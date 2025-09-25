फिर जाग उठा भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से गूंज उठा अंडमान

Indian only Active Volcano: भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बैरन द्वीप पर है, इस महीने फिर से फट गया. इससे आसमान में धुआं और पिघला हुआ लावा फैल गया और पूरे इलाके में झटके महसूस किए गए. भारतीय नौसेना के एक जहाज ने इस घटना को रिकॉर्ड किया जिसमें ज्वालामुखी की ढलानों से लाल-गर्म लावा बहुत हुआ दिखाई दिया. बैरन द्वीप का ज्वालामुखी भारत-ऑस्ट्रलियाई और यूरेशियन Tectonic Plates के आपस में टकराने की वजह से सक्रिय है.

क्यों फट रहा है ज्वालामुखी?

अंडमान-निकोबार क्षेत्र में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं और पिघला हुआ लावा ऊपर आने लगता है जिस वजह से यह पूरा क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी के लिए बहुत सक्रिय है. वैज्ञानिकों का मानना है कि बैरन द्वीप में हाल ही में आए भूकंप और विस्फोट ज्वालामुखी के नीचे मौजूद लावा के भंडार में बढ़ी हलचल की वजह से हुआ.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'

Add Zee News as a Preferred Source

भूकंप आने से क्या होता है?

बता दें कि यह क्षेत्र लगातार आने वाले हल्के से मध्यम भूकंपों के लिए जाना जाता है. ये भूकंप ज्वालामुखी के अंदर और उसके आसपास की चट्टानों को तोड़ते हैं. जब ये भूकंप आते हैं तो ये दबाव कम करते हैं जिससे पिघला हुआ लावा और गैसें इन दरारों से होकर बाहर निकलती हैं और ज्वालामुखी फटता है.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे पक रही है तबाही...वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले-'एक ज्वालामुखी कर सकता है इंसानों का अंत'

कितना बड़ा है बैरन द्वीप?

Barren Island लगभग 3.2 किमी चौड़ा है और आसपास के समुद्र तल से करीब 2 किमी ऊपर है. इसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 300 से 354 मीटर ऊंची है. लगभग 150 साल तक शांत रहने के बाद यह ज्वालामुखी 1991 में फटा था और इसके बाद 2017 से 2019 के बीच इसमें विस्फोट हुए थे. यह द्वीप बहुत दूर और सुनसान जगह पर है इसलिए यहां लोगों को कोई खतरा नहीं है.