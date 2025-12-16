interstellar comet 3i atlas: 19 दिसंबर को धरती के करीब से गुजरेगा 'रहस्यमयी' धूमकेतु! अलर्ट मोड पर है NASA-UN 

interstellar comet 3i atlas: नासा की तरफ से हाल में ही एक खबर आ रही है कि दिसंबर के महीने में अंतरिक्ष से एक तेज गति का धूमकेतु हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है. इस अनोखे और रहस्यमयी खतरे का नाम धूमकेतु 3I/ATLAS बताया जा रहा है. नासा के हिसाब से ये धूमकेतु 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच सकता है.

इस धूमकेतु से खतरे के आकलन और इस पर रखी जा रही कड़ी निगरानी से ही इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है. इस पर न केवल दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां नासा ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है.

पृथ्वी से कितनी दूर रहेगा धूमकेतु?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह धूमकेतु हमारे ग्रह से लगभग 167 मिलियन मील की दूरी से होकर गुजरेगा. हालांकि एजेंसी ने ये बताया कि यह दूरी काफी ज्यादा है, फिर भी दुनिया भर की टेलीस्कोप से इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है. इसका मकसद खगोलविदों को इसकी सही जगह का पता लगाना है ताकि भविष्य में इसके जैसे अंतरिक्षीय पिंडों के बारे में सही भविष्यवाणी की जा सके. NASA के अनुसार यह धूमकेतु पृथ्वी के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है और सुरक्षित दूरी से गुजरेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

संयुक्त राष्ट्र क्यों कर रहा निगरानी?

इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी इस घटना को और भी जरूरी बना देती है संयुक्त राष्ट्र का एक खास समूह, जिसका नाम इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क है, इस धूमकेतु पर लगातार नजर रख रहा है.

लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, UN के IAWN ने 3I/ATLAS को देखने और आंकलन करने का लगभग आधा काम पूरा कर लिया है. वे अगले साल एक वैज्ञानिक पत्रिका में अपने अध्ययन के नतीजे छापने की उम्मीद कर रहे हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्च प्रोफेसर और IAWN में स्मॉल-बॉडीज नोड के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जेम्स बाउर ने बताया कि इस नेटवर्क में दुनिया भर की 80 से ज्यादा ऑब्जर्वेटरी और आम नागरिक वैज्ञानिक भी शामिल हैं. ये सभी मिलकर धूमकेतु और एस्टेरॉयड जैसे पृथ्वी के पास से गुजरने वाले पिंडों पर सक्रिय रिसर्च कर रहे हैं.

NASA का सहयोग और नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण

बाउर ने यह भी जानकारी दी कि नासा इस IAWN नेटवर्क और पूरे अभियान को चलाने में सहयोग कर रहा है. 3I/ATLAS 2017 में कैंपेन शुरू होने के बाद ट्रैक किया जाने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है. इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आते हैं.

बाउर ने IAWN के काम के उद्देश्य के बारे में बताया, "इन अभियानों के पीछे का मुख्य मकसद एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं के लिए आकाश में उनकी सही जगह मापने की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है, जिसे हम एस्ट्रोमेट्री कहते हैं."

इस समय इन्वेस्टिगेटर 3I/ATLAS के रास्ते को ट्रैक करने के लिए एक नई एस्ट्रोमेट्री टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहे हैं. यह नई तकनीक भविष्य में इसी तरह के धूमकेतुओं पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का तरीका तय करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान