/क्या है Wet-Bulb टेम्परेचर, जो थर्मामीटर पर 41डिग्री होने के बावजूद दिल्ली को 51 डिग्री जैसा एहसास कर रहा है?

इस हफ्ते अगर आप दिल्ली की सड़कों पर कदम रखेंगे, तो हवा में कुछ अजीब सा महसूस होगा. हवा सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि वो भारी, चिपचिपी और बोझिल महसूस हो रही है. ऐसा लगता है जैसे गर्मी का अपना एक वज़न है जो आपकी त्वचा पर दबाव बना रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली का हीट इंडेक्स यानी "महसूस होने वाला तापमान" 51.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बाहर का असली तापमान सिर्फ 41.3 डिग्री सेल्सियस था. आखिर थर्मामीटर और हमारे शरीर के महसूस करने के बीच यह 10 डिग्री का अंतर क्यों है? आइए इसके पीछे की खतरनाक साइंस को आसान भाषा में समझते हैं.
इसका सीधा जवाब है नहीं. दिल्ली में हवा का असली तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से करीब 4 डिग्री ज़्यादा है. लेकिन जो 51.3 डिग्री का आंकड़ा सामने आया है, उसे 'हीट इंडेक्स' (Heat Index) कहते हैं. हीट इंडेक्स वह नंबर होता है जो यह बताता है कि हवा में मौजूद नमी यानी उमस (Humidity) को मिलाने के बाद आपके शरीर को वो गर्मी कितनी भयंकर महसूस हो रही है. हवा में जितनी ज़्यादा नमी होगी, हमारे शरीर के लिए खुद को ठंडा रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा.
हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है. जब पसीना त्वचा पर आता है और हवा में उड़ता (इवैपोरेट होता) है, तो वह अपने साथ शरीर की गर्मी को भी ले उड़ता है. लेकिन यह सिस्टम तभी काम करता है जब आस-पास की हवा सूखी हो. वैज्ञानिक इस कूलिंग पावर को नापने के लिए 'वेट-बल्ब टेम्परेचर' का इस्तेमाल करते हैं. अगर हवा सूखी होगी, तो पसीना तेजी से सूखेगा और तापमान कम महसूस होगा. लेकिन अगर हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी (नमी) भरा हुआ है, तो वह आपके पसीने को सोखने से मना कर देती है.
हाल ही में दिल्ली का वेट-बल्ब टेम्परेचर 29.77 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था. देखने में यह नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक यह बेहद खतरनाक है. अगर वेट-बल्ब तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, तो एक पूरी तरह फिट इंसान भी धूप में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता. और अगर यह 35 डिग्री के पार चला गया, तो इंसानी शरीर से पसीना निकलना और सूखना पूरी तरह बंद हो जाता है. ऐसी स्थिति में शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता और अंगों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है. दिल्ली इस समय इसी खतरनाक लाइन के बेहद करीब पहुंच रही है.
दिल्ली की गर्मी आमतौर पर सूखी और थपेड़ों वाली होती है, जिसे हम लू कहते हैं. लेकिन इस बार अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर पहुँच गई हैं. दूसरी तरफ, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अभी दिल्ली से कुछ दूरी पर है. इस वजह से दिल्ली में सूखी गर्मी की जगह 'गीली गर्मी' (Wet Heat) पड़ रही है, जो सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा मानी जाती है.
राहत की बात यह है कि यह टॉर्चर अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार के बाद तापमान में गिरावट आएगी. इस पूरे हफ्ते दिल्ली में धूल भरी आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग ने इसके लिए मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट भी जारी किया है. शुक्रवार तक रात का तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है और 4 जुलाई के बाद दिल्ली में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है. तब तक के लिए याद रखें, जानलेवा सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि हवा की ये उमस है.