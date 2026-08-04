/हाई-वोल्टेज बिजली का झटका और जल गया आधा चेहरा! फिर सर्जन ने माथे पर ही बना डाली नई नाक, देखिए मेडिकल साइंस का अजूबा

मेडिकल साइंस की दुनिया में हर दिन नए-नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला इराक से सामने आया है, जहाँ एक कॉस्मेटिक सर्जन ने एक मजदूर के माथे पर ही पूरी नाक उगा दी है. एक खौफनाक बिजली के हादसे में अपना चेहरा और नाक गंवा चुके इस मरीज के लिए यह सर्जरी किसी वरदान से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर माथे पर उगी नाक वाली यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर डॉक्टरों ने इस अजीबोगरीब और दुर्लभ सर्जरी को अंजाम कैसे दिया.
इराक में काम करने वाला एक मजदूर अपने कार्यस्थल पर एक बड़े हादसे का शिकार हो गया. काम के दौरान वह हाई-वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आ गया. करंट इतना जोरदार था कि उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और उसकी नाक का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया. चेहरा खराब होने की वजह से वह काफी मानसिक और शारीरिक परेशानी झेल रहा था. ऐसे मामलों में सामान्य प्लास्टिक सर्जरी करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जली हुई त्वचा पर सीधे नए ऊतकों (tissues) को जोड़ना आसान नहीं होता.
Iraqi surgeon Diyar Abdulwahid successfully grew a temporary nose on a patients's forehead to reconstruct his face after losing a 99% of his nose to a severe electric schock. pic.twitter.com/AD3IFBTMBe
— Massimo (@Rainmaker1973) August 3, 2026
मरीज की हालत को देखते हुए इराक के मशहूर कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. दियार अब्दुलवाहिद (Dr Diyar Abdulwahid) और उनकी टीम ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल मेडिकल प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया. उन्होंने मरीज की नाक को दोबारा आकार देने के लिए 'प्रीफैब्रिकेटेड फोरहेड फ्लैप' (Prefabricated Forehead Flap) तकनीक का सहारा लिया. हालांकि चेहरे की मरम्मत की सामान्य सर्जरी वहां आम हैं, लेकिन बिजली से जलने के बाद माथे पर इस तरह नई नाक उगाना पूरी दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ मामला माना जाता है.
इस आधुनिक तकनीक में सबसे पहले मरीज के माथे की त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को सही तरीके से सेट किया जाता है. इसके बाद मरीज के माथे पर ही नाक के ऊतकों को उगाया और शेप दिया जाता है. यह नई बनी हुई नाक लगभग 2 से 6 हफ्तों तक मरीज के माथे से ही जुड़ी रहती है (आमतौर पर उल्टी स्थिति में). इस दौरान वहां खून का बहाव मजबूत होता है और नाक की नई त्वचा और कोशिकाएं पूरी तरह विकसित हो जाती हैं.
डॉ. दियार ने बताया कि इस थ्रिलर सर्जरी का पहला चरण पूरी तरह से सफल रहा है. इस समय मरीज के माथे पर नाक के ऊतक तेजी से विकसित हो रहे हैं. जब ये ऊतक और ब्लड वेसल्स पूरी तरह मजबूत हो जाएंगे, तो दूसरे चरण में इस नाक को माथे से अलग करके चेहरे पर सही जगह (नाक की असली जगह) पर घुमाकर सेट कर दिया जाएगा. इसके बाद अंतिम चरण में छेद (nostrils) और नोक (tip definition) को सही आकार देकर फिनिशिंग दी जाएगी.
इंटरनेट पर जब इस मरीज की तस्वीर सामने आई तो लोग हैरान रह गए. कई लोगों को यह कोई फेक फोटो या फोटोशॉप लगा, लेकिन डॉक्टरों ने साफ किया कि यह पूरी तरह से एक वास्तविक मेडिकल प्रक्रिया है. इराक जैसे देश में इस स्तर की जटिल और एडवांस्ड तकनीक का सफल प्रयोग वहां के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. यह सर्जरी साबित करती है कि मेडिकल साइंस अब इंसान के किसी भी खोए हुए अंग को फिर से उगाने और नया जीवन देने की दिशा में बहुत आगे निकल चुकी है.