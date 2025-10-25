धरती के लिए बड़ा खतरा! पास आ सकता है 700 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों की चेतावनी

Science News: वैज्ञानिकों ने एक नए क्षुद्रग्रह की खोज की है जिसका नाम 2025 SC79 है. यह हर 128 दिनों में एक बार सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है. इस वजह से यह दूसरा सबसे तेज ज्ञात क्षुद्रग्रह बन गया है. साथ ही यह शुक्र ग्रह की कक्षा(Venus's orbit)में पाया गया दूसरा क्षुद्रग्रह भी है. इसे पहली बार 27 सितंबर 2025 को स्कॉट एस शेपर्ड ने चिली के ब्लैंको 4-मीटर टेलीस्कोप पर डार्क एनर्जी कैमरा का उपयोग करके देखा था. यह क्षुद्रग्रह करीब 700 मीटर चौड़ा है. यह बुध ग्रह की कक्षा को पार करता है और सूर्य की तेज रोशनी में छिपकर पृथ्वी से दिखाई नहीं देता.

क्या इससे कोई खतरा है?

शेपर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे क्षुद्रग्रह जो केवल सुबह या शाम के समय ही दिखते हैं उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये क्षुद्रग्रह पृथ्वी की तरफ आ जाएं तो ये टकराव का खतरा पैदा कर सकते हैं. सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों को ढूंढना सबसे मुश्किल होता है.

इन्हें कैसे खोजा जाता है?

अधिकतर रिसर्च में इन पिंडों को रात के अंधेरे में खोजा जाता है जहां उन्हें देखना आसान होता है. लेकिन सूर्य के पास छिपे हुए क्षुद्रग्रहों को केवल तभी देखा जा सकता है जब सूर्य उदय या अस्त होने वाला हो. अगर ये गोधूलि बेला वाले क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास आते हैं तो ये गंभीर टक्कर का खतरा पैदा कर सकते हैं. क्षुद्रग्रह 2025 SC79 जो 700 मीटर चौड़ा है, अब सूर्य के पीछे जा रहा है और कई महीनों तक दूरबीनों से दिखाई नहीं देगा.

रिसर्च से क्या पता चला?

इस क्षुद्रग्रह पर आगे होने वाली रिसर्च से इसके बारे में कई बातें पता चलेंगी, जैसे- इसकी बनावट कैसी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी और सूर्य के पास इतनी ज्यादा गर्मी में कैसे बचा रहता है. शेपर्ड ने अंत में कहा, सौरमंडल के ज्यादातर क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष चट्टानों की दो बेल्ट में से किसी एक में होते हैं. लेकिन कई बार गड़बड़ी के कारण ये पिंड पास की कक्षाओं में चले जाते हैं जहां इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है.