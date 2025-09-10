Comet: क्या एलियंस का यान है 3I/एटलस? वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष का सबसे पुराना धुमकेतु
Comet: क्या एलियंस का यान है 3I/एटलस? वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष का सबसे पुराना धुमकेतु

Interstellar Comet: अंतरतारकीय वस्तु के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को काफी जानकारियां मिल चुकी हैं. इस जानकारी में यह तारा-मंडलों के बीच का धूमकेतु कहां से आया, क्या यह वाकई एलियंस का अंतरिक्ष यान हो सकता है...जैसी जानकारियां शामिल हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:10 PM IST
Comet: क्या एलियंस का यान है 3I/एटलस? वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष का सबसे पुराना धुमकेतु

Science Latest News: इस साल जुलाई में जब से अंतरतारकीय वस्तु 3I/एटलस की खोज हुई है तभी से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है. यह अंतरिक्ष से आने वाली तीसरी ऐसी वस्तु है, इससे पहले 2017 में ओउमुआमुआ और 2019 में 2I/बोरिसोव को देखा गया था. 3I/एटलस को सूर्य के सबसे करीब पहुंचने में और पृथ्वी के पास से गुजरने में अभी कुछ हफ्तों का समय लगेगा. हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने तो यह भी कहा है कि यह किसी और सभ्यता द्वारा सौर मंडल की जाँच के लिए भेजा गया एलियंस का अंतरिक्ष यान हो सकता है.

कहां से आया ये 3I/एटलस?
इस साल जुलाई में जब 3I/एटलस देखा गया तो वैज्ञानिक इसका रास्ता देखकर हैरान रह गए. इसका रास्ता हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों और धूमकेतुओं से बिल्कुल ही अलग था. कई जांचों के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष(Interstellar Space)से आ रहा है. लेकिन यह कहां से आया इसपर अभी भी खोज जारी है. 

यह भी पढ़ें: क्या इस बार की ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड? 2025–26 विंटर सीजन पर मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

क्या इसे अंतरिक्ष में फेंका गया है?
शंघाई  जियाओ टोंग विश्वविद्यालय के यियांग गुओ और उनकी टीम ने इसकी जांच की कि 3I/एटलस को स्पेस में किस जगह से फेंका गया होगा. उन्होंने पाया कि हमारी आकाशगंगा की पतली डिस्क में मौजूद युवा तारे ही इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं. Hubble Space Telescope की जानकारी के मुताबिक, 3I/एटलस के Nucleus का व्यास 0.32 से 5.6 किमी के बीच है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका व्यास लगभग एक किमी होने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: NASA: क्यों लॉन्च से पहले ही रद्द कर दिया गया था Voyager 3 मिशन? इसके पीछ है हैरान कर देने वाली वजह

क्या ये सबसे पुराना धूमकेतु है?
वैज्ञानिकों की मानें तो ये अभी तक इंसानों द्वारा देखा गया सबसे पुराना धूमकेतु है. जुलाई 2025 में मैथ्यू हॉपकिंस की रिपोर्ट के मुताबिक 3I/एटलस की उम्र 7.6 अरब से लेकर 14 अरब साल के बीच हो सकती है. अगर यह सच हुआ तो यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से भी पुराना है. इसकी स्पीड की बात करें तो यह 2,21,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है. 

