NASA vs Harvard: एलियन कॉमेट को लेकर झूठ फैला रहा हार्वर्ड? नासा ने लगाई फटकार, कहा-'सब ठीक है'
NASA vs Harvard: एलियन कॉमेट को लेकर झूठ फैला रहा हार्वर्ड? नासा ने लगाई फटकार, कहा-'सब ठीक है'

Interstellar Comet: हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि धूमकेतु 3I/एटलस शायद कोई एलियन हो सकती है. लेकिन NASA के इस बात को पूरी तरह से गलत बताया है. इसे सबसे पहले चिली में देखा गया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:13 AM IST
NASA vs Harvard: एलियन कॉमेट को लेकर झूठ फैला रहा हार्वर्ड? नासा ने लगाई फटकार, कहा-'सब ठीक है'

Comet 3I/ATLAS: हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 3I/ATLAS शायद कोई एलियन तकनीक है लेकिन NASA ने इसे गलत बताया है. यह जानकारी The Guardian की रिपोर्ट में दर्ज की गई. यह धुमकेतू या कॉमेट 1 जुलाई को चिली में एक टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था. बता दें कि यह हमारे सौरमंडल से गुजरने वाली तीसरा ऐसा पिंड है. Harvard के वैज्ञानिक एवी लोएब का मानना है कि धुमकेतू 3I/ATLAS कोई सामान्य धुमकेतू नहीं है. उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि, इस धुमकेतू का रास्ता और इसकी पूंछ का ना होना दोनों ही बहुत असामान्य है. लोएब गैलीलियो प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं जो एलियन जीवन की खोज करता है.

एवी लोएब ने इसके बारे में क्या कहा था?
लोएब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर आगे की जांच में भी धुमकेतू की पूंछ नहीं मिलती है तो हमें मानना पड़ेगा कि इसे जानबूझकर हमारे सौरमंडल की तरफ भेजा गया है. रिपोर्ट में आगे उन्होंने कहा कि, अगर यह बात सच साबित होती है तो इसकी नतीजा मानवता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए कमद उठाने पड़ सकते हैं.  

NASA ने क्या बताया इस सिद्धांत को गलत?
NASA ने एलियन थ्योरी को गलत बताया है और कहा है कि 3I/एटलस एक सामान्य धूमकेतु है. नासा ने इस कॉमेट का कई दूरबीनों से अध्ययन किया है और बताया कि इससे धरती को कोई खतरा नहीं है. NASA के वैज्ञानिक टॉम स्टैटलर ने कहा कि, यह बिल्कुल किसी धूमकेतु की तरह दिखता है और काम भी वैसे ही करता है और यह उन सभी Comets से मिलता-जुलता है जिन्हें हम जानते हैं.

क्या ये बाकी के धूमकेतुओं से अलग है?
NASA वैज्ञानिक स्टैटलर कहते हैं कि, 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल के दूसरे धूमकेतुओं से थोड़ा अलग है और कहते हैं कि यह कॉमेट जैसा ही व्यवहार करता है. Hubble Space Telescope से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि यह 3.5 मील(5.6 किमी)चौड़ा है और इसकी रफ्तार 2,09,000 किमी प्रति घंटा है. यह हमारे सौरमंडल में दर्ज की गई अब की सबसे तेज स्पीड है. स्टैटलर ने यह भी कहा कि, कॉमेट्स का अबनॉर्मल व्यवहार कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो धूल और बर्फ के मिश्रण के बने होते हैं.

क्या इससे धरती को कोई खतरा है?
NASA के वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगले कुछ महीनों में धूमकेतु 3I/एटलस धरती के 170 मील के करीब भी नहीं आएगा. लेकन यह मंगल, बृहस्पति और शुक्र के पास से गुजरेगा. वैज्ञानिक टॉम स्टैटलर इसे खतरा मानने के बजाय इसे विज्ञान के लिए एक बेहतरीन मौका मानते हैं. उन्होंने कहा, यह बहुत खास है क्योंकि अब हम ऐसे Interstellar Comets की खोज कर सकते हैं.

