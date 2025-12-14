Interstellar Comet 3I ATLAS: हवाई में लगी जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप ने अंतरतारकीय पिंड ने नई तस्वीरें ली हैं. ये तस्वीरें इस बात को साफ करती हैं कि 3I/ATLAS कॉमेट अक्टूबर में सूरज के पास से गुजरने का बाद और ज्यादा चमत्कार और हरा हो गया है.
Science News: अंतरिक्ष से आए धूमकेतु की नई तस्वीरों में यह पक्का होता है कि अक्टूबर के अंत में सूरज के पास आने के बाद यह अनोखी चीज ज्यादा चमकदार और हरी हो गई है. इसका मतलब है कि अगले हफ्ते जब यह धूमकेतु धरती के सबसे करीब आएगा तो इसमें से नई चमकदार चीजें तेजी से बाहर निकल सकती हैं. ये नई तस्वीरें हवाई के एक बंद ज्वालामुखी मौना केआ के ऊपर रखे जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप से 26 नवंबर को ली गई थीं. इसमें कॉमेट अपने सबसे सक्रिय दौर में दिख रहा है. साथ ही, धूमकेतु के चारों तरफ एक चमकीले बादल जैसा घेरा और उसके पीछे लंबी, चमकती पूंछ बन रही है.
वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
नेशनल साइंस फाउंडेशन के NOIRLab के बयान के मुताबिक, 3I/ATLAS से निकलने वाली गैसों में द्विपरमाण्विक कार्बन भी शामिल है. यह दो कार्बन परमाणुओं का एक अणु (Molecule) है और यह हरी रोशनी छोड़ता है. सौरमंडल के कई धूमकेतु सूरज की गर्मी से सक्रिय होने पर ऐसा ही हरा रंग छोड़ते हैं. इनमें पिछले साल खोज गया मदर ऑफ ड्रैगन्स भी शामिल है.
कब आएगा धरती के करीब?
जैसे-जैसे Interstellar Comet 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब आएगा, वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं. NOIRLab के अनुसार, यह अभी पता नहीं है कि सूरज के पास से निकलने और ठंडा होने पर यह धूमकेतु कैसा व्यवहार करेगा. कई धूमकेतु देर से सूरज की गर्मी महसूस करते हैं क्योंकि गर्मी के कॉमेट के अंदर पहुंचने में समय लगता है.
कैस रहा 3I/ATLAS का सफर?
3I/ATLAS, 1I/'Oumuamua और 2I/Borisov के बाद खोजा गया तीसरा अंतरतारकीय पिंड है. इसका पता जून के अंत में तब चला जब यह हमारे सौरमंडल से लगभग 2,10,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था. यह एक ऐसे टेढ़े रास्ते पर घूम रहा है जिसके कारण यह भविष्य में कभी भी हमारे आस-पास से नहीं गुजरेगा.