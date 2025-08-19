Interstellar Tunnel: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा 'गुप्त सुरंग' का नेटवर्क, क्या है स्पेस की इन गुफाओं का जाल
Space Tunnel Mystery: अंतरिक्ष सिर्फ आम लोगों को नहीं, उन लोगों को भी हैरान कर देता है जो कई सालों से इसका अध्ययन करते आ रहे हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:05 AM IST
Cosmic Channel Discovered: अक्सर लोग सौरमंडल को सिर्फ कुछ ग्रहों और बहुत सारी खाली जगह के तौर पर देखते हैं लेकिन ये सच नहीं है. लेकिन हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि हम गर्म और कम घने इलाके में रहते हैं. इसके अलावा एक अंतरिक्ष सुरंग(Space Tunnel)भी है जो हमे दूर के तारों से जोड़ती है. कई सालों की मैपिंग के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे सौरमंडल से दूर कम गर्म और घनत्व(Density)वाला प्लाज्मा का रास्ता फैला हुआ है. मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने eROSITA नाम के डिवाइस से मिले डाटा का इस्तेमाल कर के इसकी पुष्टी की.

वैज्ञानिकों ने क्या किया शोध?
लंबे समय की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि हमारा सौरमंडल एक खास जगह पर है जिसे Local Hot Bubble कहते हैं. यह जगह आकार में 300 प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है जो सुपरनोवा से बनी है. सुपरनोवा, बहुत बड़े तारों के विस्फोट को कहते हैं, इस विस्फोटों ने आसपास की गैस को इतना गर्म कर दिया है कि वहां घनत्व(Density)कम हो गई और तापमान बढ़ गया. अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ.एलएल साला ने बताया, हमें पता चला है कि इस बुलबुले का तापमान ऊपर और निचले हिस्सों में अलग है. 

यह भी पढें: जमीन के 11,320 फीट नीचे क्यों मची हलचल? स्पेस से आए 'भूत' ने मचाया था हड़कंप, खुल गया 12 साल पुराना राज

कहां जाती है सुरंग?
वैज्ञानिकों ने जो सबसे खास चीज खोजी वह है एक चैनल या सुरंग जो सेंटॉरस नाम के तारामंडल की तरफ जाती है. एक ऐसी ही और सुरंग कैनिस मेजर नाम के तारामंडल की तरफ जाती भी दिख रही है. ये खोज बताती है कि ये सुरंगें तारों के बनने वाली जगहें और गर्म गैस वाले इलाकों को आपस में जोड़ने का नेटवर्क हो सकती हैं.

कैसे हुई इसकी खोज?
eROSITA नाम के डिवाइस का डाटा इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने स्थानीय गर्म बुलबुले का एक 3D मैप बनाया है. इस बुलबुले या Bubble के तापमान में बदलाव दिखाई देता है और सेंटॉरस की ओर एक अंतरतारकीय(Interstellar)सुरंग भी है. यह सुरंग शायद नए तारों से निकले हवाओं से बनी है.

क्या पहले भी इसपर हुई थी खोज?
अंतरिक्ष में गर्म और कम घनत्व वाले रास्तों के बारे में सोचना नया नहीं है. दशकों पहले वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि, हमारे आसपास के अंतरिक्ष में एक-दूसरे से जुड़ी हुई खाली गुफाओं का जाल हो सकता है. लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई खास डाटा मौजूद नहीं था.

यह भी पढ़ें: तारे को चट कर गया ब्लैक होल! नासा के हबल और चंद्रा टेलीस्कोप ने कैद किया ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य

