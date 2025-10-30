Advertisement
19 दिसंबर को धरती के करीब होगा 3I/ATLAS, NASA ने बताया- हमें डरना चाहिए या नहीं'?

3I/ATLAS News: धूमकेतु 3I/ATLAS ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. यह एक अंतरतारकीय धूमकेतु है जो हमारे सौरमंडल को बाहर से आया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:50 AM IST
19 दिसंबर को धरती के करीब होगा 3I/ATLAS, NASA ने बताया- हमें डरना चाहिए या नहीं'?

Interstellar Comet: दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले Interstellar Comet 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है. अच्छी खबर यह है कि सूर्य और पृथ्वी के करीब आने के बावजूद इससे टकराव का कोई खतरा नहीं है. दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी अनोखी विशेषताओं को समझने और अंतरिक्ष सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस पर लगातार नजर रख रहे हैं. बता दें कि यह हमारे सौरमंडल में आने वाला तीसरा अंतरतारकीय धूमकेतु है. 

कब हुई थी इसकी खोज?
इसे सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को चिली में NASA के एटलस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था. इसकी कक्षा अतिपरवलयिक(Hyperbolic)है. जिसका मतलब है कि यह बस गुजर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा. 29-30 अक्टूबर को यह धूमकेतु सूर्य के सबसे नजदीक रहा. यह पृथ्वी और मंगल के बीच से गुजरा. इस दौरान सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फीली सतह पिघल गई जिससे एक चमकदार कोमा(धुंधला आवरण)और एक लंबी पूंछ बन गई.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का महाविनाश! 3 अरब साल बाद नींद से जागा 'Zombie Star', पूरा ग्रह निगल रहा है ये तारा

क्या ये धरती के करीब आएगा?
19 दिसंबर 2025 को यह पृथ्वी के सबसे करीब आएगा लेकिन यह लगभग 1.8 खगोलीय इकाइयों(लगभग 27 करोड़ किमी)की बेहद सुरक्षित दूरी पर रहेगा. यह दूरी इतनी अधिक है कि किसी भी तरह के टकराव की कोई संभावना नहीं है. अंतरिक्ष पिंडों से पृथ्वी को होने वाले खतरों पर NASA और अन्य एजेंसियां कड़ी नजर रखती हैं. 3I/ATLAS के रास्ते की बहुत ध्यान से कैलकुलेशन की गई है और इससे पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह को कोई खतरा नहीं है.

यह भी पढ़ें: सूर्य का 80 साल पुराना रहस्य खुला! वैज्ञानिकों ने पकड़ीं 'टॉर्सनल अल्फवेन तरंगें', बताया क्यों इतना गर्म है Corona?

वैज्ञानिकों ने क्या बताया?
वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ असामान्य व्यवहार देखे हैं. Harvard University के खगोलशास्त्री एवी लोएब ने इसकी संभावित अप्राकृतिक उत्पत्ति का सुझाव दिया था जिससे कुछ अटकलें लगीं. हालांकि, NASA के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह एक प्राकृतिक वस्तु है और ये अटकलें अभी तक साबित नहीं हुई हैं. 3I/ATLAS हमें हमारे सौरमंडल के बाहर के पदार्थों को करीब से स्टडी करने का एक अच्छा मौका देता है. 

