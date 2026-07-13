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समंदर के नीचे मिला 'अदृश्य सोने' का खजाना, बाहर लाना तो दूर छूना भी है नामुमकिन! ये है कारण

Invisible Gold in Ocean: प्रशांत महासागर की गहराइयों में कुबेर का एक ऐसा अनोखा खजाना मिला है, जिसे देखना और छूना दोनों ही नामुमकिन है. वैज्ञानिकों ने फूल्स गोल्ड के अंदर छिपे अब तक के सबसे बड़े सोने के भंडार को खोज निकाला है, लेकिन इसे निकालना लगभग नामुमकिन है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:05 PM IST
समंदर के नीचे मिला 'अदृश्य सोने' का खजाना, बाहर लाना तो दूर छूना भी है नामुमकिन! ये है कारण

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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