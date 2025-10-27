Advertisement
सूरज की तरफ तेजी से बढ़ रहा एलियन ऑब्जेक्ट, 30 अक्टूबर को होगा कुछ बड़ा..

Interstellar object: हो सकता है कि ये महीना खत्म होने तक आपको दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य पता चलें जिनके बारे में अभी तक कल्पना करना भी मुश्किल रहा है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोग. 

Oct 27, 2025, 04:45 PM IST
Interstellar object: ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है. यह सिर्फ एक कॉस्मिक मिस्ट्री है या वाकई में कहीं और भी जीवन मौजूद है? प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डॉ. मिचियो काकू का दावा है कि यह रहस्य अब जल्द ही खत्म हो सकता है. उनके एक अनुमान के अनुसार, 29 या 30 अक्टूबर 2025 तक, खगोलविद यह निर्धारित कर सकते हैं कि 3I/ATLAS नामक एक अंतरिक्षीय वस्तु सिर्फ अंतरिक्ष का एक प्राकृतिक टुकड़ा है या किसी डिज़ाइन का परिणाम. आधुनिक विज्ञान के लिए यह एक बहुत बड़ी घटना होगी, जो शायद इस बात का निर्णायक टेस्ट साबित हो सकती है कि हमारी आकाशगंगा में कहीं और उन्नत सभ्यताएँ मौजूद हैं या नहीं.

डॉ. मिचियो काकू की 3I/ATLAS पर भविष्यवाणी क्या है?
सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर और "क्वांटम सुप्रीमेसी" के लेखक डॉ. मिचियो काकू, विज्ञान और अटकलों के बीच की सीमाओं को तलाशने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया कि 3I/ATLAS की वास्तविक प्रकृति को लेकर खगोलीय समुदाय पूरी तरह से बंटा हुआ है. काकू के अनुसार, अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वस्तु हमारे सौर मंडल से गुज़रने वाली अन्य अंतरिक्षीय चट्टानों की तरह ही एक साधारण चट्टान है. हालांकि, शोधकर्ताओं का एक छोटा लेकिन लगातार अपनी आवाज़ उठाने वाला समूह मानता है कि यह वस्तु कृत्रिम हो सकती है या किसी उन्नत बुद्धिमत्ता (advanced intelligence) द्वारा निर्देशित हो सकती है. डॉ. काकू ने समझाया, "अधिकांश का मानना है कि यह गहरे अंतरिक्ष से आई महज़ एक और चट्टान है-यह तीसरी अंतरतारकीय वस्तु है जिसे हमने कभी रिकॉर्ड किया है. 

3I/ATLAS सूर्य के इतने करीब क्यों आ रहा है?
मैनहट्टन द्वीप के आकार जितनी अनुमानित यह वस्तु 29 या 30 अक्टूबर 2025 को सूर्य के सबसे करीब से गुज़रने वाली है, जिसे पेरिहेलियन (Perihelion) कहा जाता है. खगोलविदों के लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस दौरान वैज्ञानिक यह परीक्षण कर पाएंगे कि क्या 3I/ATLAS केवल पूर्वानुमेय कक्षीय यांत्रिकी (predictable orbital mechanics) का पालन करती है या क्या यह ऐसे व्यवहार करती है जो भौतिकी के ज्ञात नियमों को चुनौती देता है. डॉ. काकू ने स्पष्ट किया, "यदि यह सूर्य के चारों ओर घूमते समय अतिरिक्त ऊर्जा (extra energy) प्राप्त करती है, तो यह ऊर्जा संरक्षण (conservation of energy) के सामान्य दायरे से बाहर होगा. इसका सीधा सा मतलब होगा कि कोई बुद्धिमत्ता इसे निर्देशित कर रही है. " दूसरे शब्दों में, अगर 3I/ATLAS गुरुत्वाकर्षण के द्वारा समझाई जाने वाली गति से तेज़ हो जाती है, तो यह किसी ऐसी तकनीक या प्रणोदन प्रणाली (propulsion system) का पहला संकेत हो सकता है, जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई है. यह खोज सचमुच में हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है.

29 या 30 अक्टूबर 2025: क्या यह तारीख मानव इतिहास बदल देगी?
यदि 3I/ATLAS वास्तव में उम्मीद से अधिक तेज़ हो जाती है, तो यह केवल अंतरिक्ष की चट्टान नहीं रह जाएगी. यह पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन होगा, जो गैलेक्सी में किसी अन्य उन्नत सभ्यता के अस्तित्व का ठोस प्रमाण पेश कर सकता है. यह पुष्टि होगी कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं. यह संभावित खोज हमें हमारे कॉस्मिक पड़ोसियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी.

