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Hindi Newsविज्ञानईरान दागता है मिसाइल और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित हो जाते हैं इजरायली! आयरन डोम नहीं ये है इजरायल का असली मास्टरमाइंड

ईरान दागता है मिसाइल और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित हो जाते हैं इजरायली! आयरन डोम नहीं ये है इजरायल का असली 'मास्टरमाइंड'

Israel Iran War: इन दिनों मिडिल ईस्ट में आसमान से मौत बरस रही है! ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में जहां दुनिया की नजरें आयरन डोम की तकनीकों पर टिकी हैं तो वहीं पर्दे के पीछे एक खामोश रक्षक लोगों की जान बचा रहा है. जब ईरान से निकली मिसाइलें चंद मिनटों में इजरायल पहुंचने वाली होती हैं तब एक सायरन की गूंज पूरी बाजी पलट देती है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:32 AM IST
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ईरान दागता है मिसाइल और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित हो जाते हैं इजरायली! आयरन डोम नहीं ये है इजरायल का असली 'मास्टरमाइंड'

Red Alert Israel System: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग चल रही है. अमेरिका और इजरायल ईरान पर वार कर रहे हैं तो वहीं ईरान पर जवाब दे रहा है. जब आसमान से आग बरस रही हो और मौत चंद कदमों की दूरी पर हो, तब एक बीप या सायरन की आवाज पूरी दुनिया बदल देती है. इस संघर्ष में ईरान से निकली मिसाइलों को इजरायल पहुंचने में मात्र कुछ मिनट का ही समय लगता है, इसी बीच इजरायल के बाद अपने नागरिकों को सुरक्षित बंकर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 90 सेकंड का समय होता है. आखिर कैसे इजरायल का रेड अलर्ट सिस्टम पलक झपकते ही एक्टिव हो जाता है? क्या है उस तकनीक का रहस्य जो लाखों जिंदगियां बचाने की लाइफलाइन बन चुका है? आइए जानते हैं...

मिडिल ईस्ट में मचे बवाल में आपने आयरन डोम का नाम जरूर सुना होगा, जो दुनिया की सबसे एडवांस और सफल मिसाइल डिफेंस प्रणालियों में से एक है. लेकिन इजरायल में मिसाइल हमलों के दौरान सबसे ज्यादा जानें बचाने में आयरन डोम का नाम नहीं है बल्कि उसका मिसाइल वार्निंग सिस्टम है. जिसका नाम होम फ्रंट कमांड अलर्ट सिस्टम है, जिसे आसान भाषा में Red Alert या Tzeva Adom भी कहते हैं.

आयरन डोम आसमान से आ रही मिसाइलों को हवा में ही रोकने का काम करता है, वहीं फ्रंट कमांड अलर्ट सिस्टम कुछ ही सेकेंडों में लोगों को अलर्ट देता है जिससे वे सुरक्षित जगह पर जा सकें. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिस्टम आयरन डोम से भी ज्यादा लोगों की जान बचा रहा है, इसके पीछे का कारण है कि समय से चेतावनी मिलने से ज्यादा लोग तुरंत शेल्टर में पहुंच जाते हैं और बड़े बम धमाके से बच जाते हैं.

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कैसे काम करता है इजरायल का यह सिस्टम

जैसे ही ईरान से कोई भी मिसाइल छोड़ी जाती है तो तुरंत EL/M-2084 जैसे एडवांस्ड रडार सिस्टम उसे पहचान लेता है. यह रडार मिसाइल की रफ्तार, दिशा और संभावित रास्ते को जान लेता है. इसके बाद कंट्रोल सेंटर यह तय करता है कि मिसाइल कहां गिर सकती है. अगर अंदेशा होता है कि वह आबादी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, तो तुरंत अलर्ट जारी कर दी जाती है जिससे लोगों सुरक्षित जगह पर जा सकें.

इस तरीके से लोगों को किया जाता है अलर्ट

मोबाइल पर मैसेज भेज कर, होम फ्रंट कमांड का ऐप और SMS के जरिए जोरदार आवाज के साथ मैसेज भेजा जाता है.  

सायरन बजाकर भी लोगों को अलर्ट किया जाता है.

कितने सेकंड में अलर्ट सक्रिय होता है?  

अगर मिसाइल लंबी दूरी से आ रही है तो 15 से 30 मिनट पहले अलर्ट शुरू हो जाता है.  
मिसाइल लॉन्च होते ही 10 मिनट पहले लाउड SMS अलर्ट भेजा जाता है.  
90 सेकंड पहले सायरन बजने लगते हैं.  
गाजा या लेबनान से आने वाली छोटे रॉकेट्स के लिए मात्र 15 सेकंड का समय मिलता है.
इस छोटे से समय में भी लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर या बम शेल्टर में चले जाते हैं.

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आयरन डोम से कैसे अलग है यह सिस्टम?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सिस्टम आयरन डोम से कैसे अलग है? तो इसका जवाब है कि आयरन डोम हवा में ही मिसाइलें मारता है. वहीं जब एक साथ कई सारी मिसाइलें आ जाती हैं तो आयरन डोम सभी मिसाइलों को नहीं गिरा पाता है, लेकिन यह सिस्टम सभी मिसाइलों के लिए अलर्ट जारी करता है. इजरायल में लोगों को कम समय में सुरक्षित जगह जाने की सालों से ट्रेनिंग दी जा रही है, यही कारण है कि लोग मात्र 15 सेकंड में भी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं.  इस युद्ध में जब इजरायल के तेल अवीव जैसे शहरों पर मिसाइलें दागीं गई तों इसी वार्निंग सिस्टम ने बहुत लोगों की जान बचाई उनको अलर्ट करके. कई जगहों पर लोग 90 सेकंड पहले ही शेल्टर में पहुंच गए, जिससे जान बच गई.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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