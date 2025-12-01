Advertisement
अंतरिक्ष में चल रही है धरती के भविष्य की फैक्ट्री! ISS से मिली रिसर्च ने आम इंसान की जिंदगी कैसे बदली?

ISS reserch center Benefits: आज हम आपको ISS में स्थित लैब द्वारा किए गए रिसर्च से पृथ्वी पर क्या फायदा होता है, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:49 PM IST
अंतरिक्ष में चल रही है धरती के भविष्य की फैक्ट्री! ISS से मिली रिसर्च ने आम इंसान की जिंदगी कैसे बदली?

ISS reserch center Benefits: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने पिछले 25 वर्षों में धरती पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी को नए मुकाम तक पहुंचाया है. यह स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में एक प्रयोगशाला के रूप में काम करता है, जहां गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण ऐसे प्रयोग संभव हो पाए जो धरती पर करना मुश्किल होता है. इस दौरान यहां 4,000 से अधिक प्रयोग किए गए, जिनके नतीजे आज हमारे अस्पतालों, शहरों और खेतों में नजर आते हैं.

हड्डियों और मांसपेशियों की सुरक्षा
माइक्रोग्रेविटी में हड्डियां और मांसपेशियां अलग तरीके से व्यवहार करती हैं. ISS पर किए गए अध्ययन ने उम्र बढ़ने, हृदय पर दबाव और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याओं को समझने में मदद की है. साथ ही Myotone Pro नामक एक स्वास्थ्य उपकरण है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को मापने का काम करता है, अब धरती पर भी मांसपेशियों की समस्याओं का जल्दी पता लगाने में काम आता है. इसके अलावा, छोटे अल्ट्रासाउंड सिस्टम्स का परीक्षण भी यहां हुआ था. जो अब आपातकालीन और दूरदराज के इलाकों के क्लिनिकों में उपयोग किए जाते हैं.

3D प्रिंटिंग और Fire safety models
अंतरिक्ष में द्रव, आग और पदार्थ अलग तरीके से काम करते हैं. ISS पर आग के फैलने के अध्ययन से विमान, फैक्ट्री और ऊंची इमारतों में Fire safety models बेहतर हुए हैं. वहीं, 3D प्रिंटिंग के प्रयोग ने भविष्य की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए धातु के उपकरण बनाने में मदद की है.

साफ पानी और हवा
ISS पर पानी की कमी को देखते हुए एक रीसायक्लिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जो पानी की खपत को 65% तक कम करने का काम करता है. इस टेक्नोलॉजी को अब उन गांवों में उपयोग किया जा रहा है, जहां पानी की आपूर्ति स्थिर नहीं है. हवा की सफाई और नमी कंट्रोल के अध्ययन ने अस्पतालों, कार्यालयों और फैक्ट्री में वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर बनाने में मदद की है.

बेहतर खेती और हरित फसलें
2015 में अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में उगाए गए सलाद का स्वाद लिया, ISS पर लाइट और रासायनिक संकेतों के जरिए पौधों के विकास का अध्ययन किया गया है. जिससे ऊर्जा बचाने वाली फसलों की खेती और शहरी खेतों में फसल उगाने के तरीके बेहतर हुए हैं.

आपदा राहत में मदद
ISS के ऊपर से पृथ्वी का दृश्य हमेशा उपलब्ध रहता है. तूफान, आग, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं की तस्वीरें आपदा प्रबंधन में मदद करती हैं. उदाहरण के तौर पर, 2010 में चिली में 33 खनिकों के फंसने पर NASA की सलाह उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा में मददगार साबित हुई है.

