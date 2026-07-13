समंदर के नीचे मिला 'अदृश्य सोने' का खजाना, बाहर लाना तो दूर छूना भी है नामुमकिन! ये है कारण

जरा सोचिए, आपके सामने सोने का एक बड़ा भंडार हो, लेकिन आप उसे देख न पाएं और न ही छू सकें! कुछ ऐसा ही अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जापान के समंदर से. वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में बड़े सोने के भंडार का पता चला है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सोना पूरी तरह से 'अदृश्य' है. जापान के समंदर में मिला सोना, ऐसा खजाना है, जो हमारी आंखों के सामने होकर भी गायब है. इस खोज ने टेक जगत और माइनिंग कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसके कारण इस खजाने को निकालना फिलहाल नामुमकिन माना जा रहा है.