न हॉरर फिल्म, न कोई अनहोनी...ईरान में अचानक बहने लगी 'खून की नदी', देखें इस खौफनाक नजारे का वीडियो

Science News: फारस की खाड़ी में एक छोटा सी द्वीप मौजूद है जो अपनी उबड़-खाबड़ जमीन और रंग-बिरंगी चट्टानों के लिए बहुत ही मशहूर है. लेकिन अचानक बारिश के बाद इसका रंग खून जैसा लाल हो गया है. आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ.
Iran Hormuz Turns Blood Red: ईरान के होर्मुज द्वीप के नजारे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद यहां के समुद्र का पानी और किनारा बिल्कुल लाल हो गया है जैसे कि खून की नदी बह रही हो. यह देखने में किसी साइस फिक्शन या हॉरर फिल्म के शो जैसा लग सकता है लेकिन यह हकीकत है. यह आइलैंड पहले से ही अपनी रंग-बिरंगी जमीन और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. दरअसल, यहां की मिट्टी और पहाड़ों में लोहा बहुत ज्यादा है.बारिश का पानी मिट्टी से मिलते इसे गहरा लाल बना देता है.
वैज्ञानिकों ने बताई असली वजह
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब मिट्टी और चट्टानों में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है. जब तेज बारिश होती है तो यह खनिज पानी में घुल जाता है और यही पानी जब बहकर समुद्र में जाता है तो किनार की रेत और समुद्र के पानी को गहरा लाल रंग जैसा कलर देता है.
धरती पर मंगल ग्रह जैसा नजारा
हेमेटाइट नाम का खनिज, जो लोहे का एक रूप है, वहीं मंगल ग्रह को भी लाल रंग देता है. इसी खनिज की वजह से होर्मुज को इंद्रधनुषी द्वीप भी कहा जाता है. जब यह मिट्टी नमी या पानी के संपर्क में आती है तो इसका रंग और भी गहरा और गाढ़ा लाल हो जाता है. बारिश के दौरान पानी इन बारीक खनिजों को पहाड़ों से बहाकर समुद्र के किनारे तक ले आता है.
The scene in Hormuz Island, off Iran's coast, following heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/Wu6zxDUIkm
— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 16, 2025
खनिजों का खजाना है ये द्वीप
होर्मुज द्वीप पुराने नमक के ढेरों और ज्वालामुखी से निकली राख की परतों पर बना है. यहां की जमीन में नमक, जिप्सम और लोहे जैसे खनिजों का भंडार है. यहां के लोग लंबे समय से इस लाल मिट्टी का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए करते आ रहे हैं जो उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा है. हालांकि, समुद्र का यह लाल गहरा रंग कुछ ही देर के लिए रहता है लेकिन इसस पता चलता है कि मौसम और रसायन मिलकर कैसे प्रकृति को अजूबा बना सकते हैं.