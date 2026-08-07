'Godzilla El Nino': प्रशांत महासागर में जागा 'महा-दानव', जानिए क्यों 2027 बनने जा रहा है इतिहास का सबसे गर्म साल!

दुनिया एक ऐसे जलवायु संकट की दहलीज पर खड़ी है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान कर दिया है. प्रशांत महासागर में तेजी से विकसित हो रहा अल नीनो का पैटर्न अब एक 'Super El Nino' या 'Godzilla El Nino' का रूप ले चुका है. यदि मौसम मॉडलों के दावे सच साबित होते हैं, तो साल 2027 मानव इतिहास का सबसे गर्म और विनाशकारी वर्ष बन सकता है. क्या धरती इस महा-संकट को झेलने के लिए तैयार है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को.
वैज्ञानिकों की चिंता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. प्रशांत महासागर में एक बेहद शक्तिशाली अल नीनो आकार ले रहा है. शोधकर्ताओं ने इसे 'Godzilla El Nino' या 'Super El Nino' नाम दिया है. अनुमान है कि यह 2026 के अंत तक और भी अधिक मजबूत हो जाएगा. अमेरिकी एजेंसी NOAA का कहना है कि इसके 'बेहद मजबूत' होने की संभावना 81% से भी अधिक है. यह अब तक दर्ज इतिहास के सबसे ताकतवर अल नीनो में से एक हो सकता है.
कुछ मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना पिछले 1000 वर्षों में सबसे मजबूत हो सकती है. हालांकि यह दावा अभी मॉडल्स पर आधारित है क्योंकि हमारे पास केवल 150 सालों का ही सीधा डेटा मौजूद है. जलवायु वैज्ञानिक जेक हाउसफादर ने मौसम के नए आंकड़ों को 'माइंड-ब्लोइंग' बताया है. यदि यह स्थिति बनी रही तो यह 1982, 1997 और 2015 के सभी पुराने रिकॉर्ड को आसानी से ध्वस्त कर देगा.
अल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है. जब अल नीनो की गर्मी इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से मिलती है तो तापमान बेकाबू हो जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के चरम पर पहुंचने के कुछ महीनों बाद तापमान अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाता है. इसीलिए साल 2027 इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज हो सकता है.
इस महा-अल नीनो का प्रभाव हर देश में अलग-अलग दिखेगा. उत्तरी अमेरिका में जहां सर्दियां हल्की हो सकती हैं वहीं कैलिफोर्निया में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है. भारत के लिए यह खबर बेहद चिंताजनक है. अल नीनो के कारण भारत में भीषण गर्मी और जानलेवा हीटवेव की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा यह भारत के मानसूनी चक्र को भी पूरी तरह से बिगाड़ सकता है जिससे देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ने का खतरा है.
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चेतावनी जारी की है. UN का कहना है कि यह शक्तिशाली अल नीनो 'पहले से जल रही धरती में और ईंधन डालने' का काम कर रहा है. दुनिया भर की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते शुरुआती चेतावनी प्रणाली मजबूत करें. यदि अभी से तैयारी नहीं की गई तो 2027 में आने वाला यह मौसमी संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को तबाह कर सकता है.