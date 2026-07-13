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13 दिनों में पलटा मौसम का मिजाज: सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला मॉनसून के अचानक 'गायब' होने का राज!

Monsoon Break India: जुलाई की शुरुआत में झमाझम बरसने के बाद मॉनसून अचानक गायब हो गया है और उत्तर-मध्य भारत फिर उमस से तपने लगा है. INSAT-3DS सैटेलाइट की हैरान करने वाली तस्वीरों ने इस मॉनसून ब्रेक का बड़ा राज खोला है. जानिए आखिर देश के आसमान से बादल कहां चले गए!

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:58 PM IST
13 दिनों में पलटा मौसम का मिजाज: सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला मॉनसून के अचानक 'गायब' होने का राज!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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