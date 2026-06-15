अंतरिक्ष हमेशा से रहस्यों का समंदर रहा है, लेकिन हाल ही में जो थ्योरी सामने आई है, उसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं. अब तक हम यही जानते थे कि जब कोई विशालकाय तारा मरता है, तो वह एक खतरनाक ब्लैक होल बन जाता है, जिसमें रोशनी भी समा जाती है. लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि तारा मरते-मरते एक नया ब्रह्मांड पैदा कर रहा है?
जी हां, गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट की एक नई स्टडी के अनुसार, ब्लैक होल की जगह अंतरिक्ष में एक 'ग्रेवास्टार' (Gravastar) बन सकता है, जिसके पेट में एक पूरी नई मिनी-यूनिवर्स पल रही होती है. आइए जानते हैं विज्ञान की इस सबसे अनोखी और क्रांतिकारी खोज के बारे में.
जब अंतरिक्ष में किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के कारण सिकुड़ने लगता है. विज्ञान की पुरानी थ्योरी कहती है कि यह सिकुड़न तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा तारा एक छोटे से बिंदु में न समा जाए, जिसे हम 'सिंगुलैरिटी' (Singularity) कहते हैं. यहीं से ब्लैक होल का जन्म होता है. लेकिन यह बात भौतिकी के नियमों को उलझा देती है. अरबों सूर्यों के बराबर का वजन एक छोटे से बिंदु में कैसे समा सकता है? इसी उलझन को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता खोजा है, जिसे 'ग्रेवास्टार' नाम दिया गया है.
ग्रेवास्टार (Gravastar) देखने में बिल्कुल ब्लैक होल जैसा ही भारी और घना होता है, लेकिन इसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती. नई स्टडी के अनुसार, इस अनोखे ऑब्जेक्ट के अंदर 'डार्क एनर्जी' (Dark Energy) भरी होती है. यह डार्क एनर्जी बाहर की तरफ एक जबरदस्त दबाव बनाती है. जैसे ही तारा अंदर की तरफ गिरता है, यह डार्क एनर्जी उसे रोक देती है और तारे को पूरी तरह नष्ट होने से बचा लेती है. इस तरह गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के बीच एक संतुलन बन जाता है, जिससे ग्रेवास्टार का जन्म होता है.
भौतिक विज्ञानी डेनियल जेम्पोल्स्की और प्रोफेसर लुसियानो रेजोला ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाया है. उन्होंने बताया कि जब तारा मरने की कगार पर होता है, तो उसके अंदर एक छोटा 'बिग बैंग' (Big Bang) होता है. यह बिल्कुल वैसा ही धमाका है जिससे हमारा अपना ब्रह्मांड बना था. इस धमाके से तारे के अंदर ही एक छोटा, नया ब्रह्मांड फैलने लगता है. यह अंदरूनी ब्रह्मांड बाहर की तरफ फैलता है और तारे को ब्लैक होल बनने से रोक देता है.
वैज्ञानिक पिछले 25 सालों से इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगर ग्रेवास्टार होते भी हैं, तो वे बनते कैसे हैं? इस नई स्टडी ने पहली बार इसका गणितीय जवाब दिया है. डेनियल जेम्पोल्स्की के अनुसार, जब तारा पूरी तरह ब्लैक होल बनने के बेहद करीब पहुंच जाता है, ठीक उसी आखिरी स्टेज पर नए ब्रह्मांड का जन्म होता है. इतने भारी दबाव में पदार्थ (Matter) कैसा व्यवहार करता है, यह अभी भी पूरी तरह रहस्य है. यही वजह है कि वहां नए भौतिक विज्ञान (New Physics) के नियम लागू होते हैं.
प्रोफेसर लुसियानो रेजोला का कहना है कि इस नई खोज का मतलब यह कतई नहीं है कि ब्लैक होल मौजूद नहीं हैं. ब्लैक होल आज भी अंतरिक्ष की सबसे सरल और प्रामाणिक सच्चाई हैं. लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते, हमें हर उस संभावना पर काम करना चाहिए जो हमें नहीं पता है. इतिहास गवाह है कि जो बातें कभी काल्पनिक या अजीब लगती थीं, वही बाद में विज्ञान का सबसे बड़ा सच बनीं. यह नई थ्योरी हमें ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है.