मंगल ग्रह के पास से गुजरा एलियन ऑब्जेक्ट! चारों तरफ से चमकते बादलों से है घिरा हुआ

Interstellar object: अंतरिक्ष में एक बेहद अजीबो-गरीब नजारा कैद हुआ है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. दरअसल हमारे सौर मंडल के बाहर से आया एक रहस्यमयी धूमकेतु, जिसे 3I/ATLAS नाम दिया गया है, पिछले हफ्ते मंगल ग्रह के करीब से गुज़रा है. ये नजारा कैप्चर कर लिया गया है. खास बात ये है कि कुछ लोग जहां इसे धूमकेतु कह रहे हैं वहीं कुछ इसे एलियन ऑब्जेक्ट बता रहे हैं. इसे रहस्यमयी तरीके के चमकदार बादलों में घिरा हुआ पाया गया है जिसकी वजह से ये एक तरह से छिपा हुआ है.

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के एक अंतरिक्ष यान, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, को लाल ग्रह के चारों ओर कक्षा में होने के कारण इस असाधारण घटना को सामने से देखने का मौका मिला. इस ऑर्बिटर ने शुक्रवार को इस धूमकेतु की नई तस्वीरें लीं, जिन्हें मंगलवार को ESA द्वारा जारी किया गया.

कैसा दिखता है 3I/ATLAS?

जारी की गई तस्वीरों में धूमकेतु 3I/ATLAS अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के सामने एक धुंधले सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है. यह चमकीला बिंदु दरअसल धूमकेतु का केंद्र है, जो बर्फ, चट्टान और धूल के एक ठोस नाभिक (Solid Nucleus) से बना है. यह नाभिक आमतौर पर धूल और गैस के एक चमकते बादल से घिरा होता है, जिसे कोमा कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है यह इतना खास?

जुलाई में पहली बार देखे जाने के बाद से ही इस अंतरिक्षीय धूमकेतु ने खगोलविदों और शौकिया अंतरिक्ष प्रेमियों के बीच गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी है. इसके सौर मंडल के बाहर से आने की पुष्टि होने के कारण इसे वैज्ञानिक कम्यूनिटी में बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हमें अन्य तारों के सिस्टम के बारे में जानकारी दे सकते हैं.

हालांकि, इसकी रहस्यमय प्रकृति के कारण कुछ अटपटी थ्योरीज़ भी सामने आई हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि ये किसी दूसरे ग्रह की तकनीक या एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन इन दावों को सपोर्ट करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. फिलहाल, 3I/ATLAS वैज्ञानिक अध्ययन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इसके बारे में जितना जानने की कोशिश की जा रही है, रहस्य उतना ज्यादा बढ़ रहा है.