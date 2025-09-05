Comet: नई तस्वीरों में दिखी 3I-Atlas की लम्बी पूंछ, इसके बढ़ते ही NASA भी हो गया चौकन्ना

Growing Tail on Comet: दूरबीन की मदद से की गई खोज से पता चला है कि एक धूमकेतु है जिसकी पूंछ(Tail)लगातार बढ़ रही है. यह कॉमेट हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि किसी दूसरे तारे से आया है. गुरुवार, 4 सितंबर को जारी की गई तस्वीरों की जांच की गई जिसे चिली के जेमिनी साउथ टेलीस्कोप द्वारा ली गई. ये इस नए धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें है जिनमें बर्फ के गोले का चारों और धूल और गैस का एक बड़ा घेरा दिखाई दे रहा है. जैसे-जैसे ये सूर्य की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी पूंछ भी पिछली तस्वीरों से ज्यादा लंबी दिख रही है.

किसने जारी की तस्वीर?

नेशनल स्पेस फाउंडेशन को नोयरलैब, जो इस दूरबीन को चलाता है, उसने नई तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों से पता चला है कि यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए और भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है. यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल में आने वाला केवल तीसरा ऐसा पिंड है जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है.

NASA ने इसके बारे में क्या कहा?

NASA के अनुसार, गुरूवार तक 3I-Atlas नाम का धूमकेतु धरती से 384 मिलियन किलोमीटर दूर था और लगातार हमारे करीब आ रहा था. यह अक्टूबर के अंत में सूरज में सूरज के और भी करीब पहुंचेगा फिर दिसंबर में यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा. हालांकि इस दौरान भी पृथ्वी से इसकी दूरी 269 मिलियन किमी रहेगी. यह दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी से भी ज्यादा है.

बाकी के 2 पिंड कौन से थे?

अब तक वैज्ञानिकों ने दूसरे तारा सिस्टम से आए 3 पिंडों की पहचान की है. जिसमें पहला, है 1I/ʻOumuamua जिसे 2017 में खोजा गया था और यह एक लंबी और बेजान चट्टान जैसा था. दूसरा था 2I/Borisov जिसकी खोज 2019 में हुई थी जो सामान्य धूमकेतु जैसा था. तीसरा है 3I-Atlas जो अभी सक्रिय धूमकेतु है. ये सभी पिंड हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आए हैं और बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं.