30 दिन में 1400 बार भूकंप से कांपी इंडोनेशिया की धरती, जानें क्यों 'रिंग ऑफ फायर' पर बढ़ रहा है खतरा

Science Latest News: 27 नवंबर को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास आचे प्रांत में एक ताकतवर भूकंप आया. इसकी तीव्रता 6.3 थी और यह जमीन में 10 किमी की गहराई पर आया जिससे पूरा इलाका कांप गया. इस भूकंप का केंद्र सिनाबांग से 63 किमी पश्चिम में था. इसके आने से थोड़ी देर के लिए डर फैल गया लेकिन किसी के मरने या बड़े नुकसान की कोई खबर तुरंत नहीं मिली है. इस भूकंप ने इंडोनेशिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं क्योंकि यह जेश पहले से ही सेन्यार चक्रवात के कारण आई भयंकर बाढ़ और जमीन खिसकने से जूझ रहा है.

क्यों आए इतने भूकंप?

इंडोनेशिया शांत महासागरीय अग्नि वलय(Ring of Fire)पर है जिस वजह से यहां प्लेटों की बहुत तेज हलचल होती है और हर साल हजारों भूकंप आते हैं. यूएसजीएस और वेल्केनो डिस्कवरी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 दिनों में देश में 1,400 भूकंप दर्ज किए गए हैं. हालांकि यह संख्या अलग-अलग हो सकती है लेकिन बड़े भूकंपों की संख्या लगभग 250 से ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: इस कमरे से गायब हो जाता है 99.99% साउंड, इतनी खामोशी कि सुनाई देगी दिल की धड़कन

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है रिंग ऑफ फायर?

इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर है. दुनिया के 90% भूकंप यहीं आते हैं क्योंकि यहां 15 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं. सुमात्रा, सुंडा मेगाथ्रस्ट नाम की जगह के ऊपर स्थित है. यह वह जगह है जहां इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नीचे हर साल 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से धंसती है. इस घिसाव से जमीन में तवाव पैदा होता है जो बाद में भूकंपों के रूप में निकलता है.

सुमात्रा में लगातार भूकंप का खतरा

सुमात्रा में हाल ही में बार-बार भूकंप आए हैं जिनमें पास में ही 6.6 तीव्रता का एक बड़ा झटका भी शामिल है. ये भूकंप धरती की प्लेटों की सीमाओं में खिंचाव और ग्रेट सुमात्रा फॉल्ट जैसी स्थानीय दरारों के कारण आ रहे हैं. 2004 में यहां 9.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था जिसने भयानक सुनामी पैदा की थी जिसमें 2,30,000 लोग मारे गए थे. हालांकि, इस बार के भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है लेकिन यह उसी समय आया जब इलाके में पहले से ही बाढ़ की तबाही फैली हुई थी.

यह भी पढ़ें: भारत की सीमा पर चीन बना रहा 60 GW वाला 'मेगा डैम', 130 करोड़ लोगों पर मंडराया जल सुरक्षा का खतरा!

अधिकारियो की चेतावनी और तैयारी?

अधिकारी भूकंप के बाद आने वाला छोटे झटकों पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने लोगों से तैयारी रखने को कहा क्योंकि खराब मौसम की वजह से आचे और रियाउ में और ज्यादा बाढ़ आने का अनुमान है. इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने का काम देख रही है. यह स्थिति दिखाती है कि कैसे इस संवेदनशील द्वीप समूह में भूगर्भीय खतरे और मौसम संबंधी खतरे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं.