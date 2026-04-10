जो सिकंदर या चंगेज खान नहीं कर सके, क्या वो कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानिए उस ईरान का इतिहास, जो कभी था 'सुपरपावर'

Iran vs America Tension: हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. कुछ दिनों पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को 'पाषाण युग' (Stone Age) में भेजने और उसकी सांस्कृतिक विरासत को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही थीं, तब इसने ईरान के इतिहास को लेकर एक नई बहस छेड़ दी. इससे पहले आपको भी शायद नहीं पता होगा कि दुनिया के नक्शे पर विवादों और प्रतिबंधों के बीच घिरा दिखने वाला ईरान कितना पुराना और ताकतवर है. आज का ईरान, जिसे कभी 'फारस' (Persia) के नाम से जाना जाता था, उस मुल्क का इतिहास इतना गहरा है कि इसे मिटाने की धमकियां देने वाले आज खुद इतिहास बन गए हैं. क्योंकि ईरान (फारस) सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और जीवंत सभ्यताओं में से एक है. इसे इतनी आसानी से मिटा पाना मुमकिन नहीं है. आइए समझते हैं ईरान के उस वजूद को, जिसने हर कालखंड में खुद को फिर से जिंदा किया.

कबीलाई दौर से 'हखामनी' साम्राज्य तक

ईरान की सभ्यता करीब 5000 साल पुरानी है. शुरुआत में यहां छोटे-छोटे कबीले हुआ करते थे. लेकिन असली बदलाव आया ईसा पूर्व 550 के आसपास, जब सायरस द ग्रेट (Cyrus the Great) ने 'हखामनी साम्राज्य' की स्थापना की. यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो भारत की सीमा से लेकर मिस्र (Egypt) और यूनान (Greece) तक फैला था. इसी साम्राज्य ने दुनिया को मानवाधिकारों का पहला घोषणापत्र और पोस्टल सर्विस जैसी चीजें दी थीं.

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सिकंदर की आग और फारस का पतन

इसके बाद 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान (Alexander the Great) ने फारस पर हमला किया. उसने शाही राजधानी पर्सेपोलिस (Persepolis) को जलाकर राख कर दिया. सिकंदर चाहता था कि ईरानी संस्कृति मिट जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा. सिकंदर के सैनिक और सेनापति खुद फारसी संस्कृति, कपड़ों और रीतियों के कायल हो गए. जिसे देखकर सिकंदर भी हैरान रह गया था. हालांकि, सिकंदर के जाने के बाद 'पार्थियन' और 'सासानी' राजाओं ने फिर से ईरान को एक ताकतवर मुल्क बनाया और सदियों तक रोम (Rome) के साथ लोहा लिया.

इस्लाम का उदय और बदल गया ईरान

7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान पर हमला किया और वहां इस्लाम का प्रसार हुआ. इस हमले के बाद धीरे-धीरे पूरा देश इस्लाम की तरफ मुड़ गया. इससे पहले यहां के लोग जरथुस्त्र (Zoroastrianism) धर्म को मानते थे. लेकिन इसके बाद भी ईरान ने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी. भले ही धर्म बदल गया, लेकिन ईरानियों ने अरबी भाषा अपनाने के बजाय अपनी फारसी भाषा को जीवित रखा. उन्होंने इस्लाम को तो अपनाया, लेकिन उसमें अपनी कला, वास्तुकला और प्रशासनिक समझ को भी घोल दिया, जिसे आज हम 'इस्लामिक गोल्डन एज' के रूप में जानते हैं.

चंगेज खान और मंगोलों की तबाही

ईरान के इतिहास का सबसे काला अध्याय चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिकों का हमला था. उन्होंने ईरान के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया था. करोड़ों लोग मारे गए और पुस्तकालय जला दिए गए. लेकिन ईरान की मिट्टी में कुछ ऐसा था कि वह इस तबाही से भी उबर आया. ईरान की 'सांस्कृतिक शक्ति' इतनी मजबूत थी कि उसने समय के साथ मंगोल हमलावरों को खुद फारसी साहित्य और कला का संरक्षक बना दिया.

आज का दौर और ट्रंप की धमकी

आज के दौर में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा 'शैडो वॉर' (Shadow War) अपने चरम पर है. ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ईरान के ऊर्जा ढांचों और सांस्कृतिक केंद्रों को तबाह करने की चेतावनी भी दी थी. हालांकि यह मामला अभी शांति की तरफ जा रहा है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सभ्यता सिकंदर, चंगेज खान और तैमूर लंग के हमलों के बाद भी अपनी भाषा, जड़ों और पहचान के साथ खड़ी रही, उसे बाहरी हमलों से मिटाना नामुमकिन है.

क्यों खास है ईरान की विरासत?

ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार है. इसकी कला, कालीन (Persian Carpets), वास्तुकला और कविताएं (रूमी, हाफिज) आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं. यह देश दुनिया को बताता है कि आप कितनी भी बार गिरें, आपकी संस्कृति आपको दोबारा खड़ा कर सकती है. इतिहासकारों का मानना है कि जिस सभ्यता को सिकंदर और चंगेज खान जैसे महान लोग नहीं मिटा पाए, उसे इन मॉर्डन युद्धों से खत्म करना लगभग नामुमकिन है. ईरान की शक्ति उसकी मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसकी 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान में रची-बसी है.

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