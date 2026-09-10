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जिस AI को इंसानों ने बनाया, वही अब मनुष्यों पर भारी? क्या 2030 में दुनिया पर कर लेंगे कब्जा, रिपोर्ट से क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों में चिंता

Will Humans Lose Control Over AI by 2030: जिस AI को इंसानों ने बनाया, क्या वही एआई अब मनुष्यों पर भारी पड़ने लगा है? क्या मनुष्य 2030 में एआई पर कंट्रोल खो देगा. इस रिपोर्ट से दुनिया में क्यों चिंता बढ़ रही है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:54 PM IST
जिस AI को इंसानों ने बनाया, वही अब मनुष्यों पर भारी? क्या 2030 में दुनिया पर कर लेंगे कब्जा, रिपोर्ट से क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों में चिंता

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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