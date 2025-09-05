Comet: नई तस्वीरों में दिखी 3I-Atlas की लम्बी पूंछ, इसके बढ़ते ही NASA भी हो गया चौकन्ना
Hindi Newsविज्ञान

Comet: नई तस्वीरों में दिखी 3I-Atlas की लम्बी पूंछ, इसके बढ़ते ही NASA भी हो गया चौकन्ना

Interstellar Comet: सौरमंडल के बाहर से आए धूमकेतु 3I-Atlas ने कई महीनों से वैज्ञानिकों को बांध रखा है. कुछ इसे एक सामान्य धूमकेतु तो कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये किसी दूसरी दुनिया का यान है जो सौरमंडल में आ गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:03 AM IST
Growing Tail on Comet: दूरबीन की मदद से की गई खोज से पता चला है कि एक धूमकेतु है जिसकी पूंछ(Tail)लगातार बढ़ रही है. यह कॉमेट हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि किसी दूसरे तारे से आया है. गुरुवार, 4 सितंबर को जारी की गई तस्वीरों की जांच की गई जिसे चिली के जेमिनी साउथ टेलीस्कोप द्वारा ली गई. ये इस नए धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें है जिनमें बर्फ के गोले का चारों और धूल और गैस का एक बड़ा घेरा दिखाई दे रहा है. जैसे-जैसे ये सूर्य की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी पूंछ भी पिछली तस्वीरों से ज्यादा लंबी दिख रही है.    

किसने जारी की तस्वीर?
नेशनल स्पेस फाउंडेशन को नोयरलैब, जो इस दूरबीन को चलाता है, उसने नई तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों से पता चला है कि यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए और भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है. यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल में आने वाला केवल तीसरा ऐसा पिंड है जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है. 

यह भी पढ़ें: धरती के पास से गुजरा 'बस के साइज का एस्टेरॉयड'...100 साल बाद फिर लौटेगा, रफ्तार 22,400 KM/Hour

NASA ने इसके बारे में क्या कहा?
NASA के अनुसार, गुरूवार तक 3I-Atlas नाम का धूमकेतु धरती से 384 मिलियन किलोमीटर दूर था और लगातार हमारे करीब आ रहा था. यह अक्टूबर के अंत में सूरज में सूरज के और भी करीब पहुंचेगा फिर दिसंबर में यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा. हालांकि इस दौरान भी पृथ्वी से इसकी दूरी 269 मिलियन किमी रहेगी. यह दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी से भी ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: जेम्स टेलीस्कोप ने पकड़ी अंतरिक्ष में 'उड़ती तितली'...NASA ने शेयर की फोटो, देखकर कहेंगे वाह!

बाकी के 2 पिंड कौन से थे?
अब तक वैज्ञानिकों ने दूसरे तारा सिस्टम से आए 3 पिंडों की पहचान की है. जिसमें पहला, है 1I/ʻOumuamua जिसे 2017 में खोजा गया था और यह एक लंबी और बेजान चट्टान जैसा था. दूसरा था 2I/Borisov जिसकी खोज 2019 में हुई थी जो सामान्य धूमकेतु जैसा था. तीसरा है 3I-Atlas जो अभी सक्रिय धूमकेतु है. ये सभी पिंड हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आए हैं और बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

TAGS

interstellar comet3I/ATLAS

