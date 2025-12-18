कल धरती के करीब होगा 3I ATLAS कॉमेट...क्या इससे खतरे में है पृथ्वी? जानें कहां और कैसे देखें लाइव

Interstellar Object: 19 दिसंबर को एक अनोखा कॉमेट धरती के पास से गुजरेगा जिसका नाम 3I/ATLAS है. यह हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि सोलर सिस्टम के बाहर से आया है. वैज्ञानिकों के लिए यह इस बाहरी मेहमान को करीब से समझने का मौका है. 1 जुलाई को चिली की एटलस दूरबीन ने इसकी खोज की थी जो अंतरिक्ष से आने वाला तीसका धूमकेतु है. इससे पहले ओमुआमुआ और बोरिसोव नाम के यात्री सौरमंडल में आए थे. यह कॉमेट दूर अंतरिक्ष से आया है और वहीं वापस चला जाएगा. बता दें कि यह तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है.

एलियन होने की बातें आई थी सामने

पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या यह कोई एलियन जहाज है? लेकिन NASA ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि यह सिर्फ एक बर्फीला पिंड है. जैसे-जैसे यह सूरज के करीब आता है इसकी चमक और भी बढ़ती जाती है. अच्छी बात यह है कि इस कॉमेट से धरती को कोई खतरा नहीं है. यह हमसू दूर ही रहेगा और कम से कम 27 करोड़ किमी की दूरी से गुजरेगा.

क्या इसे देखा जा सकता है?

आप इस कॉमेट को नंगी आंखों से नहीं देख सकते. इसे देखने के लिए आपको एक छोटी दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी. इसे देखने का सबसे अच्छा समय सुबह होने से पहले का है और आसमान में कन्या (Virgo) और सिंह (Leo) के पास दिखाई देगी. इसे देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाना सही रहेगा.

घर बैठे देखें लाइव

अगर आप 3I/ATLAS देखने की इच्छा रखते हैं और आपके पास टेलीस्कोप या दूरबीन नहीं है तो घबराने और निराश होने की बात नहीं है. आप NASA की वेबसाइट 'आइज ऑन द सोलर सिस्टम' या 'वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट' के जरिए इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं.