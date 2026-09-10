Will AI Take Over World by 2030? वर्ष 1956 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट में आयोजित डार्टमाउथ सम्मलेन में गणित और कंप्यूटिंग क्षेत्र की दो हस्तियां शामिल थी. एक गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग थे, जिन्होंने पहली बार सवाल उठाया - क्या भविष्य की मशीनें सोच सकती हैं? इसी सम्मेलन के बाद एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार पहली बार आया. पहली बार इस विचार को ये नाम देने वाले कंप्यूटिंग साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी, जो खुद भी डार्टमाउथ सम्मलेन में हिस्सा ले रहे थे.
आज के जी स्पेशल में हम एआई से जुड़े इस इतिहास का जिक्र सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं कि एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज 70 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेस यानी एजीआई तक का सफर तय कर चुका है. आज मशीनें ना सिर्फ सोच सकती हैं, बल्कि अपने सिस्टम से जुड़ा फैसला ले सकती है. ये सारी बातें दुनिया भर के एआई साइंटिस्ट को चौंका रही है.
आपको एक रोचक, मगर डरावाना किस्सा बताते हैं. कहानी है चैट जीपीटी नाम के एआई टूल की, जिसका इस्तेमाल आप सब अपने अपने मोबाइल में करते हैं. इसे बनाने वाली कंपनी OpenAI का दावा है कि उनके AI सिस्टम ने गणित की उस समस्या को 88 घंटे में सुलझा लिया, जिसने करीब 90 साल से दुनिया भर के गणितज्ञों को उलझा रखा था. सोचिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितनी बड़ी डेवेलपमेंट है.
अब आपको एक रोचक, मगर डरावना किस्सा और सुनाते हैं. पिछले दिनों एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी के लिए काम करने वाले रिसर्चर ने इस्तीफा दे दिया. ये कंपनी क्लौड नाम का एआई टूल बनाती है. इस कंपनी से इस्तीफा देने वाले रिसर्चर जैकब कॉक्शन ने लेटर लिखा था - उसमें दावा किया गया कि एआई कंपनियों से जुड़े लोग ये बात जान चुके हैं कि अगले 10 साल में एआई सिस्टम इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे. ये इतने अनियंत्रित हो जाएंगे, कि सबको मार डालेंगे. इसके बाद पूरी दुनिया में एआई को लेकर नई बहस छिड़ गई है.
एआई की दुनिया में एजीआई, यानी आर्टिशिफियल जनरल इंटेलिजेंस को लेकर छिड़ी बहस से पहले एंथ्रोपिक्स के उस रिसर्चर के गिनाए खतरों को समझना जरूरी है. आखिर 30-32 साल का नौजवान रिसर्चर जैबक कॉक्सन, तीन साल की नौकरी में ही एआई से इतना डर क्यों जाता है कि वो सोशल मीडिया पर आकर एआई के खतरे गिनाने लगता है...?
जैकब ने एआई की मौजूदा दुनिया या अगले दस साल के भविष्य के बारे में ऐसा क्या जान लिया, जो उसने सबसे तेजी से आगे बढ़ती तकनीकी दुनिया को ही छोड़ने का फैसला कर लिया.
कंपनी को दिए इस्तीफे में जैकब ने लिखा, AI कंपनियां हमारी जिंदगी से खेल रही हैं. एंथ्रोपिक और OpenAI जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं. वो AI को सुपर इंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.
जैकब का मानना था, ये टेक्नोलॉजी जल्द ही सुपरह्यूमन बन जाएगी, जो सब कुछ हैक कर सकेगी. रातों रात किसी भी फील्ड को बदल देगी. ये ताकत और संसाधन को भी हासिल कर लेगी.
डरावनी भविष्यवाणी करते हुए जैकब ने कहा, जो लोग AI विकसित कर रहे हैं उन्हें पता है कि दशक खत्म होने तक इंसानों को मार देगा. वे मीडिया में भले ही कुछ और कहें, लेकिन मैंने उन्हें अकेले में ये सच्चाई स्वीकार करते देखा है.
जैकब कॉक्सन की बात ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये कहीं से नौकरी छोड़ने की झुंझलाहट में नहीं कही गई. ये बात सामने आने के बाद एंथ्रोपिक के ही एक चीफ साइंटिस्ट इवान हुबिंगर ने कही कि जिस तरह से एआई के मॉडल सुपर इंटेलिजेंट बन रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका 10 फीसदी है कि वो अगले 10 साल में इंसानों को मारना शुरू कर देगा. ये एआई की दुनिया की वो मिस्ट्री है, जिसके बारे में इस इंडस्ट्री के भीतर काम करने वाले लोग बात नहीं करते. ऐसे में हम आपके सामने कुछ आशंकाए रख रहे हैं.
