समंदर के नीचे मिला 'अदृश्य सोने' का खजाना, बाहर लाना तो दूर छूना भी है नामुमकिन! ये है कारण

जरा सोचिए, आपके सामने सोने का एक बड़ा भंडार हो, लेकिन आप उसे देख न पाएं और न ही छू सकें! कुछ ऐसा ही अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जापान के समंदर से. वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में बड़े सोने के भंडार का पता चला है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सोना पूरी तरह से 'अदृश्य' है. जापान के समंदर में मिला सोना, ऐसा खजाना है, जो हमारी आंखों के सामने होकर भी गायब है. इस खोज ने टेक जगत और माइनिंग कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसके कारण इस खजाने को निकालना फिलहाल नामुमकिन माना जा रहा है.
जापान के पास प्रशांत महासागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को सोने का यह भंडार है. इसको लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि समुद्र के नीचे इस तरह के डिपॉजिट में अदृश्य सोने की यह अब तक की बड़ी खोज है. यह पूरा इलाका एक एक्टिव अंडरवाटर ज्वालामुखी क्षेत्र है. इस खोज ने जहां एक ओर टेक और माइनिंग कंपनियों की उम्मीदें जगा दी हैं, वहीं पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं.
साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में छपी एक रिसर्च के अनुसार, यह सोना आम सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई नहीं देता. इसे आप नंगी आंखों से या आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. दरअसल, यह सोना पाइराइट नाम के एक मिनरल के अंदर है. पाइराइट को लोग फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना भी कहते हैं, इसका कारण है कि यह सोने जैसा दिखता है पर होता नहीं है.
इस बार असली सोना इसी फूल्स गोल्ड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर परमाणु और नैनोपार्टिकल के रूप में फंसा हुआ है. वैज्ञानिकों ने सिम्स नाम की एडवांस लैब तकनीक का इस्तेमाल करके इस छिपे हुए सोने का पता लगाया है.
यह खोज टोक्यो से लगभग 350 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद हिगाशी-आओगाशिमा हाइड्रोथर्मल फील्ड में हुई है, जो जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है.
यह इलाका समुद्र के अंदर एक एक्टिव ज्वालामुखी का गड्ढा है. यहां समुद्र की सतह पर गर्म और मिनरल्स से भरे पानी को छोड़ने वाले वेंट्स मौजूद हैं. जब यह खौलता हुआ गर्म पानी समुद्र के ठंडे पानी से मिलता है, तो मिनरल्स जमकर ठोस हो जाते हैं और चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इसी वजह से यहां कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड का जमावड़ा हो गया है.
वैसे तो यह इलाका बाकी समुद्री साइट्स के मुकाबले कम गहरा है, लेकिन यहां से सोना निकालना फिलहाल नामुमकिन माना जा रहा है. कारण यह है कि फूल्स गोल्ड के अंदर से एटॉमिक लेवल पर छिपे असली सोने को अलग करने के लिए बहुत ही एडवांस और महंगी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी.
फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई कमर्शियल तकनीक नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर समुद्र के नीचे से इस अदृश्य सोने को बिना भारी नुकसान के निकाल सके.
तकनीक के अलावा दूसरी बड़ी चिंता पर्यावरण की है. समुद्र के नीचे जहां ये गर्म वेंट्स होते हैं, वहां एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन दुनिया बसती है. यहां ट्यूब वर्म्स, केकड़े, गहरे समंदर के कोरल, स्पंज और अनोखे ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं रह सकते. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यहां माइनिंग शुरू हुई, तो यह पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा.