न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही महंगे फिल्टर कार्ट्रिज की.
इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) के शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन मिला. इसके बाद लगभग 23,000 लोगों की वोटिंग और इंटरनेशनल जूरी के फैसले के बाद मई 2026 में इस भारतीय टीम को 'द अर्थ प्राइज' का ग्लोबल विनर चुना गया. पहली बार किसी भारतीय स्कूली टीम ने यह प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार अपने नाम किया है.
यह इनोवेशन पर्यावरण के लिए दोहरी जीत साबित हो रहा है. पहला यह कि यह कृषि कचरे यानी इमली की गुठलियों का सही इस्तेमाल करता है और दूसरा यह कि पानी को ज़हरीले प्लास्टिक से मुक्त बनाता है. हालांकि यह तकनीक अभी प्रयोगशाला और परीक्षण के चरण में है, लेकिन अगर यह बड़े पैमाने पर सफल होती है तो दुनिया भर के जल संकट को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.