दुनिया की सारी मशीनों की तरह AI को इंसानों ने बनाया. बाकी मशीनों की तरह इंसानी एक्सपर्ट भी एआई चैटबॉट्स, और रोबोटिक हेल्प को सुधारते रहे हैं. लेकिन अब AI की दुनिया इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, कि ये खुद को लगातार बेहतर बनाने में जुट गए है. आज का एआई अपनी कमियां पकड़ता है, उन्हें सुधारता है. यानी अब इन्हें मरम्मत या अपडेट के लिए इंसानों की जरूरत घटती जा रही है.
इससे AI का डेवलपमेंट बहुत तेज हो सकता है. इसका बड़ा उदाहरण तो एंथ्रोपिक है, जिसके रिसर्चर के इस्तीफे के बाद ये बहस छिड़ी है.
कंपनी ने जून 2026 में बताया कि उसके इंजीनियर अब 8 गुना ज्यादा कोड डिलीवर कर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि ज्यादातर कोड अब AI सिस्टम क्लॉड खुद लिखने लगा है.
कंपनी के चीफ साइंटिस्ट जकुब पचोकी ने इसी महीने ‘An Alien Mind’ नाम का आर्टिकल लिखा. इसमें पचोकी ने कहा कि आजकल के AI मॉडल्स सोचने की प्रक्रिया को छुपाने में बेहतर हो रहे हैं. जैसे-जैसे AI ज्यादा सक्षम हो रहा है, उसकी सोच और तर्क को मॉनिटर करना भी मुश्किल होता जा रहा है.
अब आप इसे और आसान भाषा में समझिए, पहले AI से सवाल पूछो और वो जवाब देता था. लेकिन अब AI एजेंट से कहा जाता है कि इस समस्या को हल करो, तो वो खुद इंटरनेट और कंप्यूटर टूल्स का इस्तेमाल करता है. फैसले लेता है और समस्या को सुलझा देता है.
OpenAI ने खुद ये कुबूल किया था लैब में एक टेस्ट के दौरान उसके दो एआई मॉडल्स बिना किसी कमांड के टेस्टिंग से निकल भागे. इन दोनों मॉडल ने चोरी से सिस्टम लॉगिन की और सिक्योरिटी खामियों का इस्तेमाल कर AI कंपनी Hugging Face के सर्वर तक पहुंच गए. जुलाई में ऐसा ही एक मामला एंथ्रोपिक के स्पेशल एआई मॉडल क्लॉड ओपस 4 का भी सामने आया था.
दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट हैरान है कि एआई के नए मॉडल्स सिस्टम की कमजोरियों को खोजने और उनका फायदा उठाने की गति को तेजी से बढ़ा रहा है. ये एक असहज करने वाला सच है. क्योंकि एआई मॉडल्स मशीनी गति से हैकिंग कर रहे हैं, जबकि कंपनियां अभी भी बचाव के लिए इंसानी गति पर निर्भर हैं.
हगिंग फेस के सर्वर को हैक करने के पीछे भले ही ओपन एआई के मॉडल्स का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन चिंताजनक ये है कि ये सिर्फ एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हद तक चले गए और बिल्कुल एक प्रोफेशनल हैकर की तरह काम किया.
इन्होंने न सिर्फ सिस्टम में खामियां खोजी, बल्कि कई साइबर कमजोरियों को एक साथ जोड़कर और चोरी किए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक किया. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि एआई ने खुद ये निष्कर्ष निकाला कि उसके टेस्ट के जवाब हगिंग फेस के डेटाबेस में हो सकते हैं और वह सीधे उसके सर्वर तक पहुंच गया. आने वाले दिनों में एआई मॉडल्स का मनमाना फैसला और भी खतरनाक हो सकता है.
एआई मॉडल्स की साइबर हैकिंग के खुलासे से कुछ हफ्ते पहले जून में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत, दुनिया के सबसे उन्नत एआई सिस्टम्स को जनता के बीच रिलीज करने से पहले, कम से कम एक महीने तक उनके राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की जांच करने के लिए एक सख्त ढांचा बनाया जाए.
