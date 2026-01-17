दूसरी दुनिया से आया मेहमान ले रहा है विदा, अब लाखों साल तक नहीं दिखेगा 3I ATLAS कॉमेट

Science News: 3I/ATLAS नाम का यह दुर्लभ धूमकेतु हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए अपनी आखिरी यात्रा पर है और अब हमेशा के लिए दूर जा रहा है. इसके बाद यह गहरे अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा. हमारे सौरमंडल में बाहर की दुनिया से आने वाला यह अब तक का तीसरा सबसे बड़ा पिंड है जिसे 2025 जुलाई में चिली की एक दूरबीन के पहली बार खोजा था. इसकी रफ्तार बहुत तेज है और इसका रास्ता बाकी धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग है. इसी से पता चलता है कि यह हमारे सौरमंडल का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है.

ये बाकी कॉमेट्स से कैसे अलग था?

जुलाई 2025 में खोजा गया यह कॉमेट शुरुआत में आसमान में किसी धुंधले धब्बे जैसा दिख रहा था लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो वे हैरान रह गए. इसकी चाल और रास्ता बाकी धुमकेतुओं से बिल्कुल अलग था. आमतौर पर कॉमेट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन इसने ऐसा नहीं किया.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिड में मिला 'सीक्रेट कमरे' का रास्ता, रोबोट ने कैमरे में कैद किया 4500 साल पुराना रहस्य

Add Zee News as a Preferred Source

धरती के करीब से गुजरा

3I/ATLAS धूमकेतु को देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि यह इतना धुंधला और तेज है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता. इसके अलावा, यह सुबह होने से ठीक पहले आसमान में बहुत नीचे की तरफ दिखाई देता है. 19 दिसंबर को जब यह धरती के सबसे करीब आया तब भी इसकी दूरी 27 करोड़ किमी थी.

कैसी होगी इसकी आगे की यात्रा?

3I/ATLAS धरती के पास से गुजर चुका है लेकिन इसका सफर अब भी जारी है. 29 अक्टूबर को सूरज के सबसे करीब पहुंचा था और मार्च महीने में यह कॉमेट बृहस्पति ग्रह के करीब से गुजरेगा. इसके बाद यह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी छोर की तरफ निकल जाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि गहरे अंतरिक्ष में जाने के बाद यह लाखों साल तक वापस नहीं लौटेगा.

यह भी पढ़ें: अंटार्किटा की बर्फ में बनाया गया 'टाइम कैप्सूल', इसके पीछे क्या है वैज्ञानिकों का मास्टर प्लान?

कितनी होगी बृहस्पती से इसकी दूरी?

इसका आखिरी पड़ाव मार्च महीने में होगा जब यह सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पित से लगभग 5.3 करोड़ किमी की दूरी से निकलेगा. स्पेस डॉट कॉम के मुताबिक, यह ऊर्ट क्लाउड (सौर मंडल की आखिरी सीमा) को पार कर गहरे अंतरिक्ष की तरफ चला जाएगा और अगले हजारों-लाखों सालों तक देखा नहीं जा सकेगा.