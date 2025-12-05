Advertisement
धरती से भी पुराना धूमकेतु! 8 अरब साल पहले बना 3I/ATLAS, जानिए 19 दिसंबर को पृथ्वी के कितना करीब आएगा?

NASA Hubble Telescope: NASA के हबल टेलीस्कोप ने 3I/ATLAS नाम के एक अनोखे धूमकेतु की नई तस्वीरें ली हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है. दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दुर्लभ चीज का अध्ययन करने में लगे हुए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:55 PM IST
धरती से भी पुराना धूमकेतु! 8 अरब साल पहले बना 3I/ATLAS, जानिए 19 दिसंबर को पृथ्वी के कितना करीब आएगा?

Interstellar Comet 3I ATLAS: पिछले महीने NASA के हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने 3I/ATLAS नाम के अंतरतारकीय धूमकेतु को फिर से देखा है. उस समय यह कॉमेट धरती से लगभग 178 मिलियन मील दूर था. हबल के कैमरे ने धूमकेतु को आकाश में इधर-उधर घूमते हुए पकड़ा. इसलिए तस्वीरों में पृष्ठभूमि के तारे धारियों (Streaks) की तरह दिखाई देते हैं. यह दिखाता है कि धूमकेतु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था. यह तस्वीरें नासा और अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं द्वारा इस दुर्लभ बाहरी मेहमान को बेहतर ढंग से समझने के अभियान का नया कदम है. 

कब हुई की इसकी खोज?
धूमकेतु 3I/ATLAS का पता सबसे पहले जुलाई में चिली में मौजूद एक एटलस दूरबीन (ATLAS telescope) ने लगाया था. इसके अजीब रास्ते ने यह पक्का कर दिया कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है. NASA ने यह पता चलते ही एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया. इस अभियान में हबल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और मंगल ग्रह के चारों ओर घूम रहे अंतरिक्ष यान समेत एक दर्जन से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट और दूरबीनों को जोड़ा गया.

क्या यह अंतरिक्ष यान है?
धूमकेतु 3I/ATLAS की उम्र लगभग 5 से 8 अरब साल के बीच मानी जाती है, इसका मतलब कि यह धरती से भी पुराना है. जब इसे खोजा गया तो कुछ लागों ने अंदाजा लगाया कि यह कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है. लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जॉर्ज व्हाइटसाइड्स ने कहा कि, ऑनलाइन चल रही उन अफवाहों का कोई सबूत नहीं है यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से गुजरने वाला कोई एलियन यान है. 

किसने ली इसकी तस्वीरें?
इसकी जांच अभियान के कारण Interstellar Comet की अब तक की कुछ सबसे नजदीकी और सबसे डिटेल्ड तस्वीरें जारी की हैं. NASA के कई उपकरणों जैसे स्टीरियो मिशन, साइकी अंतरिक्ष यान और लूसी मिशन ने सौरमंडल के अलग-अलग हिस्सों से इस काम में मदद की है. इससे वैज्ञानिक इसकी तुलना हमारे सौरमंडल के मूल धूमकेतुओं से कर पा रहे हैं. 

धूमकेतु एटलस अब कहां है?
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2026 की वसंत ऋतु (Spring) में जब यह बृहस्पति (Jupiter) की कक्षा से आगे निकलेगा तो उन्हें और ज्यादा तस्वीरें और डेटा मिलेंगे. इससे उन्हें दूर के ग्रह प्रणालियों (Distant Planetary Systems) के पदार्थों को समझने में मदद मिलेगी. हबल और SPHEREx जैसे मिशनों से बहुत साफ और रंगों की जानकारी वाली तस्वीरें मिलेंगी जिनसे और भी हैरान करने वाली जानकारी मिलने की उम्मीद है.