एआई को लेकर अब तक सवाल था कि वह इंसानों का काम कितनी तेजी से कर सकता है. लेकिन अब चिंता इससे आगे की है. विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि अगर एआई अगली पीढ़ी के मॉडल खुद बनाने लगे तो क्या इंसान उसे नियंत्रित कर पाएंगे? गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस ने हाल ही में एक ऐसी बात कही जो सुनने में उतनी ही रोमांचक है, जितनी डरावनी. उन्होंने कहा कि इंसान जैसी सोच रखने वाली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई अब महज कुछ साल ही दूर है.
गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस स्टैनफर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. इसका विषय था - भविष्य का एआई. ये कैसा होगा और कैसे बिहेव करेगा. इस पर हासाबिस ने कहा कि शायद सिंगुलैरिटी की तरह, यानी वो पहल, जहां से पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं होगा.
इस मोड़ पर सब-कुछ एआई के हवाले होगा. संभवतः ये पल 2030 तक आ जाए. इस वक्त तक एआई टूल्स एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से लैस हो जाएंगे.
एआई का वो स्तर है जब मशीन हर काम इंसान जितनी या उससे भी बेहतर क्षमता से कर सके. अभी का एआई किसी एक काम में माहिर होता है, एजीआई हर काम में माहिर होगा. इसकी वजह से लाखों नौकरियां जा सकती हैं. एंट्री-लेवल के आधे वाइट-कॉलर जॉब गायब हो सकते हैं. हासाबिस का अनुमान है कि यह 2030 तक हकीकत बन सकता है. सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमोदेई भी इसी समयसीमा के आसपास इशारा कर चुके हैं.
हालांकि एआई वर्ल्ड के बड़े एक्सपर्ट्स एजीआई को सिर्फ खतरे का पर्याय नहीं बताते, बल्कि यही टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकती है. यह आर्थिक बदलाव की वजह बन सकती है और एक ऐसी दुनिया की नींव रख सकती है जहां ‘अभाव’ शब्द का अर्थ बदल जाए, जिसे भविष्यवादी ‘पोस्ट-स्कार्सिटी वर्ल्ड’ कहते हैं.
ये एक्सपर्ट्स युवाओं और छात्रों को उनका सीधा संदेश देते हैं, चाहे आप ‘ह्यूमैनिटीज’ पढ़ते हों या साइंस-टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहे हों, इस तकनीक से भागिए मत, इसे अपनाइए.
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बानगी कुछ दिनों पहले आपने देखी भी होगी. चीन में पिछले महीने वर्ल्ड ह्यूमनॉयड रोबोट गेम्स हुआ था. इसमें कई रोबोट ने इंसानों को पछाड़ दिया. इसमें दुनिया में 100 मीटर के सबसे तेज़ रनर उसैन बोल्ट भी शामिल हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात क्या थी. क्या आप ये जानते हैं. इस गेम्स के दो दिनों बाद ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का फरमान आ गया.
रोबोट बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि भविष्य के युद्ध में इंसानी सैनिकों की जगह रोबोट आर्मी ले सके.
आपको बता दें कि चीन ने इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है. कई चीनी कंपनियों रोबोटिक आर्मी को असलियत बनाने के काम में जुटी हैं. आखिर चीन ने रोबोटिक आर्मी प्रोजेक्ट पर काम क्यों शुरू किया तो इसका जवाब रूस और यूक्रेन का युद्ध है.
इस युद्ध के दौरान कई मौकों पर ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित थे. इन ड्रोन्स ने न सिर्फ दुश्मन के आसमान में खतरों को भांपा बल्कि टारगेट को भी निशाना बनाया. इस तरह रूस-यूक्रेन युद्ध फ्यूचर के ड्रोन वॉर की एक झलक है.
वैसे पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी रेगुलर आर्मी के साथ AI से लैस ह्यूमनॉयड आर्मी की भी तैनाती की है. ये आर्मी कई मोर्चों पर चीन की सुरक्षा कर रही है. लेकिन इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. लेकिन एक बात ये भी सच है कि चीन ने अर्बन वॉयफेयर के लिए ज़रूर रोबोटिक आर्मी बनाई है जिसमें कई रोबो डॉग, अनमैन्ड व्हीकल शामिल हैं. इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आने वाले युद्धों में AI का भरपूर इस्तेमाल होगा और जंग वही होगा जिसके पास AI पावर होगा.