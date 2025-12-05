इंडोनेशिया के समुद्र में मिला 'दफन खजाना'! 700 जगहों पर छिपा है भर-भरकर सोना-चांदी; बाहर निकालने के लिए 13 परमिट जारी

Indonesia sea treasure: इंडोनेशिया के समुद्र के अंदर कई सदियों से छिपे हुए खजाने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में वहां की समुद्री मामलों और Ministry of Fisheries ने एक बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि इंडोनेशिया के पानी में करीब 700 ऐसी जगहें मिली हैं, जहां डूबे हुए जहाजों के अंदर कीमती खजाना छिपा होने की आशंका जताया जा रहा है.

पुराने जहाज और करोड़ों के खजाने

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इन जगहों पर पुराने जहाजों का मलबा मौजूद है, जिनके साथ सोना, चांदी, ऐतिहासिक बर्तन, मूर्तियां और कई दुर्लभ सामान मिल सकते हैं. इन जहाजों को समुद्र में डूबे सैकड़ों साल हो चुके हैं.

मंत्रालय की डायरेक्टर फ्रिस्टा योर्हानिता ने बताया कि करीब 90% जहाज चीन के बताए जा रहे हैं. ये जहाज़ प्राचीन समय की सिल्क रूट यानी व्यापारिक मार्ग पर चलते थे. खासकर सुमात्रा और जावा के आसपास ऐसे कई मलबे मिले हैं.

कितनी कीमत होगी? अभी तय नहीं

अधिकारियों ने कहा कि समुद्र में मिले इन खजानों की कीमत का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है. यह काम वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के बाद ही बताया जाएगा. अगर चीजें सही हालत में मिलती हैं तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, और टूट-फूट होने पर कीमत कम भी हो सकती है.

खजाने निकालने की तैयारी

इंडोनेशिया सरकार ने इन जगहों पर काम करने के लिए अब तक 13 परमिट जारी किए हैं. कुछ जगहों पर तो खजाना बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसकी कुल कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

सरकार के लिए यह खोज न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह इंडोनेशिया के इतिहास को समझने में भी मदद करने का काम करता है. समुद्री संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना अब सरकार की प्राथमिकता बन चुका है.

क्यों छिपा है इतना खजाना?

प्राचीन समय में भारत, चीन और मध्यपूर्व के बीच व्यापार समुद्र के रास्ते होता था. कई जहाज तूफानों और समुद्री हादसों की वजह से डूब जाते थे. इसी वजह से इंडोनेशिया के समुद्री तट खजानों की कब्रगाह बन चुके हैं.

