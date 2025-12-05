Advertisement
trendingNow13029798
Hindi Newsविज्ञान

इंडोनेशिया के समुद्र में मिला 'दफन खजाना'! 700 जगहों पर छिपा है भर-भरकर सोना-चांदी; बाहर निकालने के लिए 13 परमिट जारी

Indonesia sea treasure: इंडोनेशिया की सरकार को समुद्र में 700 से ज्यादा जगहों पर डूबे जहाज मिले हैं, जिनमें सोना-चांदी और ऐतिहासिक सामान जैसे करोड़ों के खजाने छिपे होने की आशंका जाताई जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडोनेशिया के समुद्र में मिला 'दफन खजाना'! 700 जगहों पर छिपा है भर-भरकर सोना-चांदी; बाहर निकालने के लिए 13 परमिट जारी

Indonesia sea treasure: इंडोनेशिया के समुद्र के अंदर कई सदियों से छिपे हुए खजाने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में वहां की समुद्री मामलों और Ministry of Fisheries ने एक बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि इंडोनेशिया के पानी में करीब 700 ऐसी जगहें मिली हैं, जहां डूबे हुए जहाजों के अंदर कीमती खजाना छिपा होने की आशंका जताया जा रहा है.

पुराने जहाज और करोड़ों के खजाने
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इन जगहों पर पुराने जहाजों का मलबा मौजूद है, जिनके साथ सोना, चांदी, ऐतिहासिक बर्तन, मूर्तियां और कई दुर्लभ सामान मिल सकते हैं. इन जहाजों को समुद्र में डूबे सैकड़ों साल हो चुके हैं.

मंत्रालय की डायरेक्टर फ्रिस्टा योर्हानिता ने बताया कि करीब 90% जहाज चीन के बताए जा रहे हैं. ये जहाज़ प्राचीन समय की सिल्क रूट यानी व्यापारिक मार्ग पर चलते थे. खासकर सुमात्रा और जावा के आसपास ऐसे कई मलबे मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी कीमत होगी? अभी तय नहीं
अधिकारियों ने कहा कि समुद्र में मिले इन खजानों की कीमत का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है. यह काम वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के बाद ही बताया जाएगा. अगर चीजें सही हालत में मिलती हैं तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, और टूट-फूट होने पर कीमत कम भी हो सकती है.

खजाने निकालने की तैयारी
इंडोनेशिया सरकार ने इन जगहों पर काम करने के लिए अब तक 13 परमिट जारी किए हैं. कुछ जगहों पर तो खजाना बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसकी कुल कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

सरकार के लिए यह खोज न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह इंडोनेशिया के इतिहास को समझने में भी मदद करने का काम करता है. समुद्री संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना अब सरकार की प्राथमिकता बन चुका है.

क्यों छिपा है इतना खजाना?
प्राचीन समय में भारत, चीन और मध्यपूर्व के बीच व्यापार समुद्र के रास्ते होता था. कई जहाज तूफानों और समुद्री हादसों की वजह से डूब जाते थे. इसी वजह से इंडोनेशिया के समुद्री तट खजानों की कब्रगाह बन चुके हैं.

ये भी पढ़े: 2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Indonesia

Trending news

Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी भी मौजूद, दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी भी मौजूद, दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?