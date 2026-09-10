/जिस AI को इंसानों ने बनाया, वही अब मनुष्यों पर भारी? क्या 2030 में दुनिया पर कर लेंगे कब्जा, रिपोर्ट से क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों में चिंता

जैकब कॉक्सन की बात ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये कहीं से नौकरी छोड़ने की झुंझलाहट में नहीं कही गई. ये बात सामने आने के बाद एंथ्रोपिक के ही एक चीफ साइंटिस्ट इवान हुबिंगर ने कही कि जिस तरह से एआई के मॉडल सुपर इंटेलिजेंट बन रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका 10 फीसदी है कि वो अगले 10 साल में इंसानों को मारना शुरू कर देगा. ये एआई की दुनिया की वो मिस्ट्री है, जिसके बारे में इस इंडस्ट्री के भीतर काम करने वाले लोग बात नहीं करते. ऐसे में हम आपके सामने कुछ आशंकाए रख रहे हैं.