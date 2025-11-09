Advertisement
Hindi News
विज्ञान

अचानक कहां गायब हो गई अंतरिक्ष के 'दानव की पूंछ'? छोड़ी थी ऐसी चमक, दुनियाभर के वैज्ञानिक हैरान

अंतरिक्ष में पिछले 4-5 महीनों से अंतरतारकीय आगंतुक 3I/ATLAS (अंतरिक्ष का दानव) हमारे सौर मंडल में भटक रहा है. वो कभी अपना आकार बदलता है तो कभी विभिन्न रंगों के प्रकाश छोड़ता है. अंतरिक्ष के इस दानव ने अपनी ऊट-पटांग हरकतों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद हराम कर दी है.

Written By  Ravindra Singh
Last Updated: Nov 09, 2025, 04:46 PM IST
अंतरिक्ष में पिछले 4-5 महीनों से अंतरतारकीय आगंतुक 3I/ATLAS (अंतरिक्ष का दानव) हमारे सौर मंडल में भटक रहा है. वो कभी अपना आकार बदलता है तो कभी विभिन्न रंगों के प्रकाश छोड़ता है. अंतरिक्ष के इस दानव ने अपनी ऊट-पटांग हरकतों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद हराम कर दी है. अब इसने एक नया कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर दुनिया भर के खगोलविद हैरानी में पड़ गए हैं. इस बार इस दानव ने अपनी पूंछ गायब कर दी है. इसके बाद अब वैज्ञानिकों को ये पहचान करने में परेशानी हो रही है कि ये वही पुराना धूमकेतु (अंतरिक्ष का दानव) है या फिर कोई नई बला आ गई है. 

इस धूमकेतु के बार-बार भेष बदलने की वजह से वैज्ञानिक इसके बारे में अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. कुछ खगोलविदों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक धूमकेतु हो सकता है तो वहीं कुछ का दावा है कि ये कोई विदेश जहाज भी हो सकता है. 3I/ATLAS (अंतरिक्ष के इस दानव) की खोज इस वर्ष 1 जुलाई को Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) द्वारा की गई थी. यह अमेरिका का डेवलप किया हुआ एक ग्लोबल नेटवर्क अलर्ट है. इसमें अमेरिका, चिली और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में स्थित दूरबीनें हैं.

क्या हैं वैज्ञानिकों के दावे?
जब धूमकेतु 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल के पास से गुज़रा, तो उसने न केवल अपनी हरी चमक से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया, बल्कि अपने असामान्य व्यवहार से भी उलझन में डाल दिया. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध खगोलविद एवि लोएब ने यह दावा किया कि 3I/ATLAS एक साधारण धूमकेतु नहीं, बल्कि संभवतः एक विदेशी सभ्यता द्वारा भेजा गया कृत्रिम अंतरिक्ष यान हो सकता है. लोएब के अनुसार, इसका प्रक्षेपवक्र (trajectory) और अप्रत्याशित एक्सिलिरेशन (acceleration) सामान्य खगोलीय पिंडों से मेल नहीं खाता. साथ ही, इसमें धूमकेतु जैसी पूंछ का अभाव भी इस सिद्धांत को और रोचक बनाता है.

एवि लोएब के दावे से नहीं सहमत हैं वैज्ञानिक
हालांकि, वैज्ञानिक समुदाय में सभी इस विचार से सहमत नहीं हैं. नासा और प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद् नील डीग्रास टाइसन ने लोएब की इस परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया. टाइसन ने कहा कि 3I/ATLAS के देखे गए गुणों को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है. यह संभवतः एक ऐसा धूमकेतु है जो असामान्य लेकिन स्वाभाविक गैस उत्सर्जन प्रदर्शित कर रहा है.

मैनहट्टन के आकार की तस्वीरें आने के बाद छिड़ी बहस 
5 नवंबर को स्पेन की आर. नावेस द्वारा ली गई नवीनतम तस्वीरों में खगोलविदों ने कुछ चौंकाने वाला देखा मैनहट्टन के आकार की अंतरतारकीय वस्तु 3I/ATLAS की कोई पूंछ दिखाई नहीं दी. आमतौर पर, जब कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो उसकी सतह से बर्फ और गैस वाष्पित होकर एक चमकदार पूंछ बनाती है. लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. हार्वर्ड के खगोलविद एवि लोएब ने बताया कि यदि 3I/ATLAS एक प्राकृतिक धूमकेतु होता, तो उसके देखे गए प्रक्षेपवक्र (trajectory) और तेजी से बढ़ती चमक को समझाने के लिए उसे अपने द्रव्यमान का लगभग 13% खोना पड़ता. इस प्रक्रिया से एक स्पष्ट गैसीय पूंछ बननी चाहिए थी लेकिन वेधशाला की तस्वीरों में उसका कोई संकेत नहीं मिला. इस खोज ने सोशल मीडिया और वैज्ञानिक समुदाय दोनों में जोरदार बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे विदेशी यान मान रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञ इसे असामान्य लेकिन प्राकृतिक घटना बताते हैं.

इसके चमकने पर क्यों दिखता है हरा रंग?
सौरमंडल की गहराइयों से आता हुआ धूमकेतु 3I/ATLAS हाल के दिनों में खगोलविदों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके पीछे की वजह है इसका चमकता हुआ हरा रंग. जो इसे अन्य धूमकेतुओं से अलग बनाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस हरे रंग के पीछे का रहस्य है एक विशेष अणु डायएटॉमिक कार्बन (C₂), जो दो कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है. जब सूर्य की पराबैंगनी (UV) किरणें धूमकेतु की सतह पर मौजूद हाइड्रोकार्बनों से टकराती हैं, तो वे उन यौगिकों को तोड़ देती हैं. इस प्रक्रिया में C₂ गैस बनती है, जो हरी रोशनी उत्सर्जित करती है.खगोलशास्त्री झांग बताते हैं,'जैसे सूर्य की किरणें हमारी त्वचा को झुलसा देती हैं, वैसे ही UV किरणें धूमकेतु की सतह पर मौजूद बड़े कार्बन यौगिकों को तोड़ देती हैं. उसी प्रतिक्रिया से यह हरा चमकदार प्रभाव उत्पन्न होता है.'

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

