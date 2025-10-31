Advertisement
Mass Extinction: क्या सच में खत्म होने की तरफ बढ़ रही है धरती, या बस फैलाया जा रहा है डर

Mass Extinction: क्या हम सच में पृथ्वी पर जीवों के छठे बड़े पैमाने पर खत्म होने के दौर से गुजर रहे हैं, या यह चेतावनी जरूरत से ज्यादा ही दे दी गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:52 AM IST
Science Latest News: दशकों से वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे थे कि इंसानों की गतिविधियां धरती पर छठे सामूहिक विलुप्तीकरण(Mass Extinction)को जन्म दे रही हैं. पिघलते ग्लेशियर और सिकुड़ते जंगल, आवास जैसी चीजों को देखकर लगता था कि जैव विविधता(Biodiversity)का संकट बहुत बड़ा है. लेकिन एक नया शोध बताता है कि, शायद जीवों के विलुप्त होने की रफ्तार उतनी डरावनी नहीं है जितनी पहले सोची गई थी. एरिजोना यूनिवर्सिटी का यह बड़ा अध्ययन हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी नामक पत्रिका में छपा है.

कैसे हुई ये जांच?
शोधकर्ताओं ने लगभग 20 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने के आंकड़ों की जांच की. उन्होंने पाया कि पौधों, कीड़ों और जमीन पर रहने वाले रीढ़ जानवरों में Extinction की गति वास्तव में 100 साल से भी पहले सबसे ज्यादा थी और तब से यह घट गई है. मुख्य शोधकर्ता जॉन विएन्स ने बताया कि, विलुप्त होने की असली प्रकृति को समझने के लिए पुराने पैटर्न को आज की गति से अलग करना जरूरी है.

इस खोज से क्या पता चलता है?
यह नया अध्ययन दशकों से किए जा रहे उन बड़े दावों को गलत साबित करता है कि जीवों के विलुप्त होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. यह बताता है कि जैव विविधता का सबसे ज्यादा नुकसान उन जगहों पर हुआ जहां द्वीप जैसे अलग-थलग जंगल/इलाके थे. इन जगहों पर इंसानों द्वारा लाई गई बाहरी प्रजातियों ने वहां के स्थानीय जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया. शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि आज के खतरे जैसे जंगलों की कटाई, साफ पानी का प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग अभी भी बहुत गंभीर है.

इन आंकड़ों से क्या पता चलता है?
ये आंकड़े दिखाते हैं कि जीवों के विलुप्त होने के कारणों में एक बड़ा बदलाव आया है. पहले, जैव विविधता का सबसे ज्यादा नुकसान द्वीपों पर रहने वाले प्रजातियों में हुआ जैसे घोंघे और रीढ़ वाले जानवर. इन जीवों को अक्सर इंसानों द्वारा लाए गए चूहे, सूअर और बकरियों जैसे जानवरों ने खत्म कर दिया. लेकिन आज मुख्य खतरा महाद्वीपों पर आवासों के खत्म होने की ओर बढ़ गया है. यहा जंगल के इलाके टूट रहे हैं और प्रदूषित हो रहे हैं.

इस अध्ययन के क्या नतीजे निकले?
यह अध्ययन जैव विविधता के संकट की गंभीरता को नकारता नहीं है. बल्कि, यह इस संकट को एक ऐसी चुनौती के रूप में पेश करता है जिसे संभाला जा सकता है ना कि एक ऐसी आपदा जिसे टाला ना जा सके. डर फैलाने के बजाय वैज्ञानिक चाहते हैं कि बातचीत ठोस आंकड़ों पर आधारित हो. 

