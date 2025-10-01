NASA: ग्रहों के पास से गुजर रहा है 'एलियन यान', कॉमेट 3I/ATLAS का वजन देख खुला रह गया वैज्ञानिकों का मुंह

Science News in Hindi: एक नई जांच से पता चला है कि सौरमंडल से गुजरने वाला एक बहुत बड़ा बाहरी अंतरतारकीय पिंड(Interstellar Comet)शुरूआती अंदाजे के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है. हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब और उनकी टीम का मानना है कि इसमें एलियन तकनीक हो सकती है. इसका नाम 3I/ATLAS है जिसे NASA ने 1 जुलाई 2025 को खोजा था और तभी से इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रखा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रास्ता सामान्य नहीं है. The New York Post के मुताबिक, 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल में आने वाला तीसरा ऐसा बाहरी मेहमान है.

क्या ये एलियन तकनीक है?

हार्वर्ड के खगोलशास्त्री एवी लोएब और उनकी टीम के अनुसार, इसमें एलियन यान की तकनीक भी हो सकती है. इससे पहले हमारे सौरमंडल में ओउमुआमुआ और 2I/बोरिसोव भी आ चुके हैं. लोएब की टीम का कहना है कि, उनकी नई गणनाएं बताती हैं कि इसका वजन 33 अरब टन से ज्यादा हो सकता है और ठोस केंद्रीय भाग 3.1 मील व्यास से भी बड़ा हो सकता है.

क्या ये धरती के लिए खतरा है?

वैज्ञानिक एवी लोएब के हिसाब से इतने बड़े पिंड को खोजने से पहले लाखों छोटे पिंड मिल जाने चाहिए थे लेकिन अब तक तक 2 ही मिले हैं. साथ ही उन्होंने इस पिंड की असाधारण प्रकृति पर जोर दिया और बताया कि, यह तेजी से सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रहा है फिर भी यह धरती के लिए कोई खतरा नहीं है. लेकिन यह अपने रास्ते में बृहस्पति, शुक्र और मंगल से बहुत पास से गुजरेगा.

लोएब और उनके साथियों ने एक और सिद्धांत दिया है जिसमें उनका कहना है कि, 3I/ATLAS को जानबूझकर हमारे पास भेजी गई एलियन तकनीक का एक टुकड़ा हो सकती है. डॉ. लोएब, एडम ड्रोल और एडम हिबर्ड 17 जुलाई को प्रकाशित रिसर्च पेपर में लिखा, हमारा मानना है कि यह 3I/ATLAS कोई तकनीक से बनी चीज है और हो सकता है कि इसमें Active Intelligence भी हो.