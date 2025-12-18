Advertisement
कल धरती के करीब होगा 3I ATLAS कॉमेट...क्या इससे खतरे में है पृथ्वी? जानें कहां और कैसे देखें लाइव

Interstellar Comet 3I ATLAS: सौरमंडल के बाहर से आया एक रहस्यमय मेहमान 3I/ATLAS शुक्रवार 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब होगा. वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक अंतरतारकीय पिंड है जो किसी दूसरे तारामंडल से आया है जो अंतरिक्ष की गहराई को समझने का मौका देता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:05 AM IST
Interstellar Object: 19 दिसंबर को एक अनोखा कॉमेट धरती के पास से गुजरेगा जिसका नाम 3I/ATLAS है. यह हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि सोलर सिस्टम के बाहर से आया है. वैज्ञानिकों के लिए यह इस बाहरी मेहमान को करीब से समझने का मौका है. 1 जुलाई को चिली की एटलस दूरबीन ने इसकी खोज की थी जो अंतरिक्ष से आने वाला तीसका धूमकेतु है. इससे पहले ओमुआमुआ और बोरिसोव नाम के यात्री सौरमंडल में आए थे. यह कॉमेट दूर अंतरिक्ष से आया है और वहीं वापस चला जाएगा. बता दें कि यह तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है. 

एलियन होने की बातें आई थी सामने
पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या यह कोई एलियन जहाज है? लेकिन NASA ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि यह सिर्फ एक बर्फीला पिंड है. जैसे-जैसे यह सूरज के करीब आता है इसकी चमक और भी बढ़ती जाती है. अच्छी बात यह है कि इस कॉमेट से धरती को कोई खतरा नहीं है. यह हमसू दूर ही रहेगा और कम से कम 27 करोड़ किमी की दूरी से गुजरेगा. 

यह भी पढ़ें: ISR0-NASA और कैंसर से लेकर AI तक...जानें 2025 की वो खोजें जो बदल सकती हैं विज्ञान का भविष्य

क्या इसे देखा जा सकता है?
आप इस कॉमेट को नंगी आंखों से नहीं देख सकते. इसे देखने के लिए आपको एक छोटी दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी. इसे देखने का सबसे अच्छा समय सुबह होने से पहले का है और आसमान में कन्या (Virgo) और सिंह (Leo) के पास दिखाई देगी. इसे देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाना सही रहेगा. 

यह भी पढ़ें: न हॉरर फिल्म, न कोई अनहोनी...ईरान में अचानक बहने लगी 'खून की नदी', देखें इस खौफनाक नजारे की वीडियो

घर बैठे देखें लाइव
अगर आप 3I/ATLAS देखने की इच्छा रखते हैं और आपके पास टेलीस्कोप या दूरबीन नहीं है तो घबराने और निराश होने की बात नहीं है. आप NASA की वेबसाइट 'आइज ऑन द सोलर सिस्टम' या 'वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट' के जरिए इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

