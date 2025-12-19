न गड्ढा, न उल्का… फिर कैसे मची थी तबाही? जमीन छूने से पहले हुआ था हाहाकार; नई रिसर्च ने खोला 12,800 साल पुराना राज

Advertisement
Cosmic Airburst Explosion: वैज्ञानिकों को हाल ही में कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि हमारी धरती पर अंतरिक्ष से होने वाले हमले कई बार हुए हैंं. ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमले हमेशा जमीन पर बड़े गड्ढे नहीं बनाते हैं. ये ना दिखाई देने वाले विस्फोट होते हैं, जो हवा में ही फट जाते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:14 PM IST
Cosmic Airburst Explosion: वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से आए कई शक्तिशाली विस्फोटों ने बार-बार नुकसान पहुंचाया है. ये विस्फोट इतने अलग तरह के थे कि लंबे समय तक इन पर ध्यान नहीं दिया गया. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैंटा बारबरा के पृथ्वी विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर James Kennett और उनकी टीम ने हालिया रिसर्च में ऐसे ही टचडाउन एयरबर्स्ट नाम के विस्फोटों के पुख्ता सबूत पेश किए हैं.

बता दें कि रिसर्चर्स ने समुद्र की गहराई से लेकर प्राचीन शहरों के खंडहरों तक में इसके निशान खोजे हैं. यह इशारा करते हैं कि इन घटनाओं ने इतिहास में बड़ी तबाही मचाई है और भविष्य में भी यह एक बड़ा खतरा हो सकती हैं.

क्या होते हैं टचडाउन एयरबर्स्ट
टचडाउन एयरबर्स्ट उस घटना को कहा जाता है जब कोई धूमकेतु या अंतरिक्ष से आया पिंड जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट जाता है. इस दौरान भयानक गर्मी और दबाव पैदा होता है जो धरती की सतह तक पहुंचकर भारी तबाही मचा सकता है. खास बात यह है कि ऐसे विस्फोट अक्सर कोई बड़ा गड्ढा नहीं बनाते, इसलिए इनके निशान समय के साथ मिट जाते हैं और इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है.

प्रोफेसर की माने तो ऐसे विस्फोट बहुत ऊंचे तापमान और दबाव के कारण जमीन, जंगल और बस्तियों को नष्ट कर सकते हैं. फिर भी ये आम उल्का टकराव जैसे साफ-साफ दिखाई देने वाले सबूत नहीं छोड़ते है.

बता दें कि नई रिसर्च में वैज्ञानिकों को ऐसे विस्फोटों के प्रमाण अलग-अलग जगहों से मिले हैं. इनमें उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में मौजूद तलछट और एक प्राचीन रेगिस्तानी शहर के खंडहर शामिल हैं. इन जगहों पर पिघली हुई मिट्टी से बना कांच जैसा पदार्थ, बेहद छोटे गोल कण, दुर्लभ धातुएं और टूटे हुए क्वार्ट्ज के खास निशान मिले हैं. ये सभी संकेत बहुत तेज गर्मी और दबाव की ओर इशारा करते हैं.

एक रिसर्च जर्नल PLOS One में प्रकाशित हुई है, उसमें पहली बार समुद्र के नीचे ऐसे सबूत मिले हैं, जो यंगर ड्रायस इम्पैक्ट हाइपोथेसिस से जुड़े हैं. ये सबूत ग्रीनलैंड के पास Baffin Bay में करीब 2000 मीटर गहराई से निकाले गए समुद्री नमूनों में मिले.

वैज्ञानिकों का कबना है कि करीब 12,800 साल पहले एक धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी के ऊपर हवा में फटे थे. इससे अचानक दुनियाभर में ठंड आ गई, जिसे यंगर ड्रायस काल कहा जाता है. इसी समय कई बड़े जानवर विलुप्त हो गए और इंसानों की सभ्यता में भी बड़े बदलाव देखे गए. इन विस्फोटों से बड़े पैमाने पर आग लगी और एक काली परत बनी, जिसे ब्लैक मैट कहा जाता है. यह परत अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में मिली है.

क्यों नहीं मिलते बड़े गड्ढे
आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बड़े उल्का टकराव से काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे मेक्सिको में मौजूद Chicxulub crater, जिसे डायनासोर के विलुप्त होने से जोड़ा जाता है. टचडाउन एयरबर्स्ट में ऐसा नहीं होता. इस वजह से वैज्ञानिकों को लंबे समय तक यंगर ड्रायस काल से जुड़ा कोई गड्ढा नहीं मिला पाया है.

हालांकि अमेरिका के लुइसियाना में एक उथली झील को लेकर वैज्ञानिकों को शक है कि वह उस समय बने किसी गड्ढे का अवशेष हो सकती है. वहां की मिट्टी में पिघला कांच, गोल कण और टूटे क्वार्ट्ज मिले हैं, जिनकी उम्र उसी काल की बताई गई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सही से पुष्टी के लिए और रिसर्च करना जरूरी है.

ऐसे में दो और अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने 1908 में साइबेरिया में हुए प्रसिद्ध Tunguska विस्फोट और मध्य पूर्व के प्राचीन शहर Tall el-Hammam का दोबारा अध्ययन किया. तुगुंस्का विस्फोट इतिहास का इकलौता ऐसा दर्ज मामला है, जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था. इसमें कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना, लेकिन लाखों पेड़ चपटे हो गए थे. नई रिसर्च से पता चलता है कि ये विस्फोट टचडाउन एयरबर्स्ट था. इसी तरह Tall el-Hammam में भी पिघला कांच, दुर्लभ खनिज और टूटे क्वार्ट्ज के अलग-अलग पैटर्न मिले हैं, जो बेहद तेज विस्फोट की ओर इशारा करते हैं.

यह भी पढ़ें: इटली की गुफा में दफन था रहस्य! DNA ने उजागर किया पिता-बेटी से जन्मे बच्चे का सच, चौंका देगी ये वैज्ञानिक खोज

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

